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Секретарь СНБО Украины: СБУ принимала участие в обеих атаках на Крымский мост
Секретарь СНБО Украины Данилов: СБУ принимала участие в обеих атаках на Крымский мост
Служба безопасности Украины принимала участие и в первой, и во второй атаке на Крымский мост, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
В интервью, показанном в ходе украинского телемарафона, Данилов признал, что представители Службы безопасности Украины принимали участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, сообщает радио Sputnik.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире единого марафона украинских телеканалов признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев.
Позже журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника заявил, что администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост.