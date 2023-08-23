Глава Фонда ОМС призвал решить проблемы в сфере здравоохранения в Хакасии

Он отметил, что в республике началась масштабная ревизия работы территориального фонда ОМС.

Участниками совещания стали главврачи больниц республики и руководитель Комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев. Он приехал в Хакасию в сопровождении группы врачей ФМБА России, которые проведут приемы жителей в двух районных больницах. Все они прибыли в Хакасию благодаря договоренностям депутата Госдумы (фракция «Единая Россия») Сергея Сокола и Бадмы Башанкаева, достигнутым в начале августа, передает «Пульс Хакасии».

«Есть ряд проблем, которые необходимо обсудить и найти пути решения, – пояснил Илья Баланин, открывая совещание. – Важно повысить эффективность использования выделяемых республике средств, чтобы система здравоохранения в регионе стала более стабильной».

Баланин отметил, что существенные сложности в регионе возникли с профилактикой заболеваний. За прошедшие семь месяцев текущего года диспансеризацию прошли только 31% людей, которые должны быть обследованы. При этом финансирование на предоставление этой услуги федеральным центром выделено в полном объеме.

«Закуплены передвижные мобильные комплексы для проведения профилактических мероприятий. За один выезд в каждом из них проходят обследования три-четыре человека. Это крайне низкая результативность, – привел еще один пример неэффективного использования медоборудования Баланин. – Следует учитывать, что в выездах задействованы врачи, затраты на дорогу. Осмотр три-четыре человека в день – крайне недостаточно».

Структура медицинских организаций, которые участвуют в программе территориального фонда ОМС и получают федеральные средства, по мнению Баланина, также не однозначна. Решением профильной региональной комиссии финансирование распределено между 30 государственными медучреждениями и 36 частными. При этом 11 медучреждений находятся за пределами региона. Среди них есть медорганизации, которые вообще не оказывали медуслуги жителям Хакасии, хотя финансирование для них запланировано.

Еще один пример неэффективности управления республиканской системой здравоохранения – нулевые показатели по выплатам медработникам за раннее выявление онкологических заболеваний. При том, что за последнее десятилетие рост онкологии в медицинской статистике по региону составил 30%.

Завершая доклад, Илья Баланин анонсировал проведение масштабной контрольно-ревизионной проверки работы территориального фонда ОМС, которая продлится около полутора месяцев.

«Те цифры, которые я показывал, характеризуют ситуацию, сложившуюся здесь в Республике Хакасия, – пояснил Баланин. – Я обратил внимание, что по этим направлениям нужно срочно принимать меры. Много организационных моментов, которые можно решить здесь и сейчас, достаточно быстро. Например, приглашение граждан на диспансеризацию, организация работы медучреждений в вечернее время и в выходные. Эти решения можно принять здесь в регионе, и медицинская помощь станет доступнее буквально со следующего дня. Все средства, которое заложены, мы предоставляем для всех субъектов Российской Федерации в полном объеме».