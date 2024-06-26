Лавров: При заморозке конфликта Запад даст лицензию на убийство русских на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Он рассказал, что у Москвы и Вашингтона периодически бывают контакты на уровне политологов по вопросу урегулирования на Украине. Американские эксперты предлагают остановить боевые действия по «корейскому сценарию», передает ТАСС.

Российские эксперты в ответ интересовались, если представить себе, что будет достигнут компромисс об окончании боевых действий, как относиться к тем законам, которые приняты на Украине по уничтожению всего русского и по героизации нацистов?

Лавров процитировал ответ американской стороны: «Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела украинского государства». Фактически, пояснил министр, это лицензия на продолжение убийства всего русского.

Глава МИД добавил, что реакция Запада на защиту Россией своих интересов неадекватная и озлобленная. Такая позиция закрепила в мировом сообществе понимание, что никто «не застрахован от экспроприации активов в западных юрисдикциях, иных ковбойских действий в свой адрес при появлении даже малейшей самостоятельности».

Кроме того, отметил Лавров, все постулаты о том, что глобализация является всеобщим благом, а доллар – всеобщим достоянием, развеялись.

Все эти пафосные слова принесены в жертву, чтобы наказать в данном случае Россию, но любой может быть следующим. Запад, по словам Лаврова, хочет на примере России хочет запугать всех, кто проводит или собирается проводить независимую внешнюю политику и защищает свои интересы.

Сегодня мировое большинство все активнее снижает зависимость от западных валют, принимает практические шаги с этой целью, создается новая инфраструктура сотрудничества в области образования, культуры и спорта.

«Примаковские чтения» проводятся с 2015 года. На форуме обсуждаются сценарии развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности и взаимодействие государств.

Ранее Лавров заявил, что переговоры по Украине нужно начать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались Киеву со стороны Запада.