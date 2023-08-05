Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.2 комментария
Минобороны показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР
Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР
Министерство обороны России опубликовало кадры боя, в ходе которого военнослужащие подразделений «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).
Видео размещено Telegram-канале военного ведомства.
Отмечается, что по итогам боевых действий под российский контроль перешли 11 опорных пунктов ВСУ. Украинские националисты потеряли более 100 человек, шесть боевиков сдались в плен.
Об освобождении Новоселовского сообщалось ранее в субботу.