Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.2 комментария
В МИД Венгрии заявили о невозможности страны обойтись без газа из России
Венгрия не в состоянии обойтись без российского газа, а утверждения о том, что его поставки ведутся по завышенным ценам – это ложь, заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений венгерского МИД Тамаш Менцер.
По словам дипломата, заявления представителей оппозиции о том, что газовая сделка с Россией является «ненужной и дорогостоящей» ложные, передает ТАСС. Около 85% годового потребления газа приходится на российский газ, добавил представитель МИД.
«Заменить его в обозримом будущем невозможно, а значит, без российского газа Венгрия замерзнет», – написал Менцер в социальной сети.
Он напомнил, что высокие цены на энергоносители вызваны конфликтом на Украине и санкциями Евросоюза против России.
Ранее сообщалось, что Москва продолжит выполнять заключенные ранее контракты по поставкам нефти и газа в Венгрию.