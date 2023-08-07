Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

«Росэлектроника»: Истребитель пятого поколения Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

Tекст: Ольга Никитина

В холдинге сообщили ТАСС, что комплекс разработан НПП «Полет». Отмечается, что его можно будет использовать на любых летательных аппаратах, включая предыдущие поколения.

Комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехоустойчивостью и разведзащищенностью. Кроме того, увеличена дальность устойчивой связи.

Ранее сообщалось, что для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки в США на пять–десять лет.