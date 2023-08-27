Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.17 комментариев
СМИ: ВСУ при атаках дронов на территорию России используют данные западных партнеров
Economist: СМИ: ВСУ при атаках дронов на территорию России используют данные западных партнеров
ВСУ при атаках дронов на территорию России используют данные о ПВО, которые им предоставляют западные партнеры, сообщает издание Economist со ссылкой на источники.
Издание со ссылкой на источник пишет, что только «около 35-40%» дронов долетают до зоны расположения цели, передает РИА «Новости».
Другой источник, «близкий к главнокомандующему Украины», сообщил, что на передовой «Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах, которое составляло три к одному», теперь, по его словам, у сторон «паритет».
Напомним, в Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает издание The Washington Post. По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.