Полицейским в Лондоне решили запретить вставать на колени перед BLM

Глава лондонской полиции Роули решил запретить полицейским при исполнении вставать на колени перед активистами BLM

Tекст: Антон Антонов

Роули назвал себя «довольно узко мыслящим» в этом вопросе. По его мнению, форму могут дополнять только бумажные маки (в память о погибших в войнах), браслеты Help for Heroes (поддержка военных, ветеранов и их семей) и полицейский памятный знак, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Полицейским при исполнении в соответствии с требованием «беспристрастности» запретят выражать поддержку «культуре осознанности» (woke culture). По мнению Роули, есть «не так уж много движений» и «очень мало инициатив», к которым «должны присоединяться» сотрудники полиции.

Telegraph пишет, что Роули будет «менее толерантным», чем его предшественница Крессида Дик, при которой полицейские машины украшали в цвета флага ЛГБТ.

Напомним, в 2022 году сообщалось, что полиция в Великобритании получила список 37 сексуальных и гендерных идентичностей. В нем полиции разъясняли терминологию, чтобы сотрудники правоохранительных органов правильно общались с людьми.