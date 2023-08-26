Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.7 комментариев
Силуанов заявил о смещении вектора России с Запада на Восток
Силуанов: Россия развивает экономические отношения со странами БРИКС, вектор сотрудничества смещается с Запада на Восток
Россия успешно развивает экономические отношения со странами БРИКС, вектор торговли и экономического сотрудничества смещается с Запада на Восток, в рамках БРИКС решаются большинство задач, которые с рядом западных стран стало выполнять проблематично, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов отметил в интервью телеканалу CGTN, что вектор России смещается с Запада на Восток и на те страны, которые являются основными торговыми партнерами России. Он уточнил, что все эти страны входят в состав БРИКС. Министр констатировал, что Россия развивает экономические отношения со странами БРИКС: происходит развитие торговли, инвестиционного сотрудничества, развитие сектора услуг, передает ТАСС.
Глава минфина подчеркнул, что Россия успешно решает со странами БРИКС задачи и товарообмена, и расчетов – все те задачи, которые сегодня решать с рядом западных стран проблематично.
Кроме того, по словам Силуанова, в повестке обсуждения со странами БРИКС сейчас развитие целого ряда интеграционных институтов, которые будут помогать российскому бизнесу торговать внутри входящих в объединение стран и осуществлять всю финансовую и торговую инфраструктуру.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал завершившийся саммит БРИКС в ЮАР чрезвычайно успешным. В МИД назвали появление в БРИКС единой расчетной валюты делом будущего. Во вторник министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как единая валюта БРИКС поможет пережить кризис.