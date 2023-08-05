Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.2 комментария
При обстреле ВСУ Ясиноватой ранены четыре человека
ВСУ обстреляли Ясиноватую, ранены четыре человека
Четверо мирных жителей ранены в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских военных, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
В своем Telegram-канале он написал, что в результате обстрела ВСУ пострадали четверо мужчин, всего за неделю в Ясиноватой ранено десять человек, двое мирных жителей погибли.
Ранее при обстреле города Ясиноватая в ДНР во вторник погибли два мирных жителя.