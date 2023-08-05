ВКС России и ВВС Сирии уничтожили штаб террористов у Идлиба

Tекст: Алексей Дегтярев

В штабе террористов были причастные к проведению диверсий и терактов против сил правительств Сирии и мирного населения, сказал Кулить, передает РИА «Новости».

Также за сутки в Идлибской зоне деэскалации зарегистрировали четыре обстрела со стороны террористов «Джебхат ан-Нусра*» в провинции Алеппо. В ходе попадания выпущенной боевиками противотанковой управляемой ракеты в автомобиль военных Сирии погиб один сирийский военный, четверо получили ранение.