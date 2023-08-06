Десятки мигрантов пропали после крушения лодок у берегов Италии

ANSA: Не менее 30 мигрантов пропали без вести после крушения лодок у берегов Италии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщило агентство ANSA, в первой лодке находились 42 человека, из которых спасли 14, во второй было 48 человек, из которых спасли 45, передает ТАСС.

Напомним, в апреле Совет министров Италии сообщил, что из-за «исключительного увеличения потока мигрантов», которые прибывают в Италию по Средиземному морю, в стране объявляется режим чрезвычайной ситуации.