В Южной Осетии пообещали всегда помнить подвиг российских военных

Гаглоев: Южная Осетия всегда будет помнить подвиг военных России во время агрессии Грузии

Tекст: Ольга Никитина

Гаглоев подчеркнул, что монумент «Защитникам Южной Осетии» не только напоминает о тех событиях и героях, которые сражались за жизнь на земле Южной Осетии. «Это также и символ российско-осетинского боевого содружества, единства, общей победы и верности нашему нерушимому союзу», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что Южная Осетия неизменно хранит верность союзническому долгу и исторической памяти. «Эту память мы обязаны бережно хранить и передать будущим поколениям», – сказал он, добавив, что защитники Отечества, поднявшиеся на бой с врагом, всегда будут примером верности Родине, образцом беспримерного мужества и героизма. «Благодаря их стойкости и отваге, терпению и любви к Родине удалось создать, укрепить и защитить свою государственность», – подчеркнул глава республики.

Почтить память погибших в Цхинвале пришли сотни человек, в том числе представители руководства республики, посольства России в Южной Осетии во главе с Маратом Кулахметовым, экс-президенты республики Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров, родственники российских военных, погибших в августе 2008 года. На церемонии почтили память погибших минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы и венки мемориалу.

В Южной Осетии в эти дни проходят памятные мероприятия. Утром вторника руководство республики и гости возложат цветы к местам гибели защитников Южной Осетии, после чего посетят Музей сожженных душ в селении Тбет в Цхинвальском районе. В храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения по жертвам августовской войны.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Во вторник посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ответственность за те события несет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, по преступному приказу которого против югоосетинского народа была развязана полномасштабная война. Он напомнил, что бесчеловечное решение Саакашвили стало следствием ошибочной политики, которую проводили США.

