Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.10 комментариев
Десятки мигрантов пропали после крушения лодок у берегов Италии
ANSA: Не менее 30 мигрантов пропали без вести после крушения лодок у берегов Италии
Минимум 30 нелегальных мигрантов числятся пропавшими без вести после крушения двух лодок у берегов южного итальянского острова Лампедуза, сообщили СМИ.
Как сообщило агентство ANSA, в первой лодке находились 42 человека, из которых спасли 14, во второй было 48 человек, из которых спасли 45, передает ТАСС.
Напомним, в апреле Совет министров Италии сообщил, что из-за «исключительного увеличения потока мигрантов», которые прибывают в Италию по Средиземному морю, в стране объявляется режим чрезвычайной ситуации.