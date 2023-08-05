Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.7 комментариев
ВКС России и ВВС Сирии уничтожили штаб террористов у Идлиба
Российские ВКС и сирийские ВВС у города Идлиб уничтожили штаб террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра*» (запрещена в России), сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
В штабе террористов были причастные к проведению диверсий и терактов против сил правительств Сирии и мирного населения, сказал Кулить, передает РИА «Новости».
Также за сутки в Идлибской зоне деэскалации зарегистрировали четыре обстрела со стороны террористов «Джебхат ан-Нусра*» в провинции Алеппо. В ходе попадания выпущенной боевиками противотанковой управляемой ракеты в автомобиль военных Сирии погиб один сирийский военный, четверо получили ранение.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ