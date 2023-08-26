  • Истребители западной коалиции опасно сблизились с самолетом ВКС России в Сирии
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    Как уберечься от обмана украинских спецслужб
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    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    4 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    12 комментариев
    26 августа 2023, 02:36

    США заявили, что МИД Нигера не направлял запрос на отзыв посла из Ниамея

    Госдеп заявил, что письмо с требованием к американскому послу уехать из Ниамея издано не МИД Нигера

    Tекст: Антон Антонов

    МИД Нигера сообщил, что письмо с требованием к американскому дипломатическому персоналу покинуть страну, издано не ведомством, заявил Госдеп США. Agence France-Presse аннулировало сообщения о требованиях Ниамея к США, Германии и Нигерии.

    Госдеп, комментируя письмо, «изображения которого циркулируют в интернете», заявил, что подобный «запрос не поступал к правительству США», передает ТАСС.

    РИА «Новости» аннулировало сообщение о требовании Нигера к послу США «в связи с аннулированием сообщения» Agence France-Presse. Также аннулированы сообщения об аналогичных требованиях к Германии и Нигерии.

    Напомним, сообщалось, что пришедшие к власти в Нигере военные потребовали от послов Франции, Германии, США, Нигерии и Кот д'Ивуара покинуть страну.

    25 августа 2023, 17:44
    Лукашенко: Пригожин знал о готовящемся покушении
    Лукашенко: Пригожин знал о готовящемся покушении
    @ Елена Копылова/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в начале 2023 года получил информацию о готовящемся покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и передал ее в Кремль, а президент России Владимир Путин предупредил бизнесмена.

    Белорусский лидер рассказал, что, когда они летали в Эмираты в январе-феврале, он получил очень серьезную информацию «от источников, глубже которых не бывает». Он уточнил, что информация касалась покушения на Евгения Пригожина. По словам Лукашенко, он вызвал российского посла в ОАЭ и передал шифрограмму в Кремль Путину и главе ФСБ Бортникову, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что через некоторое время сам Пригожин подтвердил, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.

    Ранее Лукашенко рассказал, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя и не заводил разговор в таком ключе.

    Ранее в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет.

    Коментарии (21)
    25 августа 2023, 09:56
    В Германии расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен

    Публицист немецкой газеты Berliner Zeitung Шак назвал расширение БРИКС личным поражением Борреля и фон дер Ляйен

    В Германии расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Расширение БРИКС стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля, заявил публицист германской газеты Berliner Zeitung Рамон Шак.

    В своей статье он подчеркнул, что «скоро почти половина населения Земли, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, окажутся в этом поистине глобальном союзе», передает ТАСС.

    По мнению Шака, на фоне вступления шести новых членов в БРИКС критика участниц саммита в сторону Запада «символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля».

    Также журналист отмечает, что главному дипломату ЕС следует «осознать ограниченность власти ЕС», припомнив слова Борреля о том, что «Европа – сад, а весь остальной мир как джунгли».

    Кроме того, публицист добавил, что давно ушло то время, когда «Европа могла отдавать приказы всему миру». Более того, в геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня ЕС воспринимается уже не как самостоятельный глобальный политический игрок, а как исполнитель интересов Белого дома.

    Шак заметил, что странам сообщества пора эмансипироваться от Штатов в области внешней и оборонной политики, чтобы соответствовать новым глобальным реалиям и расстановке сил.

    В заключение автор статьи подметил, что саммит объединения представляет собой «переломный момент» в мировой политике.

    «Когда многие западные СМИ все еще используют термины типа «встреча развивающихся стран», в ЮАР в эти дни творилась история», – резюмировал Шак.

    Напомним, в БРИКС решено принять Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

    Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация не видит в БРИКС геополитического соперника.

    Коментарии (19)
    25 августа 2023, 03:50
    Стало известно о требовании Пригожина загружать на самолеты парашюты

    Пригожин в обязательном порядке требовал загружать на самолеты, которыми пользовался, парашюты

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в обязательном порядке требовал загружать на самолеты, которыми пользовался, парашюты, хотя пилоты не видели в этом смысла, пишут СМИ.

    Как сообщает «Московский комсомолец», Пригожин «удивлял экипаж своими решениями», например, парашютами на двух самолетах, которыми он пользовался. Указывается, что «это достаточно бессмысленная затея с точки зрения пилотов». «В случае катастрофы парашют на борту самолета бесполезен», – пишет издание. Однако, как сообщается, «требование Пригожина было удовлетворено», парашюты «загрузили на оба борта еще весной».

    Издание пишет, что пилоты очень внимательно осматривали самолет перед вылетом. После полета Пригожин требовал уничтожать списки пассажиров. Также в целях конспирации конечной точкой маршрута самолета мог быть указан, например, аэропорт Жуковский, а приземлялся он в Пулково.

    В июле Embraer был отправлен на ремонт, так как сломался турбохолодильник. Сообщается, что «новый агрегат поставили с опозданием – через 30 дней вместо ожидаемых 10». Задержка была вызвана в том числе санкциями. Новый турбохолодильник купили за 7 млн рублей. В это время самолет оставался на открытой площадке в Шереметьево, доступ к нему имели два инженера и технический директор фирмы «МНТ-авиа».

    Самолет был готов к взлету 20 августа, вылет планировался на 22 августа, но по неизвестной причине его перенесли на 17.30 мск 23 августа. Сначала ожидалось, что на борту будет три пассажира, в результате полетели семеро. Последней информацией о ходе полета было сообщение от бортпроводницы в 17.40 мск – «руление». Больше экипаж на связь не выходил.

    В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Коментарии (21)
    25 августа 2023, 13:59
    Песков заявил об отсутствии подтверждающих гибель Пригожина экспертиз

    Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии подтверждающих гибель Пригожина экспертиз

    Песков заявил об отсутствии подтверждающих гибель Пригожина экспертиз
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет, не готовы результаты необходимых для опознания экспертиз, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля напомнил речь президента Владимира Путина, который заверил, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая, передает ТАСС.

    «В данный момент официальных итогов пока нет», – заметил он.

    Касательно вопроса о присутствии главы государства на похоронах основателя ЧВК, Песков указал на преждевременность такого вопроса.

    «Мы пока не знаем, насколько длительными будут экспертизы и связанные со следствием действия. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон, говорить об этом вообще невозможно», – сказал он.

    На ваш взгляд
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    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    Коментарии (15)
    25 августа 2023, 14:35
    ВМФ России поразил высокоточным оружием украинский порт
    ВМФ России поразил высокоточным оружием украинский порт
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Военно-морским флотом России в ночь на пятницу был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram оборонного ведомства подчеркивается, что цель удара была достигнута, объект поражен.

    Ранее Минобороны также отчиталось о пресечении попытки атаки БПЛА под Калугой.

    Коментарии (31)
    25 августа 2023, 10:35
    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД

    Специалисты ФСБ предостерегли россиян от вовлечения в диверсии под воздействием украинских спецслужб

    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские спецслужбы привлекают к «быстрому заработку», которые в итоге оказываются диверсиями, россиянам следует остерегаться влияния украинских спецслужб, следует из разъяснения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Согласно результатам проведенных расследований поджогов объектов Минобороны, МВД и инфраструктуры РЖД, напрямую к ЧП причастны украинские спецслужбы, которые ищут исполнителей, размещая объявления о «быстром заработке» в интернете, Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков, передает ТАСС.

    Отмечается, что количество подобных объявлений резко выросло с начала спецоперации. В основном спецслужбы Украины проводят работу с молодежью, пожилыми людьми, радикалами, а также маргинальными слоями населения и людьми с психологическими заболеваниями, не обладающими базовыми юридическими знаниями.

    Известны самые популярные способы вовлечения россиян в противоправную деятельность. В частности, сотрудники украинских спецслужб звонят россиянам от имени сотрудников банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ России и, используя технологии психологического воздействия, заставляют переводить значительные суммы денежных средств на якобы «безопасные счета». После чего под угрозой уголовного преследования могут заставить человека совершить поджог административного объекта якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании «мошенников».

    «Российскими правоохранительными органами все поджоги раскрыты, в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт», – отметили в структуре.

    Отмечается, что установлен ряд поджигателей, совершивших преступления на территориях 12 регионов – в Удмуртии, Чувашии, Краснодарском, Пермском и Приморском краях, Амурской, Ивановской, Московской, Омской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях.

    Совершившие преступные действия осуждены по статьям о терроризме, диверсии и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов и осуждены на сроки от восьми до 19 лет, а отдельные из них – с отбыванием части наказания от двух до четырех лет в тюрьме.

    В данный момент в судах рассматриваются еще 22 уголовных дела, и все преступники понесут заслуженное и суровое наказание.

    Эксперты ФСБ напоминают о том, что спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу, россиян призывают быть сознательными и бдительными.

    «Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реалии приводит к длительному сроку заключения», – подчеркнули в ФСБ.

    Также в российской спецслужбе напомнили, что реальные сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и ведомств никогда не звонят по мессенджерам и не пересылают фотографии своих документов.

    Ранее сообщалось, что в России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, связанные с деятельностью украинских спецслужб.

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (26)
    25 августа 2023, 12:39
    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина

    Замглавы МИД Рябков назвал неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина

    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алина Власенко

    Рассуждения президента США Джо Байдена о крушении самолета, на борту которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отражают пренебрежение к дипломатическим методам со стороны Вашингтона, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Рассуждения официальных лиц Вашингтона – отражение общего пренебрежения дипломатическими методами в вопиющей мере», – подчеркнул Рябков.

    По словам дипломата, не президенту США рассуждать на тему трагических событий такого свойства, передает ТАСС.

    В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Комментируя авиакатастрофу, Байден заявил, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен».

    Коментарии (17)
    25 августа 2023, 13:06
    Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников

    Военный эксперт Кнутов: Средства РЭБ в Крыму при отражении атаки 42 украинских БПЛА показали высокий профессионализм

    Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Противник предпринимает массовые атаки дронами в надежде пробить российскую оборону и посеять панику среди гражданского населения. Однако профессионализм наших военных обрекает их планы на провал. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российскими средствами ПВО и РЭБ была отражена атака 42 украинских беспилотников на Крым.

    «ВСУ произвели массированный налет на Крым. В связи с этим в отражении атаки участвовали преимущественно средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Лишь девять беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Российские военные продемонстрировали слаженную и профессиональную работу», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отмечу, что уничтожить 42 аппарата – задача непростая. Уверен, что это не предел наших возможностей. Думаю, нам по плечу давить и большие рои БПЛА. ВС РФ раз за разом срывают планы противника. Украина с помощью массовых атак дронами надеется пробить нашу оборону и нанести максимум ущерба не столько военным объектам на полуострове, сколько гражданским», – подчеркивает собеседник.

    «ВСУ в большей степени надеются посеять панику среди крымчан. Задача проста – внушить людям мысль о том, что правительство России не способно их защитить. Об этом открыто заявляет министр обороны Украины Алексей Резников. Расчет идет на то, чтобы нервозность внутри общества со временем перекинулась и на армию», – отмечает эксперт.

    «Мы видим, что наши военные активно противостоят столь значимой угрозе. Атаки противника отбиваются своевременно и профессионально. Необходимо продолжать работу на столь же высоком уровне», – резюмирует Кнутов.

    Ранее была пресечена попытка ВСУ осуществить террористические атаки с помощью БПЛА в Крыму. Всего в небе над полуостровом было обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата, сообщает Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Средствами ПВО уничтожено девять из них, а остальные подавлены силами РЭБ.

    Напомним, об уничтожении дронов сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он отметил, что «повреждений гражданской инфраструктуры», по имеющейся информации, нет. Кроме того, глава города подчеркнул, что «все силы и службы» остаются в «боевой готовности».

    Во вторник Минобороны заявило о пресечении попытки Украины провести атаку с использованием двух беспилотников. ПВО засекла два аппарата противника около 23.00 мск. БПЛА были подавлены средствами РЭБ и «потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее от полуострова».

    Ранее два истребителя из состава дежурных сил ПВО России поднимались в воздух из-за пролета беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые осуществляли воздушную разведку в районе Крымского полуострова, сообщило Минобороны.

    Кроме того, во вторник была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием двух беспилотников, БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. На минувшей неделе произошла еще одна аналогичная атака, беспилотник был уничтожен силами ПВО.

    Коментарии (16)
    25 августа 2023, 13:17
    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца

    МВД Украины сообщило о задержании в Киеве двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца

    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца, погибшего в Харьковской области в боях за город Изюм, сообщило МВД Украины.

    Как заявили девушки, они танцевали возле могилы, потому что «знали отношение отца к культуре захоронения». Отмечается, что видео с танцами они выложили в социальных сетях, и это вызвало волну недовольства со стороны украинских пользователей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над могилами, передает RT.

    Напомним, в середине августа российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что военный ресурс Украины почти исчерпан.

    Коментарии (25)
    25 августа 2023, 12:30
    Эксперт объяснила необходимость новой дороги из Крыма в Херсонскую область

    Шеслер: На Арабатской стрелке есть все условия для строительства новой дороги

    Эксперт объяснила необходимость новой дороги из Крыма в Херсонскую область
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    Создание новой транспортной артерии, соединяющей Крым и Херсонскую область, позволит разгрузить действующие дороги, а также облегчить снабжение регионов и нашей группировки в зоне СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предложил связать Крым и Херсонщину новой дорогой.

    «Сегодня Крым соединяется с Херсонской областью двумя дорогами. Одна из них идет через Армянск и Красноперекопск, другая через Чонгар. По этим артериям снабжается и сам полуостров, и южная группировка наших войск в зоне СВО», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Ввиду такой высокой интенсивности движения на данном направлении, строительство дороги через Арабатскую стрелку позволит разгрузить существующие дороги. Кроме того, этот маршрут будет находиться поодаль от линии боевого соприкосновения, что сделает его относительно безопасным», – отметила она.

    «Выгодным фактором при строительстве новой дороги станет и то, что на Арабатской стрелке устойчивая ракушечная почва. Раньше там уже была дорога, со временем пришедшая в негодность. По стрелке идет газопровод из Крыма в Геническ. Таким образом, проект, заявленный врио губернатора, вполне реалистичен и может быть выполнен в относительно короткие сроки», – полагает собеседница.

    «Дополнительная связь Крыма с материком значительно улучшит логистику в южных регионах России, облегчит перемещение для жителей этих территорий и путешественников. Нет сомнений в том, что маршрут станет востребованным», – заключила Шеслер.

    Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил связать регион с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку. Телеканал «Вести Крым» отмечает, что путь по Арабатской стрелке уже есть, но состояние дороги нужно улучшить.

    Также он предложил возобновить паромную переправу Херсонской области с Турцией. В 2007 году она позволяла перевозить грузы из Скадовского порта до турецкого города Зонгулдак. «Паромная переправа работала, и более 1,2 тыс. судозаходов иностранных было», – сказал глава региона Путину.

    Кроме того, Сальдо сообщил, что на Арабатской стрелке завершается строительство административных зданий, передает ТАСС. Напомним, в декабре прошлого года было анонсировано строительство в Херсонской области нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки.

    В начале августа в результате удара ВСУ на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены. Тогда Сальдо отмечал, что по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются.

    Коментарии (11)
    25 августа 2023, 16:25
    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины

    Генерал-лейтенант Бижев: Срок годности ракет, которые просит Зеленский, давно подошел к концу

    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины
    @ Сергея Жукова/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Советские ракеты, которые так просит Зеленский, морально устарели и у них истек срок годности. Если ВСУ их и получат, то не смогут добиться перелома ситуации на поле боя. Вместе с тем на Украине действительно могут попытаться наладить собственное производство боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Зеленский потребовал у западных стран ракеты для советских систем ПВО.

    «Советские ракеты могли остаться во всех странах бывшего Варшавского договора. Однако сомневаюсь, что Зеленский с их помощью решит проблему нехватки боеприпасов для систем ПВО», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Срок годности советских ракет уже давно подошел к концу, и сами они устарели. Таким образом, эти боеприпасы будут малоэффективны в бою. Вместе с тем Украина может попытаться самостоятельно поправить дела в части противовоздушной обороны», – полагает собеседник.

    «Например, у ВСУ остались образцы ЗРК С-300. Западные государства помогут доработать эти машины и оснастить их современной электроникой. А учитывая сохранившуюся на Украине советскую промышленную базу, там можно наладить сборку и комплексов, и производство боеприпасов», – подчеркнул Бижев.

    Ранее Зеленский заявил о потребности Украины в поставках ракет для систем ПВО советского образца. Такое оружие было охарактеризовано им как «несовременное, но все-таки действенное».

    По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но имеют дефицит боеприпасов. Он отметил, чтобы получить нужные ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные зенитные комплексы, а также начать производить установки внутри страны.

    Ранее на Украине уже требовали новые системы ПРО и ПВО. Советник офиса президента Михаил Подоляк в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что стране нужны новые зенитные системы, а не переговоры о мире.

    В середине июля Зеленский также заявлял, что несмотря на наличие у Украины систем SAMP-T и Patriot, их недостаточно для защиты всех объектов инфраструктуры. Он потребовал новые западные зенитные комплексы для обороны портовой инфраструктуры.

    Напомним, в ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22. Об этом заявил в эфире телеканала «Рада» представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о состоянии зенитных систем, состоящих на вооружении ВСУ. Эксперты отмечали, что проблемы ПВО Украины нельзя решить даже за счет наращивания поставок нового вооружения. Кроме того, имеющиеся у противника западные комплексы представляют преимущественно старые модели, неспособные перехватить крылатые ракеты.

    Коментарии (14)
    25 августа 2023, 08:00
    Трамп опубликовал тюремное фото

    Трамп опубликовал сделанное после ареста в тюрьме в штате Джорджия фото

    Трамп опубликовал тюремное фото
    @ Fulton County Sheriff's Office

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), показав свой тюремный магшот – сделанное после ареста фото.

    Опубликованное фото сопровождается надписями «вмешательство в выборы», «никогда не сдавайся», а также ссылкой на сайт Трампа, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп, прибывший в тюрьму в городе Атланта, был арестован по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года в штате Джорджия. После непродолжительного ареста он покинул тюрьму.


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    25 августа 2023, 14:44
    Африканист назвал последствия ввода войск Буркина-Фасо и Мали в Нигер

    Африканист Есипов: Совместных усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера не хватит при военном конфликте с ЭКОВАС

    Африканист назвал последствия ввода войск Буркина-Фасо и Мали в Нигер
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ввод войск Буркина-Фасо и Мали на территорию Нигера – шаг к эскалации конфликта. Вероятно, страны готовятся к противостоянию с Нигерией и ее союзниками, однако подобный конфликт окажется для них слишком тяжелым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал африканист Андрей Есипов. Ранее Ниамей разрешил силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали войти в страну для защиты от агрессии.

    «Существует реальная угроза начала интервенции в Нигер со стороны ЭКОВАС. Некоторые страны объединения, например, Сенегал и Нигерия, вполне могут использовать коллективные силы для восстановления якобы конституционного порядка в государстве. Буркина-Фасо и Мали таким образом пытаются помочь Ниамею противостоять сформировавшейся коалиции», – сказал Андрей Есипов, военный переводчик, африканист.

    «Все три страны пережили государственный переворот, поэтому стараются держаться вместе. При этом сообщения о вводе войск Уагадугу и Бамако на территорию Нигера выглядят как эскалация конфликта. Это как две шипящие друг на друга змеи – каждая из них проверяет, насколько далеко готова зайти другая», – отмечает эксперт.

    «Несмотря на то, что численность потенциального контингента Буркина-Фасо, Мали и Нигера неизвестна, его мощи едва ли хватит на противостояние ЭКОВАС. Нигерия – ядро объединения. Это развитое и сильное государство, которое активно вкладывается в развитие собственной армии. В случае открытого конфликта противники Нигера непременно будут опережать страну по численности войск и технической оснащенности», – резюмирует Есипов.

    Ранее Нигер разрешил силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали войти на территорию страны для защиты от агрессии. Об этом сказано в приказе главы сформированного мятежниками Национального спасения родины генерала Абдурахмана Тчиани. Уагадугу и Бамако также заявили о желании совместно с Ниамеем бороться против терроризма и экстремизма.

    Главы МИД «приветствовали» подписание указа, «разрешающего силам обороны и безопасности действовать на территории Нигера в случае агрессии». Ранее переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое силовое вмешательство в ситуацию в Нигере будет считаться объявлением войны этим двум странам.

    Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), если будут предприняты попытки начала интервенции в отношении Ниамея. Подчеркивается, что радикальные меры, инициированные в рамках сложившейся ситуации, могут «дестабилизировать весь регион, как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии».

    Кроме того, Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи выступил в поддержку мятежников в Нигере. Канцелярия президента страны выразила уверенность, что «новые власти» Ниамея предпримут все необходимые шаги для «стабильности и согласия» как в государстве, так и в субрегионе.

    Ранее в ЭКОВАС согласовали дату начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Об этом сообщил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах. Ранее президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара высказался за то, чтобы начать интервенцию «как можно скорее». Планы организации поддержали Вашингтон и Париж.

    Напомним, военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, а границы страны закрыты. Париж потребовал освободить бывшего главу государства. Новые власти обвиняют Францию в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти лидера.

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    25 августа 2023, 11:41
    Одного из лидеров группы «Русич» по запросу Киеву задержали в Финляндии

    MTV3: Один из лидеров группы «Русич» по запросу Киеву задержан в Финляндии, его экстрадиции требует Киев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Финляндии задержан гражданин России, сообщает канал MTV3, утверждая, что задержанным якобы является один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах.

    Как говорится в сообщении, в Финляндии арестован один из руководителей «Русичей» Ян Игоревич Петровский, задержанный в Финляндии, находится под санкциями ЕС и США, он заключен под стражу, Украина обратилась с запросом об экстрадиции этого человека, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что мужчина, уроженец Ленинграда, 1987 года рождения, «подозревается в террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Дело о задержании будет рассматриваться в пятницу в окружном суде региона Итя-Уусимаа.

    Минфин США 15 сентября 2022 года опубликовал очередной санкционный список, в который включил Петровского.

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    25 августа 2023, 06:49
    Нигер разрешил вводить на свою территорию силы Буркина-Фасо и Мали

    Глава мятежников Тчиани разрешил силам Буркина-Фасо и Мали входить на территорию Нигера для защиты страны

    Нигер разрешил вводить на свою территорию силы Буркина-Фасо и Мали
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали разрешается войти на территорию Нигера для защиты этой страны от агрессии, говорится в приказе главы сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины генерала Абдурахмана Тчиани.

    В четверг глава кабмина Нигера Али Ламин Зейн провел переговоры с министерскими делегациями из Мали и Буркина-Фасо. Мали и Буркина-Фасо заявили о желании вместе с Нигером бороться против терроризма и экстремизма. Кроме того, страны согласились «предоставить друг другу возможности для взаимной защиты и помощи в области обороны и безопасности в случае агрессии или террористических атак», передает ТАСС.

    Главы МИД «приветствовали» подписание указа, «разрешающего силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали действовать на территории Нигера в случае агрессии», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Напомним, на фоне угрозы вторжения сил ЭКОВАС в Нигер переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет считаться объявлением войны этим двум странам.

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