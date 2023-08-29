Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.17 комментариев
Полицейским в Лондоне решили запретить вставать на колени перед BLM
Глава лондонской полиции Роули решил запретить полицейским при исполнении вставать на колени перед активистами BLM
Как дал понять начальник лондонской полиции Марк Роули, он не потерпит, чтобы полицейские при исполнении вставали на колени перед активистами движения Black Lives Matter, ходили с флагами ЛГБТ или носили значки экологических движений, сообщают СМИ.
Роули назвал себя «довольно узко мыслящим» в этом вопросе. По его мнению, форму могут дополнять только бумажные маки (в память о погибших в войнах), браслеты Help for Heroes (поддержка военных, ветеранов и их семей) и полицейский памятный знак, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Полицейским при исполнении в соответствии с требованием «беспристрастности» запретят выражать поддержку «культуре осознанности» (woke culture). По мнению Роули, есть «не так уж много движений» и «очень мало инициатив», к которым «должны присоединяться» сотрудники полиции.
Telegraph пишет, что Роули будет «менее толерантным», чем его предшественница Крессида Дик, при которой полицейские машины украшали в цвета флага ЛГБТ.
Напомним, в 2022 году сообщалось, что полиция в Великобритании получила список 37 сексуальных и гендерных идентичностей. В нем полиции разъясняли терминологию, чтобы сотрудники правоохранительных органов правильно общались с людьми.