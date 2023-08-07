  • Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи
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    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей
    На Чонгарском мосту в Крыму после удара ВСУ образовались пробоины
    Уничтоживший колонну бронетехники ВСУ экипаж танка «Алеша» получил «Золотые Звезды»
    МИД: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
    Под Москвой сбит украинский беспилотник
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Кремль заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной
    В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    34 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    8 комментариев
    Новости
    04:57Цукерберг назначил дату боя с Маском

    Глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг выразил готовность к поединку с миллиардером Илоном Маском и предложил назначить бой на 26 августа.

    04:22Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

    На истребитель пятого поколения Су-57 внедрили новейший комплекс бортовых средств цифровой связи, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

    03:54Политику США в отношении России назвали «самоубийственной»

    Ставя цель нанести России «стратегическое поражение», Соединенные Штаты фактически пытаются совершить самоубийство, заявил бывший офицер американской разведки и экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

    03:23Взрывы прогремели в окрестностях Дамаска

    В пригороде сирийской столицы, города Дамаска, в ночь на понедельник, 7 августа, прозвучали взрывы, сообщают СМИ.

    02:44В Ужгороде священник помолился о примирении России и Украины

    Грекокатолический священник Роман Курах во время службы в кафедральном соборе Ужгорода Закарпатской области на западе Украины призвал российский и украинский народы к миру.

    02:32Премьер Канады возмутил блогеров фотографией в стиле Барби

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал совместную с сыном фотографию в розовой одежде и подписью «Команда Барби» с отсылкой к популярному сейчас фильму. Интернет-пользователи раскритиковали политика, припомнив ему развод.

    01:49Москвичей предупредили о резком похолодании

    Уже со вторника в столичном регионе начнутся дожди, похолодание до плюс 17–19 градусов придет в Москву с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    01:23Песков заявил об искажении американскими СМИ его слов про выборы 2024 года

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что американская газета The New York Times абсолютно неправильно интерпретировала его слова о том, какими будут результаты президентских выборов в 2024 году.

    00:51Мятежники заявили о подготовке иностранного вторжения в Нигер

    Национальный совет спасения родины (НССР, правящий орган мятежников Нигера) заявил, что иностранное государство готовит нападение на их страну, сообщают СМИ.

    00:37Потери европейских компаний на российском рынке оценили в 100 млрд евро

    Прямые потери европейских компаний на российском рынке с момента начала спецоперации составили не менее 100 млрд евро, пишут британские СМИ по итогам анализа отчетности крупнейших фирм Старого Света за последние полтора года.

    23:51На Украине раскрыли детали переговоров в Джидде

    Украинская делегация в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    23:41Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину

    Запад создает коалицию вторжения на Украину, ключевая роль в которой отводится восточноевропейским республикам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    23:15В массовом ДТП на Кубани погибли четыре человека

    В результате массового ДТП в Темрюкском районе Краснодарского края погибли четыре человека, сообщили в управлении МВД России по региону.

    22:59Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником

    Неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишут американские СМИ.

    22:26В Москве задержан водитель, насмерть сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП

    Водитель автомобиля Skoda, который сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе на севере Москвы и скрылся с места аварии, задержан.

    7 августа 2023, 04:22

    Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

    «Росэлектроника»: Истребитель пятого поколения Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

    Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи
    @ vk.com/mil

    Tекст: Ольга Никитина

    На истребитель пятого поколения Су-57 внедрили новейший комплекс бортовых средств цифровой связи, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

    В холдинге сообщили ТАСС, что комплекс разработан НПП «Полет». Отмечается, что его можно будет использовать на любых летательных аппаратах, включая предыдущие поколения.

    Комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехоустойчивостью и разведзащищенностью. Кроме того, увеличена дальность устойчивой связи.

    Ранее сообщалось, что для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки в США на пять–десять лет.

    6 августа 2023, 18:34
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    @ Antonin Vincent/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает агентство DPA.

    Агентство уточняет, что план был представлен не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Также утверждается, что Россия была проинформирована о плане, передает РИА «Новости».

    В план входит целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в субботу в Джидде, переговоры будут длиться два дня. Позже Corriere della Sera сообщила, что участники встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций.

    Коментарии (74)
    6 августа 2023, 13:05
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, сегодня ночью ВС РФ поразили групповым ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования авиационные базы Украины в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы.

    Коментарии (43)
    6 августа 2023, 15:47
    В Европарламенте указали на причастность США к взрывам на «Северных потоках»

    Депутат Европарламента от Германии Кра: США стоят за взрывами на «Северных потоках»

    Tекст: Валентина Григоренко

    США причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил евродепутат, основной кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Европарламент в 2024 году Максимилиан Кра.

    Как указал Кра на полях съезда АдГ в Магдебурге, «Северный поток» взорвали, а это значит, что была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность промышленности ФРГ. Он рассказал, что имеет достаточно контактов в США, которые подтвердили ему, что эти взрывы устроили Соединенные Штаты, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Ранее Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках», эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ.

    Коментарии (20)
    6 августа 2023, 10:33
    Захарова: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
    Захарова: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
    @ Oleksandr Khomenko/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Установка герба-трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР в очередной раз показала всю сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как указала Захарова в своем Telegram-канале, в этом и есть сущность Киева и возглавляемых им «киборгов». По ее словам, монумент «Родина-мать» категорически нельзя переименовывать, она одна, ее можно только «любить», а на это киевский режим не способен, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу сообщалось, что началась установка трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве. Аллею городов-героев у монумента при этом закрыли сеткой.

    В воскресенье утром рабочие подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве, монтаж панелей щита продолжается.

    Коментарии (37)
    6 августа 2023, 17:15
    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины

    Сальдо заявил о трех пробоинах на Чонгарском мосту после удара ВСУ

    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24», на Чонгарском мосту есть три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему, передает РИА «Новости».

    По его словам, по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются. Пока движение не восстановлено, но будет восстановлено к концу сегодняшнего дня.

    Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пункт пропуска «Чонгар» временно не работает после ракетной атаки украинских войск на Чонгарский автомобильный мост.

    В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

    Коментарии (44)
    6 августа 2023, 16:14
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате удара есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста. Жертв, по его словам, нет.

    Аксенов отметил, что временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск

    В свою очередь в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что удар по мосту был осуществлен ракетами Storm Shadow.

    Вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

    Коментарии (21)
    6 августа 2023, 19:35
    В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, он подозревается в избиении участника СВО, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкалью.

    В ведомстве сообщили, что в отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» и статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», передает РИА «Новости».

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале разместил видео с задержанием подозреваемого мужчины.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (19)
    6 августа 2023, 15:42
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Причастных к избиению участника СВО в Забайкалье необходимо привлечь к ответственности, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что наказание должны понести и те, кто бил, и те, кто оскорблял участника СВО. Депутат напомнил, что «статью за дискредитацию Вооруженных сил и участников СВО никто тоже не отменял».

    Хинштейн подчеркнул, что уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, чтобы тот разобрался в произошедшем.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (17)
    6 августа 2023, 17:51
    Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша»
    Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша»
    @ t.me/pushilindenis

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», который в бою подбил восемь единиц украинской бронетехники, медалями «Золотая Звезда» Героя ДНР.

    В своем Telegram-канале Пушилин сообщил, что «Золотые Звезды» были вручены Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву, а звание Героя ДНР получил командир дивизии – генерал-майор Игорь Кузьменко.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (15)
    6 августа 2023, 15:58
    Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной

    Tекст: Валентина Григоренко

    Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как указал Песков The New York Times, оснований для соглашения сейчас нет, операция будет продолжаться в дальнейшем, передает ТАСС

    По его словам, Россия хочет контролировать все территории, принадлежность которых ей зафиксирована в Конституции РФ.

    Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет «молить о пощаде».

    В среду бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (15)
    6 августа 2023, 20:55
    Грузинский курорт полностью исчез после оползня

    Tекст: Ольга Иванова

    После оползня курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    Каладзе подчеркнул, что курорт полностью уничтожен, а также выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтеров, передает РИА «Новости».

    Напомним, оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей «Сансет Шови» в селе Шови. Погибли 11 человек.

    Коментарии (4)
    6 августа 2023, 20:42
    Украина получила от Франции ракеты SCALP

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев получил от Парижа ракеты дальнего радиуса действия SCALP, видео об этом опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    На видео он показывает одну из полученных ракет SCALP, публикация сделана по случаю дня воздушных сил украинских войск, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км.

    Коментарии (29)
    6 августа 2023, 14:19
    Умер экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин

    ФК ЦСКА: Экс-вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни

    Умер экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин
    @ Alexander Chernykh/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.

    Причины смерти не указываются.

    За время профессиональной карьеры Мандрыкин выступал за владикавказский «Спартак», ЦСКА, «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

    В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, четыре раза выигрывал Кубок России и один раз Кубок УЕФА. Голкипер провел два матча за сборную России, передает РИА «Новости».

    Между тем первый тренер Мандрыкина Валерий Горохов сообщил о смерти экс-футболиста от инфаркта, передает «Чемпионат».

    В 2010 году Мандрыкин в результате ДТП получил серьезную травму шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, из-за чего ему пришлось завершить профессиональную карьеру.

    Коментарии (8)
    6 августа 2023, 12:16
    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье

    Минобороны: Украинский БПЛА уничтожен в Подольском районе Подмосковья

    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский БПЛА уничтожен комплексом ПВО в Подольском районе Подмосковья, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению ведомства, в 11 часов 27 минут средствами ПВО на территории Подольского района Московской области была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории региона, передает РИА «Новости».

    В Минобороны добавили, что беспилотник уничтожен, жертв и разрушений нет.

    Ранее в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на подлете к Москве.

    Коментарии (6)
    6 августа 2023, 09:13
    Москвичам пообещали 34-градусную жару

    Гидрометцентр: Небольшая облачность и до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье

    Москвичам пообещали 34-градусную жару
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Небольшая облачность без осадков и температура до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.

    По сообщению Гидрометцентра, днем в Москве будет до плюс 34 градусов, а в ночь на понедельник температура опустится 18 градусов. Осадков не ожидается, возможна небольшая облачность.

    Ранее В научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столице и всей центральной части страны ожидается самый жаркий и длительный период лета этого года.

    Коментарии (5)
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    Украина получила от Франции ракеты SCALP
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    Сенатор указал на разницу позиций России и США в вопросе применения ядерного оружия
    Экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни
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    Москвичам пообещали 34-градусную жару

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    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей

    Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией. До этого момента Киев будет считать Варшаву своим близким другом. В чем и как Украина способна конкурировать с Польшей и какую роль в этом соперничестве будут играть Соединенные Штаты? Подробности

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    Украина перешла к экологическому терроризму на Черном море

    В Керченском проливе в результате атаки украинскими надводными беспилотниками был поврежден российский танкер «Сиг». Судно стояло на якоре недалеко от Керченского пролива. Украина фактически признала ответственность за теракт и даже пригрозила атаковать российские порты на Черном море. В экспертной среде говорят, что в Киеве рассчитывали на экологическую катастрофу, а атака на танкер была одобрена на недавнем саммите НАТО, но у России есть возможность противостоять новым угрозам. Подробности

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    Как Украина делает русских народом второго сорта

    Украина уничтожает русское население не только прямым военным путем, обстреливая города Донбасса и Крыма, Белгород и Таганрог. Главные репрессии киевского режима направлены на собственных граждан – русских жителей Украины, и делается это и насилием, и хитростью, и законом, и системой образования. Подробности

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    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

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