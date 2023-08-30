Руководители общественных штабов рассказали о готовности к наблюдению за ЕДГ

Ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов напомнил, что в дни голосования представители мониторинговой группы совета будут находиться в 12 регионах России. А сейчас, рассказал Точенов, проводится большая работа по подготовке методической базы для наблюдения, сообщается на сайте НОМ.

«Мы продумали порядок наблюдения на экстерриториальных избирательных участках. Также был поднят вопрос по поводу видеорегистраторов», – сообщил Точенов. Он пояснил, что зампредседателя ЦИК России Николай Булаев предложил разработать регламент, который в случае поступления сигналов о проблемных ситуациях на таких участках в общественные штабы позволит получать экспертам нужные фрагменты видеозаписей для проведения проверки.

К мониторингу дней голосования готовится и экспертное сообщество. Как рассказал член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод, вчера в Самаре с участием представителей партий и ведущих НКО прошло заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами. «Мы увидели готовность региона направить на участки подготовленных общественных наблюдателей. Со своей стороны, будем держать связь с экспертами штаба все три дня голосования для всестороннего мониторинга выборов», – обратился к коллегам из региона Брод.

Член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова рассказала, что в регионах России завершается подготовка общественных наблюдателей по программе ОП РФ и НОМ. «Обучение проводилось во всех регионах России, где назначены выборы в единый день голосования, в том числе в новых субъектах России, для которых мы адаптировали программу с учетом всех особенностей. Планируем, что обучение пройдут более 100 тысяч человек – семинары нацелены на независимое наблюдение за выборами и защиту процесса от провокаций», – отметила Булгакова.

Член ОП РФ также сообщила, что в этом году по итогам обучающих семинаров наблюдатели проходят онлайн-тестирование. Для этого предусмотрены два этапа: идентификация наблюдателя через мобильное устройство и проверка знаний основ работы наблюдателя на избирательном участке.

О том, как к ЕДГ готовится самарский общественный штаб по наблюдению за выборами, рассказали его сопредседатели. «На каждом избирательном участке будут как минимум по два общественных наблюдателя – будем держать с ними постоянную связь. Что интересно, состав наблюдательского корпуса значительно помолодел», – заметил член ОП РФ Павел Покровский. Профессор Самарского университета Виктор Полянский подчеркнул, что штаб, созданный на плюралистичной основе, работает открыто. «Как и в прошлые годы, к мониторингу выборов мы будем привлекать студентов юридических специальностей – для молодежи региона эта практика интересна», – добавил профессор.

Общественные наблюдатели Саратовской области готовятся к независимому контролю, как к задаче государственной важности, подчеркнул руководитель регионального общественного штаба Борис Шинчук. «Мы провели обучение почти во всех муниципальных образованиях области. Готовимся к открытию Центра видеонаблюдения. Эксперты общественного штаба будут работать круглосуточно», – рассказал Шинчук.

Новые регионы, несмотря на все существующие угрозы, также готовятся проводить общественное наблюдение на выборах. «Наблюдатели в новых регионах – не просто патриоты, но и герои, идут на это дело сознательно, несмотря на риски», – отметил заместитель председателя Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев. Он напомнил, что регионе, как и в других субъектах России, открыт общественный штаб по наблюдению за выборами.