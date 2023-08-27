Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.16 комментариев
Умерла балетмейстер Лилия Таланкина
Бывший главный балетмейстер Московского государственного академического Камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского, профессор ГИТИСа Лилия Таланкина ушла из жизни в возрасте 90 лет, сообщил Российский институт театрального искусства – ГИТИС.
Как указали в Telegram-канале ГИТИСа, отпевание Лилии Михайловны Таланкиной состоится в понедельник, на Успение в 13:00 в храме свт. Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе (ул. Новокузнецкая, 23Б), передает ТАСС.
В театральном вузе выразили соболезнования родным и близким балетмейстера.
Лилия Таланкина в 1950 году поступила на балетмейстерский факультет ГИТИСа. С 1956 года преподавала в этом вузе, более 15 лет являлась заведующей кафедрой сценического танца.
В Камерном музыкальном театре (с 2018 года стал Камерной сценой им. Бориса Покровского в составе Большого театра) Лилия Таланкина работала со дня основания, принимала участие в постановке около 40 спектаклей, среди них, в частности, «Много шума из-за… сердец», «Золотой теленок», «Альбомчик», «Военные письма», «Волшебная флейта», «Ревизор». Сотрудничала с другими театрами в России и за рубежом, в качестве балетмейстера работала в кино. Удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, награждена орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее сообщалось, что балерина, народная артистка СССР Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет.