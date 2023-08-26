Путин поздравил главу Южной Осетии с годовщиной признания республики

Президент РФ Путин поздравил главу Южной Осетии Гаглоева с годовщиной международного признания независимости республики

Tекст: Антон Никитин

В поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, говорится, что полтора десятилетия назад Россия приняла решение о признании государственного суверенитета Республики Южная Осетия, уважая свободное волеизъявление ее граждан, руководствуясь положениями Устава ООН и другими основополагающими международными документами.

Лидер России подчеркнул, что югоосетинский народ, отстояв свою свободу в нелегкой борьбе, успешно развивает институты демократической государственности. Кроме того, Путин отметил, что отношения России и Южной Осетией вышли на уровень союзничества и интеграции. Президент добавил, что Россия уделяет большое внимание планомерной реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты ее жителей.

Путин выразил уверенность, что Россия и Южная Осетия совместными усилиями будут и далее всемерно наращивать конструктивные связи на всех направлениях, а также партнерское взаимодействие на международной арене.

В завершении поздравления президент России от души пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а всем согражданам Южной Осетии – мира, счастья и благополучия.

Ранее в субботу Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, Россия встала на защиту республики, а 26 августа 2008 года Москва признала независимость Южной Осетии, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.