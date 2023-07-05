Небензя обвинил генсека ООН в нехватке мужества

Дипломат Небензя: Генсек ООН Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления ВСУ против детей в ходе конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления украинских вооруженных сил против детей в ходе конфликта, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Небензя заявил, что генсек ООН, очевидно, принял политическое решение. Постпред России при всемирной организации констатировал, что для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество, так как противодействовать откровенному давлению Запада сложно. «Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел», – приводит слова российского дипломата ТАСС.

Он также подчеркнул, что обвинения со стороны ООН в адрес России в связи с якобы имевшими место преступлениями против детей в ходе конфликта на Украине не имеют фактических оснований, что мог бы подтвердить любой неангажированный эксперт.

Небензя отметил, что это видно и из самого доклада, в котором нет конкретики, а эпизоды предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Российский дипломат также обратил внимание, что запросы Москвы о получении уточняющей информации не дали необходимых результатов.

Ранее в Кремле отвергли обвинения в нарушении прав детей в зоне СВО, подчеркнув, что российские военнослужащие спасают детей, рискуя своими жизнями. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что все вывезенные из зоны боевых действий дети могут вернуться к родителям или прямым родственникам, если таковые есть.