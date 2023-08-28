Военный медик раскрыл цель атак украинских FPV-дронов

Военный медик батальона 58-й армии ВС России: Украинские FPV-дроны охотятся за российскими военврачами

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в первую очередь ВСУ стремятся ликвидировать медиков, совсем недавно уничтожили офицера, который эвакуировал раненных в составе эвакогруппы на технике, передает РИА «Новости».

«Подбили медиков, с которыми я лично контактировал, длительное время работал. И его тоже недавно на УАЗике… Тоже, по-моему, дрон-камикадзе попал в них», – отметил он.

Военврач отметил, что ВСУ сознательно и злонамерено бьет по медработникам и эвакуационным командам российской армии, так как операторы FPV-дронов видят, куда пикируют и какую цель уничтожают.

Российские военкоры показали, как российские FPV-дроны устроили «настоящий геноцид» украинской пехоты на Запорожском фронте.

Как сообщал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин, преимущество FPV-дронов в зоне СВО в том, что они способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотников самолетного типа.

