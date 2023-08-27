Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.4 комментария
Минобороны наметило три ключевых направления развития армии
Миноброны: БПЛА, системы под управлением ИИ и артиллерия являются основными направлениями развития армии
Беспилотники, системы под управлением искусственного интеллекта и артиллерия – три главных направления, которые нужно развивать в российской армии в контексте проведения СВО на Украине, заявил начальник главного управления инновационного развития Минобороны России Александр Осадчук.
Как указал Осадчук в эфире «Военной приемки», в условиях современных военных конфликтов существует три основных направления для развития. Он отметил, что, во-первых, это беспилотники всех видов, во-вторых, это системы управления и технологии искусственного интеллекта, поскольку это время принятия решений, это объемы информации, аналитика, объективность, и, в-третьих, это артиллерия, потому что это средства поражения. По его словам, артиллерия является «богом войны», передает телеканал «Звезда».
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России на Украине будет продолжаться, чтобы предотвратить угрозу новой террористической активности.
Песков ранее отмечал, что российская система ПВО работает эффективно при отражении атак украинских БПЛА.