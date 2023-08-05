  • Обнаруженный в море в Севастополе беспилотник уничтожен
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    Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    Российские войска освободили Новоселовское в ЛНР
    Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов
    Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе
    Нанесение ударов ВС России решили ускорить за счет быстрой загрузки данных
    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    6 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    19 комментариев
    Новости
    14:46Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

    Руководство Украины необходимо ликвидировать, поскольку иными методами бороться с терроризмом невозможно, заявил генерал-лейтенант Константин Пуликовский.

    14:38Обнаруженный в море в Севастополе беспилотник уничтожен

    Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    14:37Воры проникли в квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна

    Несколько человек проникли в берлинскую квартиру лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.

    14:34Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов

    Украинское учреждение «Госгидрография» выпустило предупреждение о наличии «военной угрозы» в акватории шести черноморских портов России.

    14:29На Украине объяснили невозможность восстановления ядерного арсенала

    Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал – не только по политическим, но и по технологическим причинам, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

    14:27Депутат Сокол предложил присвоить Абакану официальный статус столицы Хакасии

    Главным подарком Абакану в честь дня города могло бы стать официальное присвоение статуса столицы Хакасии, заявил депутат Госдумы от региона Сергей Сокол.

    14:15ВСУ на донецком направлении потеряли до 230 человек

    Российские войска отразили десять атак противника на донецком направлении, ликвидированы порядка 230 военных, а также техника в том числе польская артустановка Krab, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:07Пьяный полицейский сбил подростка на скутере в Нижегородской области

    Севший за руль пьяным сотрудник полиции в Нижегородской области сбил подростка на скутере, пострадавшего доставили в больницу.

    13:58Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат

    Все больше украинских военнослужащих, сталкиваясь с профессиональными действиями российских войск, принимают единственно верное решение – сдаться, сообщили в Минобороны России.

    13:51Российские войска освободили Новоселовское в ЛНР

    На Купянском направлении грамотными действиями Западной группировки освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    13:44Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайен, который попросил Москву «разъяснить, чего она просит» в рамках зерновой сделки.

    13:35На Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата Киева

    Сотрудники Госбюро расследований Украины задержали начальника одного из военкоматов Киева в рамках уголовного дела об организации нелегального выезда мужчин призывного возраста из страны, сообщила пресс-служба бюро.

    13:21Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в ответ на атаку украинским морским беспилотником по российскому танкеру «Сиг» в Черном море следует нанести удары по Западной Украине.

    12:54Хуснуллин во время поездки в Мариуполь посетил «одну из лучших школ в стране»

    Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал об итогах рабочей поездки в Мариуполь, одной из важной тем в ходе которой была подготовка школ ко Дню знаний.

    12:51Американский журналист сказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского

    Украина может потерять своих ключевых союзников из-за политических и военных ходов президента страны Владимира Зеленского, некоторые из которых можно расценить только как истерику, написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для Telegraph.

    5 августа 2023, 14:46

    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

    Генерал Пуликовский: Руководство Украины необходимо ликвидировать, иначе нельзя бороться с терроризмом

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство Украины необходимо ликвидировать, поскольку иными методами бороться с терроризмом невозможно, заявил генерал-лейтенант Константин Пуликовский.

    Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар» отметил, что таким образом власти действовали на Северном Кавказе, когда после уничтожения главарей боевиков их подразделения начали разваливаться.

    Генерал выразил уверенность, что настанет момент, «когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним», передает «Газета.Ru».

    Москва ранее называла киевский режим «террористическим монстром», которого породил Запад.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    4 августа 2023, 20:43
    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок

    СМИ сообщили о массовом отказе украинских дипломатов возвращаться домой после командировок

    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на Украину после командировок, до 60% сотрудников не вернулись в страну, сообщает издание «Зеркало недели».

    По данным издания, от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств не вернулись домой с начала 2022 года, но цифры могут быть больше, передает РИА «Новости».

    Так, из США вернулся только один дипломат из 20. Есть посольства, откуда не возвращается вообще никто. Основными факторами стали финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине, а также страх перед мобилизацией.

    Отмечается, что отказ вернуться домой стал негативным индикатором для украинского общества и иностранных инвесторов. Дипломаты не верят в будущее своей страны, говорится в статье.

    Коментарии (11)
    4 августа 2023, 15:08
    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Минобороны сообщило о наступлении российских сил на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях
    @ РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжили наступление в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ около Ровнополя и Макаровки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки уничтожены более 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений отражена атака противника возле Работино. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ рядом с Малой Токмачкой, Яблоневым и Успеновкой Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции под Ольшаной, Петропавловкой и Токаревкой Харьковской области. В ходе ведения активной обороны отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ около Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская Krab, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.

    Поблизости от Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 70 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 116 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах.

    Возле Красного ДНР и Песчаного Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах Белогоровки и Белой Горы ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.

    Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачены 15 снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты 28 украинских беспилотников в районах Лисичанска и Сватово ЛНР, Донецка, Соледара и Волновахи ДНР, отчитались в Минобороны.

    С начала так называемого наступления в течение июня-июля потери ВСУ составили более 43 тыс. военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах военнослужащих.

    На линии соприкосновения уничтожены более 4 тыс. 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, из них 25 немецких Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (21)
    4 августа 2023, 16:43
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных, сообщили в Минобороны России.

    Уточняется, что эти цифры не включают эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военных, уничтоженных в тыловых районах, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в МО сообщили, что ВС России начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях.

    Коментарии (23)
    5 августа 2023, 08:21
    С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    Росморречфлот: С российского танкера Sig ведется откачка воды

    С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    С российского танкера Sig («СИГ»), подвергшегося атаке украинского морского дрона, откачивают воду, судно остается на плаву, сообщил Росморречфлот.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что донесение о повреждении танкера получено от МСКЦ в 00.28 (мск) 5 августа. Экипаж судна состоит из 11 человек, пострадавших нет.

    В Морском Спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ) в свою очередь сообщили РИА «Новости», что вода в танкер уже перестала поступать. Там подчеркнули также, что разлива топлива в акватории нет.

    Ранее сообщалось, что танкер Sig, атакованный украинским морским дроном, получил пробоину в районе машинного отделения.

    Коментарии (36)
    5 августа 2023, 02:36
    Танкер поврежден в ходе атаки со стороны Украины в Керченском проливе

    В МСКЦ сообщили о повреждении танкера в Керченском проливе в ходе атаки ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Керченском проливе танкер получил повреждения при атаке со стороны Украины, экипаж судна в безопасности, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийск.

    Танкер получил повреждения машинного отделения, экипаж при этом не пострадал, сообщили в ведомстве ТАСС.

    На место ЧП прибыли два буксира, на данный момент они стоят на якоре, в случае необходимости они отбуксируют танкер, уточнили в МСКЦ Новороссийск.

    Между тем военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о российском танкере-химовозе Sig. Судно стояло на якоре в 30 морских милях от Керченского пролива, когда его атаковал украинский морской беспилотник.

    По его данным, танкер остался на плаву, затоплено машинное отделение. Военкор уточнил, что в районе Крымского моста, по предварительной информации, уничтожен один украинский беспилотный аппарат.

    Ранее на Крымском мосту перекрывали движение автомобильного транспорта.

    Коментарии (15)
    4 августа 2023, 18:50
    Глава СНБО Украины назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом

    Глава СНБО Украины Данилов назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом

    Глава СНБО Украины назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время интервью телеканалу рассказал, чем, по его мнению, отличаются россияне от украинцев.

    Помимо этого, Данилов заявил, что россияне – это азиаты, люди, принадлежащие другой культуре и с чуждым менталитетом. По его мнению, украинцы человечнее, чем русские.

    «Я извиняюсь, я спокойно отношусь к азиатам, однако россияне – это азиаты. У них совсем другая культура, видение. Наше ключевое отличие от них – человечность», – передает слова Данилова Telegram-канал «Военкоры русской весны».

    Ранее Данилов заявил, что СБУ причастны к терактам на Крымском мосту.

    Коментарии (50)
    5 августа 2023, 09:26
    Во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США

    Французский политик Филиппо: Большинство американцев не поддерживают Украину

    Tекст: Ольга Никитина

    Большинство американских граждан выступают против отправки дополнительного оружия вооруженным силам Украины, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя результаты социологического опроса.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщил, что, согласно результатам опроса, проведенного телеканалом CNN, 55% американцев выступают против любой дополнительной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    «Вот и все! Американское общественное мнение в шоке», – приводит слова французского политика Ura.ru. Он подчеркнул, что теперь Зеленского не хотят поддерживать большинство американских граждан.

    «США собираются избавиться от своей марионетки?» – поинтересовался Филиппо.

    Ранее Филиппо заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский, атакуя российскую территорию, стремится развязать третью мировую войну.

    Коментарии (2)
    5 августа 2023, 12:21
    Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе

    Губернатор Развожаев: Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе

    Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В открытом море в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник, в настоящее время он продолжает движение, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев написал в своем Telegram-канале, что принимаются все меры для уничтожение дрона.

    Спецслужбы, как сообщил губернатор, приняли решение ограничить движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

    Он подчеркнул, что в эвакуации с пляжей нет необходимости, ситуация полностью контролируемая. Развожаев призвал жителей и гостей города оставаться на местах и не паниковать.

    По его словам, после 13.00, как ожидается, ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнет осуществлять свою работу.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (16)
    5 августа 2023, 04:21
    Украинские телефонные мошенники переключились с россиян на украинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действовавшие против российских граждан с территории Украины телефонные мошенники перешли на жителей собственной страны, сообщают украинские СМИ.

    Мошеннические колл-центры, которые также называют «офисами», выманивавшие деньги преимущественно у граждан России, теперь начали действовать и против граждан Украины, сообщают украинские СМИ.

    Ранее сообщалось, что аферисты, звоня жертвам из России, пытаются убедить их совершать различные преступления, включая поджоги военкоматов и посещения банков с оружием. В городе Россошь мошенники убедили женщину поджечь дверь военного комиссариата, в результате ЧП никто не пострадал.

    Коментарии (5)
    4 августа 2023, 20:34
    «Родину-мать» в Киеве предложили лишить звезд
    «Родину-мать» в Киеве предложили лишить звезд
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече, об этом заявил украинский скульптор Алексей Пергаменщик.

    Он предложил заменить гарду меча на такую, которая была у князей Владимира и Святослава, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Днепр.ТВ». По словам скульптора, никаких звезд на мечах князей раньше не было.

    Ранее с щита памятника убрали герб СССР, решив заменить его на украинский герб в виде трезубца.

    Коментарии (18)
    5 августа 2023, 13:21
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в ответ на атаку украинским морским беспилотником по российскому танкеру «Сиг» в Черном море следует нанести удары по Западной Украине.

    Медведев написал в своем Telegram-канале, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу». Он предположил, что киевскому режиму было мало ударов по Одессе и Измаилу, которые российская сторона нанесла в ответ на теракт на Крымском мосту.

    Экологическая катастрофа, которую «киевская мразь» хочет устроить в Черном море, должна, по мнению Медведева, произойти «на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками».

    По мнению зампредседателя СБ РФ, это станет «окончательным решением» по зерновой сделке.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    После этого в открытом море в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник.

    Коментарии (26)
    5 августа 2023, 04:47
    МСКЦ: На атакованном в Керченском проливе танкере находятся 11 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На борту поврежденного в результате атаки с украинской стороны танкера в Керченском проливе находятся 11 человек, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска.

    Экипаж остается на судне, его оттуда не снимали, никто не пострадал, сообщили ТАСС в центре.

    Там добавили, что разлива топлива не произошло. Судно шло под российским флагом.

    Ранее сообщалось, что в Керченском проливе танкер получил повреждения при атаке со стороны Украины.

    Коментарии (12)
    5 августа 2023, 11:40
    Глава СБУ признал участие Украины в атаке на российский танкер

    Глава СБУ Малюк фактически признал участие киевского режима в атаке на российский танкер «Сиг»

    Глава СБУ признал участие Украины в атаке на российский танкер

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк фактически признал участие киевского режима в атаке на российский танкер «Сиг» (Sig) в Керченском проливе.

    В заявлении руководителя СБУ в Telegram говорится, что любые «хлопки», происходящие с российскими кораблями и на Крымском мосту, являются, по мнению Малюка, «абсолютно логичными» и «законными». Он считает это «эффективным шагом» в отношении России.

    «Такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными», – заявил Малюк.

    Глава СБУ потребовал от России, если она хочет прекращения атак, «чем быстрее, тем лучше» покинуть эту морскую акваторию и территорию.

    Напомним, атакованный украинским морским дроном в Керченском проливе танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло.

    Коментарии (10)
    5 августа 2023, 12:00
    Блогеры сообщили о появлении на Украине опасного наркотика в свободной продаже
    Блогеры сообщили о появлении на Украине опасного наркотика в свободной продаже
    @ David Becker/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В свободной продаже в украинских городах появился чай, в состав которого входит опасный наркотик, сообщают блогеры.

    Напиток под названием «Кратом», в состав которого входит вещество, приводящее к психозам и вызывающее галлюцинациям, появился в меню целого ряда заведений в городах Украины, сообщает «Царьград» со ссылкой на сообщения активистов.

    Блогеры публикуют видео очереди на улице из одного городов к киоску, в котором, как утверждается, продается данный напиток.

    Этот чай, как поясняется, в России входит в перечень наркотических препаратов, его действие напоминает эффект опиатов.

    В Харьковском наркологическом центре также сообщают об опасности данного напитка.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил легализовать в стране лекарства на основе медицинского каннабиса (марихуаны). Минздрав Украины уже поддержал инициативу.

    Коментарии (7)
    5 августа 2023, 10:56
    Три штурмовые группы ВСУ уничтожены на Запорожском направлении

    Врио губернатора Балицкий: Три штурмовые группы ВСУ уничтожены западнее Орехово в Запорожской области

    Три штурмовые группы ВСУ уничтожены на Запорожском направлении
    @ Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы минувшей ночью уничтожили три штурмовые группы украинских националистов западнее Орехово в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

    Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что группы были обнаружены воздушной разведкой.

    Кроме того, в районе Работино на Ореховском направлении штурмовая группа ВСУ пошла в атаку на российские позиции без техники, «как пушечное мясо».

    Все группы украинских националистов были уничтожены, сообщил Балицкий. Оставшиеся солдаты ВСУ отошли в северном направлении, добавил он.

    Украинских военнослужащих, подчеркнул Балицкий, бездумно пускают на убой группами, без поддержки. Они пытаются формировать штурмовые группы, но успеха не достигает, отметил он.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли попытки украинских штурмовых групп атаковать на Красно-Лиманском направлении, ВСУ потеряли до 90 бойцов.

    Коментарии (3)
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    Как российской экономике удается показывать рост

    Несмотря на санкции и СВО, российская экономика продолжает показывать результаты лучше ожиданий. Российский президент рассказал, что стало главным локомотивом роста нашей экономики в 2023 году. В первую очередь это промышленность, которая выполняет возросшие заказы как россиян, так и оборонки. Реальные доходы населения показали максимальный рост за два года. Как это удается? Подробности

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    США захотели стать частью зерновой сделки

    Вашингтон готов выполнить требования Москвы и гарантировать беспрепятственный экспорт российского продовольствия. Это следует из слов главы Госдепа Энтони Блинкена, который призвал Россию вернуться в зерновую сделку. Эти слова меняют в ситуации многое. Однако верить им нельзя. Подробности

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    Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации

    Попытка ВСУ атаковать военно-морскую базу Новороссийска морскими дронами ставит вопрос о предотвращении таких нападений в будущем. Как говорят в экспертной среде, обнаружение беспилотников должно происходить заранее. Для этого могут применяться как специализированные буи, так и авиация. Как создать наиболее эффективную систему постоянного контроля российской акватории и в какие сроки это можно сделать? Подробности

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    Россия довела западную разведку до крайностей

    Участились случаи прямых обращений западных разведок к российским гражданам – их зовут стать предателями, сотрудничать, продавать Родину. Этим отметился и глава британской разведки МИ6 Ричард Мур, и представители ЦРУ, и настолько, что МИД РФ предложил действовать зеркально и способствовать работе граждан западных стран на разведку России. Какое отношение все это имеет к реальной работе разведок? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

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      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

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