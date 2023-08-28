Можно было бы просто повеселиться над тем, как деградировало европейское восприятие окружающей действительности, воплощенное репликами Борреля. Однако такой подход – это не отклонение от нормы, а отражение всей философии отношений ЕС с остальными странами.2 комментария
Военный медик раскрыл цель атак украинских FPV-дронов
Военный медик батальона 58-й армии ВС России: Украинские FPV-дроны охотятся за российскими военврачами
Ударные дроны-камикадзе с функцией FPV (first person's view) ВСУ многократно атаковали на Запорожском направлении российских военврачей и команды, эвакуирующие раненных с поля боя, сообщил начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС России Валентин.
По его словам, в первую очередь ВСУ стремятся ликвидировать медиков, совсем недавно уничтожили офицера, который эвакуировал раненных в составе эвакогруппы на технике, передает РИА «Новости».
«Подбили медиков, с которыми я лично контактировал, длительное время работал. И его тоже недавно на УАЗике… Тоже, по-моему, дрон-камикадзе попал в них», – отметил он.
Военврач отметил, что ВСУ сознательно и злонамерено бьет по медработникам и эвакуационным командам российской армии, так как операторы FPV-дронов видят, куда пикируют и какую цель уничтожают.
Российские военкоры показали, как российские FPV-дроны устроили «настоящий геноцид» украинской пехоты на Запорожском фронте.
Как сообщал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин, преимущество FPV-дронов в зоне СВО в том, что они способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотников самолетного типа.