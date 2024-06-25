В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.12 комментариев
Лавров назвал условие переговоров по Украине
Лавров: Россия готова разговаривать по Украине, но не на ультимативной основе
Россия готова вести диалог по Украине на равноправной, а не на ультимативной основе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с белорусскими студентами.
Россия, по его словам, признательна тем странам, что отстаивают линию о бессмысленности «посиделок», если Москва не участвует в такого рода встречах, передает ТАСС.
Кроме того, Лавров заявил, что разговор по Украине следует начать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались со стороны Запада. Либо Запад должен предоставить России реалистичную картину своего видения того, как можно достичь урегулирования конфликта на Украине, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой. В Кремле заявляли ранее, что предложения президента Владимира Путина открывают возможность сразу положить конец конфликту на Украине.