В МИД Венгрии заявили о невозможности страны обойтись без газа из России

Tекст: Кристина Цыцура

По словам дипломата, заявления представителей оппозиции о том, что газовая сделка с Россией является «ненужной и дорогостоящей» ложные, передает ТАСС. Около 85% годового потребления газа приходится на российский газ, добавил представитель МИД.

«Заменить его в обозримом будущем невозможно, а значит, без российского газа Венгрия замерзнет», – написал Менцер в социальной сети.

Он напомнил, что высокие цены на энергоносители вызваны конфликтом на Украине и санкциями Евросоюза против России.

Ранее сообщалось, что Москва продолжит выполнять заключенные ранее контракты по поставкам нефти и газа в Венгрию.