Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю

Минобороны: Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю

Tекст: Алина Власенко

Так, на купянском направлении улучшено положение по переднему краю. За сутки отражены пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника на купянском направлении составили до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, сообщает Минобороны в Telegram.



В то же время на запорожском направлении отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино. Уничтожены до 115 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Донецком направлении отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в районе населенного пункта Нетайлово уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении отражены две атаки 31-й бригады морской пехоты. Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и Krab, а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Торское ДНР поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны. В районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 37 украинских дронов.