Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.31 комментарий
Путин поздравил главу Южной Осетии с годовщиной признания республики
Президент РФ Путин поздравил главу Южной Осетии Гаглоева с годовщиной международного признания независимости республики
Президент России Владимир Путин направил президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву поздравительную телеграмму по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики.
В поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, говорится, что полтора десятилетия назад Россия приняла решение о признании государственного суверенитета Республики Южная Осетия, уважая свободное волеизъявление ее граждан, руководствуясь положениями Устава ООН и другими основополагающими международными документами.
Лидер России подчеркнул, что югоосетинский народ, отстояв свою свободу в нелегкой борьбе, успешно развивает институты демократической государственности. Кроме того, Путин отметил, что отношения России и Южной Осетией вышли на уровень союзничества и интеграции. Президент добавил, что Россия уделяет большое внимание планомерной реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты ее жителей.
Путин выразил уверенность, что Россия и Южная Осетия совместными усилиями будут и далее всемерно наращивать конструктивные связи на всех направлениях, а также партнерское взаимодействие на международной арене.
В завершении поздравления президент России от души пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а всем согражданам Южной Осетии – мира, счастья и благополучия.
Ранее в субботу Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы.
Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, Россия встала на защиту республики, а 26 августа 2008 года Москва признала независимость Южной Осетии, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.