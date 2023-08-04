  • Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США
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    Россия довела западную разведку до крайностей
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    30 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

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    Новости
    03:31Выявлены военкомы ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР

    На территории Донецкой народной республики, которая временно находится под контролем киевского режима, выявлены военкомы вооруженных сил Украины, руководящие мобилизацией, сообщили в спецслужбах.

    02:56Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США

    Мохамед Базум, свергнутый с поста президента Нигера в результате военного переворота, призвал Соединенные Штаты и все мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в государстве.

    02:41Мятежники Нигера прекратили полномочия послов в четырех странах

    Национальный совет спасения родины (правящий орган мятежников Нигера) объявил о прекращении полномочий послов республики, работающих в четырех государствах. Кроме того, мятежники денонсировали военные соглашения с Францией.

    02:15Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО

    Украинские вооруженные силы несут тяжелейшие потери с начала российской спецоперации, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    01:45Экс-президент Нигера выступил против военной интервенции в республику

    Махаман Усман, занимавший пост президента Нигера в 1993–1996 годах, высказался против любого внешнего военного вмешательства во внутреннюю ситуацию в республике.

    01:25В Польше пообещали продлить запрет импорта зерна с Украины

    Если Еврокомиссия откажется продлевать ограничительные меры в отношении импорта украинского продовольствия, Польша и ряд других стран ЕС закроют границу для поставок зерновых с Украины, заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус.

    00:53Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине

    По меньшей мере два судна, которые следовали в порт «Измаил» под загрузку, отказались швартоваться в нем после взрывов, прогремевших на объектах портовой инфраструктуры в ночь на 2 августа, пишут украинские СМИ.

    00:01Суд решил не арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия

    Федеральный суд столичного округа Колумбия принял решение не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа, который обвиняется во вмешательстве в итоги выборов в 2020 году и штурме Капитолия в 2021-м.

    23:51Трамп заявил в суде о своей невиновности

    Дональд Трамп заявил в Федеральном суде столичного округа Колумбия о своей невиновности во вменяемых ему попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США.

    23:42Песков напомнил о стремлении России не допустить войны на Украине

    Когда в 2014 году на Украине случился государственный переворот и там начали поднимать голову националисты, с которыми Донбасс не захотел жить в одной стране, был очень сложный момент, и Россия делала все, чтобы не допустить войны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    23:08Белый дом высказался против применения силы в Нигере

    Соединенные Штаты «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере и не выступают за применение силы против мятежников в этой африканской стране, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    22:49Песков: Путин и лидеры Африки договорились продолжать диалог по Украине

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи африканских стран – участниц миссии по Украине договорились о продолжении диалога, сроки новой встречи пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    22:34Венесуэла подала официальную заявку в БРИКС

    Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что президент страны Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, а внешнеполитическое ведомство страны направило в содружество соответствующий запрос.

    22:27Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна

    Президент Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за устранение ограничений по экспорту из России зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с главой российского государства.

    22:06Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    4 августа 2023, 02:56

    Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США

    Свергнутый президент Нигера Базум обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране

    Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США
    @ Bernd Von Jutrczenka/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Мохамед Базум, свергнутый с поста президента Нигера в результате военного переворота, призвал Соединенные Штаты и все мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в государстве.

    Базум в статье для газеты The Washington Post написал, что обращается к США и всему миру «в час нужды». Он заявил о необходимости вместе «сражаться за общие ценности», к которым политик отнес «демократический плюрализм и уважение верховенства закона», передает ТАСС.

    Переворот Базум назвал «трагедией для нигерийцев». По словам свергнутого главы Нигера, успех мятежников приведет к «катастрофическим последствиям далеко за границами» республики.

    Ранее в пятницу мятежники Нигера объявили о прекращении полномочий послов республики во Франции, США, Нигерии и Того. Также новые власти страны денонсировали военные соглашения с Францией и пообещали, что немедленно ответят на любую агрессию со стороны Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС).

    Со своей стороны Махаман Усман, занимавший пост президента Нигера в 1993–1996 годах, заявил, что свергнутый режим плохо управлял страной и сам пришел к власти в результате череды «выборных маскарадов».

    1 августа 2023, 18:19
    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота

    The Sierra Leone Telegraph: В Сьерра-Леоне арестована группа военных за подготовку нападений на госучреждения

    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота
    @ REUTERS/Cooper Inveen

    Tекст: Ольга Никитина

    Группа высокопоставленных военных в Сьерра-Леоне арестована по подозрению в подготовке массовых акций протеста и подготовке мятежа, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию западноафриканской страны.

    Военные, по данным правоохранителей, планировали провести массовые акции протеста, чтобы «совершить нападение на государственные учреждения», в промежуток между 7 и 10 августа, передает ТАСС со ссылкой на The Sierra Leone Telegraph.

    Власти отметили, что среди задержанных есть высокопоставленные военные, при этом точное число задержанных не раскрывается.

    В июне в Сьерра-Леоне прошли президентские выборы, в результате которых на второй срок был переизбран Джулиус Маада Био.

    Сьерра-Леоне граничит с Гвинеей, где власть захватили военные в результате государственного переворота. 

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    3 августа 2023, 07:41
    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера

    Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в среду заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе.

    В заявлении американского внешнеполитического ведомства сказано, что США «по-прежнему привержены восстановлению» правительства страны «в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров», передает ТАСС.

    Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    Ранее сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей.

    Напомним, генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума.

    Коментарии (17)
    3 августа 2023, 07:55
    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России

    Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми»

    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    В письме Борреля, текст которого приводит Reuters, констатируется, что в настоящее время мир имеет дело с «перебоями в поставках и повышением цен» на зерно.

    Глава евродипломатии заявил, что ЕС «приложил все усилия», чтобы введенные ограничительные меры не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он утверждает, что санкций в отношении экспорта российских продуктов питания и удобрений в третьи страны нет, передает РИА «Новости» текст заявления Борреля.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    В Кремле подтверждали, что если будут выполнены российские условия по зерновой сделке, Москва готова к ее возобновлению.

    Президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (27)
    3 августа 2023, 18:24
    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС

    Страны Африки потребовали скорейшего разблокирования российских удобрений в портах Евросоюза

    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок, заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

    Магвенья подчеркнул, что вопрос о необходимости как можно скорее разблокировать в портах Евросоюза российские удобрения обсуждался на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

    Коментарии (9)
    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 01:58
    Лидер мятежников Нигера отказался выполнить требование Запада

    Лидер мятежников Тчиани: Нигер не поддастся давлению и не восстановит Базума на посту президента

    Лидер мятежников Нигера отказался выполнить требование Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нигер не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны, заявил лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой государства.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны Евросоюза не станут признавать новую власть в Нигере и потребовал восстановить конституционный порядок в стране.

    Коментарии (5)
    2 августа 2023, 22:32
    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру, за исключением частных программ

    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Всемирный банк объявил о решении приостановить выделения средств Нигеру в связи с переворотом в этой стране, исключение составят только программы в частном секторе.

    В заявлении организации говорится, что Всемирный банк обеспокоен попытками «свергнуть демократически избранное правительство Нигера», а прекращение выделения средств стране названо «ответной мерой», передает ТАСС.

    При этом партнерство в частном секторе рекомендовано продолжить «с осторожностью».

    Востоковед Алексей Маслов заявил ранее, что если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай.

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    1 августа 2023, 18:50
    Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай

    Востоковед Маслов: Москве сейчас следует внимательно следить за развитием ситуации в Нигере и действовать аккуратно

    Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай
    @ IMAGO/Joerg Boethling/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    «Очевидно, что военный переворот в Нигере был плохо подготовлен. Лидеры мятежа не очень понимают, что им делать, поскольку каждое новое действие лишь ухудшает ситуацию», – сказал газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Алексей Маслов. Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать объявлением им войны интервенцию в Нигер.

    «Не удивлюсь, если в конечном счете ситуация обернется гражданской войной», – добавил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова.

    «Многие страны имеют свои интересы в Нигере. Государство было одним из последних бастионов бывшей французской колониальной империи. Активно со старым правительством Ниамея работали США и Италия, также заинтересованные в сохранении официального руководства», – акцентировал собеседник.

    «В то же время Китай, который активно инвестировал в горнодобывающую и нефтяную промышленность Нигера, пока молчит и не выказывает своих предпочтений относительно правительства страны. Но надо понимать, что недавние перевороты в Западной Африке совершались в государствах с сильным влиянием КНР. Кроме того, если западные компании покинут Ниамей, то Пекин получит самые выгодные контракты», – пояснил он.

    «Африканские страны разделились относительно ситуации на два лагеря. Прозападные правительства поддержали старые власти Нигера. Те, кто тесно сотрудничает с Китаем, оказались на стороне мятежников. Но несмотря на громкие заявления, все будут ждать реакции покровителей, прежде чем предпринимать какие-то реальные действия», – считает эксперт.

    «Что касается России, то Москве сейчас следует внимательно следить за развитием ситуации и действовать аккуратно. РФ может сотрудничать с любым правительством Нигера. Новые власти страны находятся в достаточно шатком положении. Если мы однозначно поддержим их, то в случае проигрыша мятежников рискуем потерять возможность взаимодействия с Ниамеем», – резюмировал Маслов.

    Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что интервенция в Нигер будет считаться объявлением войны этим двум странам. Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в случае вмешательства в дела соседа.

    В поддержку новых властей Ниамея выступил и Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи. Канцелярия президента республики выразила уверенность, что руководство Нигера предпримет все необходимые шаги для достижения «стабильности и согласия» как в стране, так и в субрегионе.

    Вместе с тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель считает силовой переворот в Нигере неприемлемым. Также он призвал освободить задержанных министров и высокопоставленных чиновников администрации Мохамеда Базума. Кроме того, Боррель поддержал все меры, принятые ЭКОВАС против новых властей Ниамея.

    Франция также выступила против мятежников. «Данный переворот абсолютно незаконен и чрезвычайно опасен для нигерийцев, для Нигера и для всего региона. Мы призываем освободить президента Базума и прекратить нарушать конституционный порядок», – сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В свою очередь военные Нигера обвинили французские власти в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. Об этом заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

    При этом российская сторона выступает за восстановление законности в Нигере и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.

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    3 августа 2023, 13:36
    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Американист Васильев: США боятся новых переворотов в странах Африки после мятежа в Нигере

    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера
    @ Carley Petesch/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    «Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. Мы знаем, насколько ревностно США относятся к другим участникам «клуба ядерных держав», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «С другой стороны, если рассматривать политический аспект, страны Африки подвержены переворотам. Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил он.

    «В этом контексте все больше стран могут переориентироваться на другие крупные государства, в частности, на Россию. Кстати, возможность такого варианта развития событий подтвердил саммит Россия – Африка. Сегодня есть все предпосылки для усиления геополитической разновекторности континента, которая будет выбирать партнерство с Москвой и Пекином, а не с западными странами», – полагает собеседник.

    «Американцы уже пригрозили экономическими санкциями Нигеру. И нет сомнений в том, что они будут реализованы. Вместе с тем, я думаю, Штаты вряд ли решатся на введение своего военного контингента в страну для разрешения политической ситуации. Но при определенных обстоятельствах они могут попытаться прибегнуть к помощи союзников и пойти по ливийскому сценарию», – заключил Васильев.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе. Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    В свою очередь лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой Нигера, заявил, что не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Также сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей. Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

    Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

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    2 августа 2023, 08:34
    Нигер открыл границы с пятью государствами

    Захватившие власть в Нигере военные открыли границы с пятью государствами

    Tекст: Александра Юдина

    Захватившие власть в Нигере военные приняли решение открыть границы с пятью соседними государствами, сообщает France Presse.

    Так, открыто сухопутное и воздушное сообщение с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Об этом решении военные объявили в телеэфире, передает «Российская газета».

    Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.

    Тем временем в Белом доме заявили, что не видят признаков причастности Москвы к госперевороту в Нигере.

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    3 августа 2023, 21:19
    Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере

    Телеканал France 24 и радио RFI обвинили участников переворота в приостановке их вещания

    Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере
    @ Benjamin Polge/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере по вине участников недавнего переворота, но доступ к каналам можно получить альтернативными способами, сообщило радио RFI.

    В сообщении СМИ отмечается, что вещание программ французского телеканала и радио было прервано через неделю после переворота в Нигере. Группа, владеющая телеканалом и радиостанцией, назвала произошедшее цензурой, указав такая же ситуация с французскими СМИ произошла после переворотов в Буркина-Фасо и Мали, передает ТАСС.

    Согласно данным компании, аудитория RFI в Нигере в 2022 году составляла 1,9 млн человек (18% населения), а эфир France 24 смотрело до «четверти населения» страны. Телеканал и радиостанция опубликовали способы подключения к ним в Нигере.

    В МИД Франции осудили приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере, подчеркнув свою «неизменную и решительную приверженность свободе прессы». Там считают, что вещание СМИ прервали из-за авторитарных репрессий совершивших госпереворот в семье. Министерство осудило эти нарушения свобод и, в частности, ограничение свободы президента страны Мохамеда Базума.

    Ранее генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума. Между тем, совершившие в Нигере госпереворот военные обвинили французские власти в попытке начать военную операцию.

    Напомним, посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации соотечественников из страны.

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    3 августа 2023, 03:25
    Части сотрудников посольства США предписано покинуть Нигер

    Госдеп предписал части сотрудников посольства США в Нигере покинуть страну

    Tекст: Ольга Никитина

    Части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей, сообщили в диппредставительстве.

    В документе сказано, что соответствующее предписание дал Госдепартамент США. Отмечается, что американское посольство в Ниамее временно сократило численность персонала. Оказание обычных услуг приостановлено. Посольство в настоящее время оказывает только экстренную поддержку гражданам США в Нигере, передает ТАСС сообщение диппредставительства Соединенных Штатов.

    Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

    Между тем МИД Франции сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что самолеты французских ВВС вывезли из Нигера почти 1 тыс. человек, включая 560 французов и граждан других стран. Уточняется, что это уже четвертый по счету самолет.

    Как сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, вскоре планируется отправка в Нигер пятого рейса.

    Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

    С 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, однако Париж сохранял влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов.

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    3 августа 2023, 22:27
    Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна

    Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений

    Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за устранение ограничений по экспорту из России зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с главой российского государства.

    «Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», – подчеркнуто в заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы, передает ТАСС.

    Как уточняется, встреча состоялась 28 июля, а заявление опубликовано 3 августа.

    «Лидеры также призвали ООН принять необходимые меры, чтобы разблокировать 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в африканские страны», – говорится в документе.

    Во встрече с Путиным участвовали президент Коморских Островов Азали Ассумани в качестве председателя Африканского союза, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Сенегала Маки Саль, президент Уганды Йовери Мусевени и министр иностранных дел Замбии Стенли Какубо.

    Ранее официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявлял, что государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок.

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    3 августа 2023, 23:08
    Белый дом высказался против применения силы в Нигере

    Белый дом: США выступают сейчас за дипломатию по Нигеру, а не применение силы

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере и не выступают за применение силы против мятежников в этой африканской стране, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Представитель Белого дома отметил, что США верят в дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере, в то, что посреднические усилия могут быть успешными. И на это, по словам Кирби, Вашингтон направляет свою энергию, передает ТАСС.

    В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Соединенные Штаты не вносили каких-либо изменений в готовность своих сил в Нигере. Также он отметил, что не принималось никаких решений о дальнейшем сотрудничестве с Нигером в сфере безопасности.

    Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом.

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    3 августа 2023, 22:49
    Песков: Путин и лидеры Африки договорились продолжать диалог по Украине

    Песков: Сроки новой встречи Путина с африканской миссией по Украине пока не определены

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи африканских стран – участниц миссии по Украине договорились о продолжении диалога, сроки новой встречи пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что стороны подчеркнули готовность к проведению новых встреч по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

    Песков добавил, что 4 августа Кремль опубликует текст совместного заявления по итогам встречи 28 июля Владимира Путина с лидерами африканских стран.

    Ранее в четверг администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы опубликовала совместное заявление Путина и лидеров семи стран Африки, в котором был отмечен прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня.

    Кроме того, стороны высказались за устранение ограничений по экспорту из России зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки.

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