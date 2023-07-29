Гендиректор ЦКБР рассказал о главном преимуществе FPV-дронов в зоне СВО

  • ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино»
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    Российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию
    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»
    Экс-разведчик США: Зеленский столкнется с двумя плохими вариантами
    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    Военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    17 комментариев
    Новости
    11:42Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину

    Мужчина, задержанный по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, полностью признал вину и раскаялся, сообщил адвокат Вячеслав Павелкин.

    11:42Рок-музыкант Гарик Сукачев попал в больницу

    В субботу рок-музыкант, композитор и режиссер театра и кино Гарик Сукачев был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, его концерт в Карелии отменили.

    11:29В Дагестане полицейский погиб, перевернувшись на Mercedes

    Автомобиль под управлением сотрудника ППСП перевернулся в Махачкале, водитель погиб, сообщили в МВД региона.

    11:27Пугачеву заметили на фестивале в Юрмале после сообщений об ухудшении здоровья

    Несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о резком ухудшении здоровья Аллы Пугачевой, певица появилась перед публикой на проходящем в Юрмале музыкальном фестивале «Рандеву», организованном Лаймой Вайкуле.

    11:08Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН в связи с обстрелом Таганрога

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с обстрелом ВСУ жилой инфраструктуры Таганрога.

    11:05Гендиректор ЦКБР рассказал о главном преимуществе FPV-дронов в зоне СВО

    FPV-дроны, используемые в зоне СВО, способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотников самолетного типа, рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    10:49Запрещен вывоз риса и рисовой крупы из России до конца года

    Правительство ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой муки на срок до 31 декабря 2023 года, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    10:49Власти пообещали выплаты пострадавшим при ЧП с украинской ракетой в Таганроге

    Пострадавшие в результате ЧП с украинской ракетой, обломки которой упали в центре Таганрога, получат выплаты, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    10:44Эксперт рассказала, как улучшить интернет на даче

    Коллективный способ поможет добиться подключения стабильного интернета даже на даче, куда провайдеры не спешат проводить оптоволокно сети, рассказала эксперт по телекоммуникациям Екатерина Кривошеева.

    10:35Австралия приостановила учения с США из-за крушения вертолета

    Австралия приостановила крупные военные учения с США после крушения в водах Тихого океана близ острова Гамильтон вертолета MRH-90 Taipan, сообщил глава австралийского Минобороны Ричард Марлз.

    10:31Подсчитаны потери ВСУ при попытке переправиться через Днепр

    ВС России за сутки остановили попытку ВСУ форсировать Днепр и уничтожили диверсионно-разведывательную группу в зоне острова, затопив три лодки и ликвидировав 17 человек.

    10:20Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине

    Запад обсуждает с Россией возможность диалога о завершении конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва пошла на финансовые уступки, считает военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    10:06ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино»

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 42 снарядов, 16 из них ударили по автомобильному пункту пропуска «Шебекино», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    10:00УПЦ отказалась переносить празднование Рождества на 25 декабря

    Каноническая Украинская православная церковь, несмотря на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о переносе Рождества на 25 декабря, продолжит отмечать праздник 7 января, заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

    09:49Военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте

    Военные корреспонденты показали, как 6-я рота 1429-го мотострелкового полка, в которую входят мобилизованные из Москвы и Подмосковья, уничтожили бронегруппу, пытавшуюся прорвать оборону у деревни Работино на Запорожском фронте.

    29 июля 2023, 11:05

    Гендиректор ЦКБР рассказал о главном преимуществе FPV-дронов в зоне СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    FPV-дроны, используемые в зоне СВО, способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотников самолетного типа, рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    По его словам, FPV-дроны – крепкие аппараты, которые быстро летят, легко могут протаранить крупные беспилотники.

    «Перехватываемый беспилотник находится в воздухе, поэтому на очень больших дистанциях FPV-дроны могут его догонять, заходить в хвост или идти навстречу и таранить. Примерно в половине случаев FPV-дрон остается целым и продолжает полет», – передает ТАСС его слова.

    Кузякин рассказал, что беспилотники самолетного типа тихие, низко летят и плохо заметны, средства ПВО не могут их обнаружить.

    Успех беспилотников в зоне СВО зависит от знаний и опыта работы боевого FPV-расчета в условиях помех противника.

    29 июля 2023, 04:04
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО

    Изучение трофейной бронетехники стран НАТО выявило излишнюю сложность конструкции

    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК показывают, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции, сообщил источник.

    Как рассказал источник РИА «Новости», в изучении участвует широкий пул специалистов из различных компаний. Результаты испытаний «в целом соответствуют ожиданиям».

    По его словам, западная бронетехника имеет «приемлемый уровень бронезащиты» с «наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты». При этом у нее «крайне посредственная подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости».

    Комментируя излишнюю сложность конструкции, источник пояснил, что речь идет «не о сложности освоения техники экипажами». По данному показателю современная техника ведущих производителей, включая Россию, находится приблизительно на одном уровне и «требует относительно длительного освоения».

    Однако ремонтопригодность западной техники «крайне низкая, особенно в полевых условиях». Также ее отличает ресурсозатратное техобслуживание. Такая ситуация вызвана «особенностями конструкции», порой нерациональными, сказал источник.

    Напомним, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщил, что его специалистам удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, с целью найти слабые места и сильные стороны.

    Коментарии (22)
    28 июля 2023, 21:53
    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Командир подразделения ВС России рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума рассказал, что техника ВСУ не имеет защиты, в отличие от танков Т-90, она легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ.

    По его словам, натовская техника легко уничтожается, она не имеет тех средств защиты, которые есть у российских танков. Он привел в пример танк Т-90, от которого ракета противника «уходит», так как танк имеет специальные средства защиты, передает РИА «Новости».

     

    «Мое подразделение с начала наступления подбило около 18 единиц различной техники. Что могу сказать. Их техника легко пробивается. Наблюдал также работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно – танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел, как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет. Техника уничтожается легко», – рассказал Шума.

    Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении ВС России уничтожили несколько украинских танков Leopard.

    Коментарии (2)
    29 июля 2023, 00:58
    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Глава Днепропетровской администрации Лысак заявил об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетный удар по зданию областного управления СБУ в Днепре (Днепропетровске) нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

    Его слова приводят украинские СМИ.

    Тем временем как в России, так и на самой Украине отмечают, что украинские власти не смогли оперативно отреагировать на ракетный удар. Российский военный корреспондент Александр Коц указал, что «спустя время после удара улица около СБУ даже не перекрыта». «Мы можем получать все новые и новые кадры объективного контроля. Власти в городе не осталось, чтобы отдать приказ на перекрытие? Все были на совещании в СБУ?» – заявил он в Telegram.

    Мэр Днепра Борис Филатов в соцсетях также посетовал на то, что у здания находятся «сотни зевак, когда еще звучит воздушная тревога». «Мы, руководители, должны быть на месте прилета в первые минуты», – потребовал он.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Сообщалось, что воздушная тревога сработала уже после взрывов.

    Коментарии (13)
    28 июля 2023, 22:43
    Ракета поразила здание СБУ в Днепре

    Зеленский подтвердил попадание ракеты в здание СБУ в Днепре

    Ракета поразила здание СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал о взрывах в центре города. При этом воздушная тревога сработала уже после взрывов, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что «в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ».

    Напомним, в начале июля Зеленский подтвердил, что был нанесен воздушный удар по зданию СБУ в Сумах. В октябре 2022 года сообщалось о взрывах у здания СБУ в Киеве.

    Коментарии (16)
    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

    Коментарии (17)
    29 июля 2023, 07:43
    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты

    Financial Times рассказала о передаче Украине «дружественной страной» северокорейских ракет

    Вооруженные силы Украины используют для РСЗО «Град» северокорейские ракеты, которые Киев получил от «дружественной страны», сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на украинских солдат, неназванная страна перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР. Корреспонденту издания боеприпасы показали в одном из артиллерийских подразделений ВСУ на линии фронта. Кроме того, пишет издание, северокорейские снаряды можно увидеть на снимках, сделанных в июне на позициях ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.

    Солдаты ВСУ говорят, что боеприпасы произвели в 1980–1990-х годах. Военные жалуются на их низкую надежность. Отмечается, что из-за этого украинские военные не любят использовать северокорейские снаряды, но, как заявил командир артподразделения, сейчас ВСУ нуждаются в любых боеприпасах.

    США ранее уже передавали Украине оружие и боеприпасы иранского производства, которые были перехвачены на пути из Ирана в Йемен, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Москва и Пхеньян опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России.

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    29 июля 2023, 04:31
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США не поощряют украинские удары «внутри России»

    Tекст: Антон Антонов

    После украинского обстрела Таганрога координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не содействуют ударам вооруженных сил Украины по территории, которую не считают украинской.

    Кирби спросили, устраивают ли США запуски Украиной ракет по территории, которую Киев и Вашингтон признают российской. Как заявил в ответ Кирби, США «дали очень четко понять», что «не поощряют и не способствуют» нанесению «ударов внутри России», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что на Украине есть американские военные. Однако, по словам Кирби, «никто из них не вовлечен в боевые операции» «в поле» с ВСУ. Однако он ушел от прямого ответа на вопрос о том, есть ли на Украине, к примеру, спецназ США, занимающийся выдачей целеуказаний или сбором разведывательной информации.

    Кирби заявил, что на Украине находятся американские силы безопасности и аппарат «военного атташе», которые в том числе контролируют поставки оружия и военной техники. Также у посольства есть американская вооруженная охрана, сказал он.

    Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.

    Коментарии (18)
    29 июля 2023, 01:59
    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»

    Путин заявил, что Запад вспоминает о международном праве только для его использования против кого-то

    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада вспоминают о международном праве только тогда, когда хотят использовать его как инструмент против кого-то, в том числе против России, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    На встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка Путин заявил, что страны Запада «подзабыли, как они действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны». Также, по словам Путина, «они забыли, как действовали в Ливии – без всякого решения Совета Безопасности ООН». сообщается на сайте Кремля.

    «Они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане. Они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на Устав ООН», – заявил он. По словам Путина, если на Западе хотят, чтобы «кто-то соблюдал Устав ООН и другие нормы международного права», то западные государства должны «сами исполнять эти же нормы».

    «Это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любых споров», – сказал президент. Он полагает, что у Запада «не получится» использовать Устав ООН против России. Путин заявил, что Москва «действует в полном соответствии с Уставом». Он сказал, что «не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечить свою безопасность за счет других».

    Напомним, в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (9)
    29 июля 2023, 00:32
    Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом

    Путин указал на получение Украиной независимости в результате распада СССР при условии нейтралитета

    Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украина в результате распада СССР получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому было написано», что страна является нейтральным государством, заявил президент России Владимир Путин.

    На встрече с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в России «внимательно проанализировали высказанные африканскими друзьями мысли и соображения», Москва «относится к этому очень серьезно и с большим вниманием». Он выразил надежду, что в Африке «хорошо понимают природу и истоки этого кризиса», Россия хочет донести свое «видение этой проблемы».

    Президент подчеркнул, что «проблема возникла не вчера», она «спровоцирована некоторыми силами на Западе», которые «долгие годы готовились к гибридной войне» с Россией. По его словам, они «делали все, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности» России, передает ТАСС.

    «Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава российского государства указал, что для Москвы «это имеет принципиальное значение». Он заявил, что России «не очень понятно», для чего Украину принялись «втягивать в НАТО».

    Путин заверил в готовности Москвы к переговорам и подчеркнул, что уже «был фактически согласован» проект мирного договора. Для его подписания Россию попросили отвести «войска из-под Киева». Однако в результате Украина «отказалась от всех прежних договоренностей», так что сейчас «мяч полностью на их стороне», сказал президент. При этом он отметил, что в Киеве «издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией».

    Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что «интересам человечества, а также интересам России и Украины отвечает восстановление мира». По его словам, «конфликт должен быть разрешен мирным путем».

    Напомним, в Санкт-Петербурге проходит встреча главы российского государства Владимира Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (25)
    29 июля 2023, 07:05
    Артиллерия «Центра» уничтожила свыше 150 украинских военных

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук сообщил об уничтожении свыше 150 бойцов ВСУ

    Артиллерия «Центра» уничтожила свыше 150 украинских военных
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Более 150 украинских военных, а также боевая машина пехоты, две бронированные машины и три пикапа вооруженных сил Украины уничтожены артиллерийскими ударами, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Кроме того, 10 украинских военных сдались в плен. За неполный месяц сдалось уже свыше 40 бойцов ВСУ. Также Савчук рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены танк, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20 ВСУ. Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника и реактивный снаряд HIMARS, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что у населенного пункта Садовое были обнаружены диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В результате «огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», передает РИА «Новости».

    На Херсонском направлении нанесены удары по украинским войскам у населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское. ВСУ потеряли два минометных расчета, автомобильную технику, а также понесли потери в личном составе.

    Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что на Южно-Донецком направлении за сутки было уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ.

    Коментарии (3)
    28 июля 2023, 14:33
    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Минобороны: Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВС России заняли под Сергеевкой Луганской народной республики (ЛНР) несколько опорных пунктов ВСУ, продвижение вглубь обороны противника составило 1,5 км, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра западнее Житловки ЛНР.

    Также в Минобороны сообщили, что подразделениями 21-й и 35-й мотострелковых бригад 2-й и 41-й армий подавлены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады теробороны и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины рядом с Торским, Ямполовкой ДНР, Нововодяным, Червоной Дибровой и Кременной ЛНР.

    Потери противника на Краснолиманском направлении за минувшие сутки составили до 90 военнослужащих, две  машины пехоты, три бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Российские войска продвинулись вглубь на 1,5 км.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили 180 украинских военных и пять танков ВСУ.

    Коментарии (3)
    28 июля 2023, 14:22
    На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ
    На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    В последние сутки ВСУ продолжили попытки наступать на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Работино и Успеновки Запорожской области ВСУ силами усиленной танками иностранного производства 47-й механизированной бригады атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии ЮВО и 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Личный состав, проявив выдержку и мужество, отразил все атаки превосходящих сил противника.

    Ликвидированы около 180 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 машин пехоты, две бронемашины, американская арт система М777, а также боевая машина ЗРК «Стрела-10» , отчитались в Минобороны.

    На Времевском выступе в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщил Конашенков.

    Потери противника на этом направлении составили до 110 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении грамотным построением обороны подразделений группировки войск «Центр» за прошедшие сутки отражены четыре атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии рядом с Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР), подытожили в оборонном ведомстве.

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    29 июля 2023, 10:20
    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине

    Эксперт Матвийчук: Запад обсуждает возможность завершения конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва заплатила

    Tекст: Алина Власенко

    Запад обсуждает с Россией возможность диалога о завершении конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва пошла на финансовые уступки, считает военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Матвийчук в комментарии Ura.Ru выразил мнение, что между Россией и Западом кулуарно уже ведутся переговоры. По его словам, если Москва и Запад достигнут определенных договоренностей, то Украине также разрешат вести диалог с Россией.

    Эксперт уверен, что сложности заключаются в договоренности об уступках, на которые готовы пойти стороны. Так, считает Матвийчук, обсуждается финансовый вопрос. Запад пытается «записать Москве поражение» и согласовать материальные блага для Украины.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, хотя Москва готова к переговорам.

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    28 июля 2023, 12:41
    МВД Литвы потребовало лишить фигуристку Дробязко гражданства

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренних дел Литвы отправило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, сообщила вещательная компания LRT.

    В ведомстве считают, что фигуристка, участвуя в шоу Татьяны Навки, помогает формировать образ России как великой страны, передает ТАСС.

    Сейм Литвы поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства, но Департамент госбезопасности Литвы не нашел угрозы для страны в лице Дробязко.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро» лишил фигуристов литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. После этого Дробязко и Ванагас решили остаться в шоу Навки.

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    29 июля 2023, 09:49
    Военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте

    Tекст: Алина Власенко

    Военные корреспонденты показали, как 6-я рота 1429-го мотострелкового полка, в которую входят мобилизованные из Москвы и Подмосковья, уничтожили бронегруппу, пытавшуюся прорвать оборону у деревни Работино на Запорожском фронте.

    Видео боя опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    «Наши ореховские спартанцы сутки назад разгромили очередную колонну бронетехники врага», – прокомментировали происходящее на видео военкоры.

    Днем ранее сообщалось, что на Запорожском направлении уничтожены реактивная система залпового огня, танки и БМП вооруженных сил Украины, а также украинская пехота.

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