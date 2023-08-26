Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы

Президент Южной Осетии Гаглоев перечислил условия налаживания отношений с Грузией и призвал к делимитации границы

Tекст: Антон Антонов

Исполняется 15 лет со дня признания Россией независимости Южной Осетии. Гаглоев указал, что у ЮО с Грузией нет никаких отношений, стороны общаются только в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Основной темой на площадке является вопрос подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы, передает РИА «Новости».

Гаглоев заявил, что для налаживания отношений Грузия должна «признать ответственность за совершенную агрессию и военные преступления», а также «подписать соглашение о неприменении силы». Кроме того, по его словам, Грузии необходимо «провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ с Южной Осетией».

Как заявил президент Южной Осетии, пока сохраняется угроза и нет «юридически обязывающих гарантий ненападения» отсутствует смысл обсуждать какие-либо другие темы.

Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, после этого Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой. В ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, Москва внесла свой вклад в урегулирование конфликта.

