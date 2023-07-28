Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».4 комментария
Россия заверила Венгрию в продолжении поставок энергоносителей
Глава МИД Венгрии Сийярто: Россия продолжит поставки энергоносителей в Венгрию
Россия намерена строго выполнять заключенные ранее контракты по поставкам нефти и газа в Венгрию, страна может спокойно готовиться к зиме, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто сообщил, что он провел разговор с вице-премьером России Новаком по телефону, в ходе которого обсудили ситуацию с поставками газа и нефти из России, передает ТАСС.
По его словам, стороны пришли к мнению, что созданы все условия для того, чтобы поставки газа и нефти в Венгрию продолжались бесперебойно, российские поставщики намерены выполнять заключенные ранее долгосрочные контракты.
Ранее Россия предоставила отсрочку Венгрии по платежам за кредит на строительство АЭС «Пакш-2».