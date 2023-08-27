Умерла балетмейстер Лилия Таланкина

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в Telegram-канале ГИТИСа, отпевание Лилии Михайловны Таланкиной состоится в понедельник, на Успение в 13:00 в храме свт. Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе (ул. Новокузнецкая, 23Б), передает ТАСС.

В театральном вузе выразили соболезнования родным и близким балетмейстера.

Лилия Таланкина в 1950 году поступила на балетмейстерский факультет ГИТИСа. С 1956 года преподавала в этом вузе, более 15 лет являлась заведующей кафедрой сценического танца.

В Камерном музыкальном театре (с 2018 года стал Камерной сценой им. Бориса Покровского в составе Большого театра) Лилия Таланкина работала со дня основания, принимала участие в постановке около 40 спектаклей, среди них, в частности, «Много шума из-за… сердец», «Золотой теленок», «Альбомчик», «Военные письма», «Волшебная флейта», «Ревизор». Сотрудничала с другими театрами в России и за рубежом, в качестве балетмейстера работала в кино. Удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, награждена орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее сообщалось, что балерина, народная артистка СССР Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет.