Полиция в Британии получила список 37 сексуальных и гендерных идентичностей

Полиция Норфолка опубликовала руководство, рассказывающее о 37 сексуальных и гендерных идентичностях, сообщают СМИ.

Документ назван «+ к ЛГБТ». В нем полиции разъясняют терминологию, чтобы сотрудники правоохранительных органов правильно общались с людьми, пишет «Москвоский комсомолец» со ссылкой на Daily Mail.

Среди терминов, относящихся к сексуальности, помимо более-менее известных («задающий вопросы» или «асексуал») есть и малоизвестные: гиносексуал (тот, кого привлекает женский пол), серый асексуал (человек, который «редко испытывает влечение»), «разнонаправленность» («когда ваша сексуальная и романтическая ориентация не нацелена на один и тот же набор полов»).

Руководство содержит также гендерные термины, например, «neutrois» («идентифицирует себя как агендер, ни мужчина, ни женщина, и/или бесполый») или «maverique» («небинарный пол, существующий за пределами ортодоксальных социальных границ пола»).

Если сотрудника полиции смущает какой-то термин, он может обратиться к диаграмме в виде «гендерного пряничного человечка» – скользящим шкалам, относящимся к гендерной идентичности, сексуальной ориентации, гендерному самовыражению и биологическому полу.

Полиция Норфолка не стала отвечать на вопрос о том, подготовила ли она это руководство сама или получила его от другой организации. Однако там заявили, что «все офицеры и персонал должны пройти обучение по вопросам разнообразия и инклюзивности, а дополнительная информация будет распространяться или публиковаться на страницах внутренней сети полиции».

Напомним, ученикам средней школы британского города Уиган в Манчестере раздали брошюры под названием «101 способ показать свою любовь без секса», в которых содержались странные советы, шокировавшие родителей школьников.

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