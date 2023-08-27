Шольц: У Германии не хватает средств на субсидирование цен на электроэнергию

Шольц отказался выделять больше средств на борьбу с экономическим кризисом

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Шольц, ЕС не считает, что Германия должна брать на себя больше обязательств. Он напомнил, что в последние годы у страны увеличились долги на сотни миллиардов евро, средства выделялись на борьбу с пандемией, и на проблемы, касающиеся роста цен на энергоносители. Поэтому, по словам канцлера, Германия не будет субсидировать электроэнергетику для бизнеса, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Шольц признал, что Германии не хватает средств на субсидирование цен на электроэнергию в долгосрочной перспективе, а также пока нет на это юридических возможностей.

Канцлер уточнил, что экономический рост страны является «неудовлетворительным», а проблемы Германии связаны в первую очередь с ослаблением мировой экономики из-за зависимости страны от экспорта.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как отказ от российского газа обернулся для Германии катастрофой. Из лидера роста немецкая экономика превратилась в аутсайдера с глубокой рецессией, из которой будет с трудом выходить как минимум пять тяжелых лет. С 2006 по 2017 годы Германия по своим показателям превосходила другие крупные экономики и держалась наравне со Штатами. Однако уже третий квартал подряд в Германии наблюдается падение экономики. В 2023 году она может стать единственной крупной экономикой, у которой сокращается ВВП, пишет The Economist со ссылкой на оценку Международного валютного фонда (МВФ).