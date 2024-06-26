Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.0 комментариев
Пушилин и Кириенко встретились с многодетной семьей Волга
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что по поручению президента Владимира Путина совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетил многодетную семью Волга в их новом доме и поздравили с новосельем.
Пушилин уточнил в своем Telegram-канале, что мать семейства, Ирина Александровна, указом президента удостоена звания «Мать-героиня».
«Ирина Александровна и Олег Михайлович воспитывают десять детей, семья очень дружная, о чем совсем недавно они рассказали главе государства. Они очень благодарны Владимиру Владимировичу за такое внимание к многодетным семьям. Приятно, когда большая семья собирается за одним столом, сразу видно, что в ней царит атмосфера любви, дети помогают друг другу и родителям», – пишет Пушилин.
Напомним, мать-героиня Ирина Волга с мужем Олегом, у которых десять детей, приняли участие в беседе с президентом, приуроченной к предстоящему 1 июня Дню защиты детей.
Глава ДНР отметил, что такие семьи заслуживают глубочайшего уважения. «Они должны в России стать нормой, и государство будет и дальше создавать для этого все условия на федеральном и региональном уровнях», – добавил он.
Кроме того, Пушилин сообщил, что вместе с Кириенко они посетили среднюю школу №34 в Мариуполе, на которую в 2022 году пришлось три прямых попадания. Здание было значительно повреждено, в школе проводились ремонтно-восстановительные работы.
Пушилин и Кириенко осмотрели спортивный зал, новый пищеблок, специализированные кабинеты и помещение, где будет располагаться библиотека.
«Образовательное учреждение преображается на глазах – становится современным и комфортным для детей и преподавателей. Уверен, что в новом учебном году ребята и педагоги по достоинству оценят все изменения», – написал глава ДНР.
Он сообщил, что всего в этом году в регионе будут отремонтированы 79 учебных заведений, работы уже завершены на тринадцати. С каждым годом увеличивается число школ, которые соответствуют высоким российским стандартам, отметил он.