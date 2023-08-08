В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.16 комментариев
Москва предостерегла США от попыток сорвать налаживание связей России и Грузии
Посол Антонов предостерег США от попыток сорвать налаживание связей между Россией и Грузией
Американским властям следует отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России и прекратить попытки сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, прокомментировал заявление Госдепартамента в связи с годовщиной событий августа 2008 года на Южном Кавказе.
По словам дипломата, оно стало ярким примером того, как Соединенные Штаты преднамеренно переворачивают ситуацию «с ног на голову». Таким образом Вашингтон стремится извратить правду о той трагедии и взвалить вину на Россию, однако ответственность за те события несет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, по преступному приказу которого против югоосетинского народа была развязана полномасштабная война, подчеркнул Антонов.
Бесчеловечное решение Саакашвили стало следствием ошибочной политики, которую проводили сами США. «Ведь это Запад привел к власти, а затем рьяно поддерживал одиозный режим Саакашвили», – подчеркнул глава российской дипломатической миссии, отметив, что интересы указанного деятеля продолжают лоббировать до сих пор.
Если администрация США в самом деле привержена обеспечению мира в регионе, ей следует прекратить попытки сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией и сосредоточиться на практической работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, подчеркнул Антонов. Первоочередной задачей, по его словам, является заключение Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. Антонов призвал США прекратить нагнетать обстановку.
Ранее Москва заявила, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, хотя никакие части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией не нарушают санкционных режимов.