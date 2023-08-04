В ООН уклонились от комментария по поводу видео с расстрелом ВСУ мирных жителей

В ООН отказались комментировать видео расстрела украинскими военными автомобиля с мирными жителями под Угледаром

Tекст: Ольга Никитина

Троссел сказала РИА «Новости», что появившееся в Сети изображение «вызывает беспокойство». Материал, считает она, якобы был отредактирован, а потому «не предоставляет достаточной основы или информации для того», чтобы в ООН могли его прокомментировать.

Напомним, в середине июля в Сети появились кадры, на которых украинские диверсанты в упор расстреливают автомобиль с мирными жителями под Угледаром в ДНР. Тела солдаты ВСУ спрятали в лесопосадке. Они собирались увезти туда же автомобиль, однако попали под российский артобстрел.

Ранее постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявлял, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления ВСУ. Речь шла, в частности, о преступлениях украинских националистов в отношении детей.

Кроме того, Небензя жестко раскритиковал доклад спецпредставителя генсека ООН на тему сексуальных преступлений в зонах конфликтов. Российский постпред подчеркивал, что в документе нет должной оценки действиям украинских силовиков в отношении жителей Донбасса.