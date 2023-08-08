Спикер МИД Захарова напомнила о произошедших в 2008 году событиях на Южном Кавказе

Tекст: Александра Юдина

Согласно ее комментарию в Telegram-канале ведомства, в 2008 году режим действующего в тот период президента Михаила Саакашвили, «цинично нарушив все международные договоренности о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта, совершил вероломное нападение на Южную Осетию».

Вместе с тем было совершено нападение на места расположения российских миротворцев, что привело к многочисленным жертвам среди жителей Южной Осетии и российских военных.

Захарова напомнила, что в этой связи Россия была вынуждена провести операцию по принуждению агрессора к миру – уже к концу августа Москва признала Абхазию и Южную Осетию суверенными независимыми государствами, а в октябре был запущен новый переговорный формат – Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД).

По словам дипломата, главной задачей МЖД стало создание устойчивой системы региональной безопасности в новых геополитических реалиях. Так, женевская площадка позволяет Грузии вести прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией, без которого урегулирование отношений невозможно.

Однако Захарова подчеркнула, что западные страны стремятся проверить дискуссии на прочность, отменяя под надуманными предлогами уже несколько заседаний МЖД.

«Осознание растущих рисков для региональной безопасности из-за прерванного диалога вынудило их вернуться к работе. Рассчитываем, что в дальнейшем динамика встреч и повестка переговоров не будут подвержены политической конъюнктуре», – заверила она.

В заключение Захарова добавила, что в Москве убеждены, что достижение целей создания прочной безопасности в регионе возможно только при заключении юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой, а также делимитации госграниц между ними с их последующей демаркацией.

Во вторник посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ответственность за те события несет экс-президент Грузии, по преступному приказу которого против югоосетинского народа была развязана полномасштабная война.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу ведущего русофобскую политику Саакашвили.

В Южной Осетии во вторник пообещали всегда помнить подвиг российских военных.