Лавров: Все находящиеся в России украинские дети могут вернуться к родителям

Украинские дети, вывезенные в Россию из зоны боевых действий, могут вернуться к своим родителям, их имена не скрываются, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров сообщил, что никто не скрывает имена этих детей и их местонахождение. Если у этих детей есть родители или прямые родственники, они имею полное право их забрать, заверил глава российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Глава МИД подчеркнул, что несколько десятков детей уже вернулись к своим родственникам, когда те объявились.

Лавров добавил также, что около 300 детей с Украины устраивали в российских семьях, это было не усыновлением, а временной опекой. Родители смогут забрать своих детей, если они заинтересованы, сообщил министр.

Речь, подчеркнул министр, шла исключительно об эвакуации несовершеннолетних в безопасные районы из зоны конфликта. Детей регулярно показывают по российскому ТВ, они отдыхают в летних лагерях и рассказывают о том, как себя чувствуют, сообщил Лавров.

Министр отметил, что Россия выражала готовность предоставить международным организациям все данные касательно вывезенных из зоны боев детей, эти сведения предоставлялись, однако в документах секретариата ООН это не отражалось. В том числе там не указано, что Россия с февраля 2022 года приняла более 5 млн украинских беженцев, из которых более 700 тыс. – это дети, отметил Лавров.

Подавляющее большинство этих детей прибыли с родителями или другими родственниками, и только 2 тыс. – это воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которых эвакуировали вместе с персоналом, добавил министр.

Кремль ранее подчеркивал, что российская сторона отвергает обвинения в нарушении прав детей в зоне СВО, военнослужащие ВС России спасают детей, рискуя своими жизнями.