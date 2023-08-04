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Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности
«Вымпел»: Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие западные разработки
Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки в США на пять–десять лет, сообщили представители компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел» в журнале «Арсенал Отечества».
Как отмечается в статье, в России разработки ракет «воздух – воздух» пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают американские разработки на пять–десять лет, причем уже стартовала стадия принятия их на вооружение, передает РИА «Новости».
Согласно информации разработчиков, РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57.
Как уточнил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, в РВВ-МД2 впервые в ракетах малой дальности используется инерциальная система управления, предполагающая, что боеприпас определяет собственные координаты в пространстве без внешних ориентиров и сигналов, рассчитывая свое положение в пространстве на основе предыдущего положения.
Кроме того, отметил Мураховский, РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, многоэлементной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения с повышенной помехозащищенностью и может поражать цели на всех ракурсах, то есть РВВ-МД2 запускается вперед, разворачивается в воздухе и поражает летательный аппарат противника, находящийся сзади Су-57.
Ранее летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, сообщил газете ВЗГЛЯД, что новые дальнобойные ракеты «воздух – воздух» недавно поступили на вооружение российских истребителей, они выполняют свои боевые задачи по определенной тактике.