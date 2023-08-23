Названы сроки пополнения авиакомпаний российскими самолетами

Российские авиакомпании решили к 2030 году на 80% обновить отечественными самолетами

Tекст: Вера Басилая

Согласно стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года, к 2025 году доля российских самолетов составит чуть более 53%, а к 2028 году увеличится до 66,8%, передает ТАСС.

Планируется, что российские авиакомпании получат магистральные самолеты SSJ 100, МС-21, Ту-214, Ил-9, а также региональные Ан-24, Ан-26, Ил-114-300, «Ладога» и «Байкал».

Кроме того, по прогнозам, к 2030 году пассажиропоток на внутрироссийских рейсах составит 104,5 млн пассажиров в год, на международных – 11,6 млн человек.

Ранее сообщалось, что первый полет импортозамещенного пассажирского самолета SJ-100 в рамках испытаний запланирован на сентябрь 2023 года.