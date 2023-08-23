  • Страны БРИКС приняли параметры расширения сообщества
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Как российские мины остановили «контрнаступ» Украины
    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью
    Грузия отказалась участвовать в антироссийском мероприятии на Украине
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    Индия провела успешную посадку космического аппарата на Луну
    МиГ-29 перехватил норвежского «Посейдона» над Баренцевым морем
    В Грузии раскритиковали слова Медведева об Абхазии и Южной Осетии
    Зеленский признал «очень сложное» продвижение украинского контрнаступления
    В Россию из Алма-Аты вернулась половина уехавших в 2022 году россиян
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На чем мы будем строить мир с Украиной

    При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.

    8 комментариев
    Мария Захарова Мария Захарова Стоило России выйти из «зерновой сделки» – и началось

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    16 комментариев
    23 августа 2023, 18:07

    Названы сроки пополнения авиакомпаний российскими самолетами

    Отечественное производство

    Российские авиакомпании решили к 2030 году на 80% обновить отечественными самолетами

    Tекст: Вера Басилая

    Доля самолетов отечественного производства в парках авиакомпаний Российской Федерации к 2030 году составит 81,3%, сообщили в Минпромторге.

    Согласно стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года, к 2025 году доля российских самолетов составит чуть более 53%, а к 2028 году увеличится до 66,8%, передает ТАСС.

    Планируется, что российские авиакомпании получат магистральные самолеты SSJ 100, МС-21, Ту-214, Ил-9, а также региональные Ан-24, Ан-26, Ил-114-300, «Ладога» и «Байкал».

    Кроме того, по прогнозам, к 2030 году пассажиропоток на внутрироссийских рейсах составит 104,5 млн пассажиров в год, на международных – 11,6 млн человек.

    Ранее сообщалось, что первый полет импортозамещенного пассажирского самолета SJ-100 в рамках испытаний запланирован на сентябрь 2023 года.

    23 августа 2023, 18:07
    Названы сроки пополнения авиакомпаний российскими самолетами

    Российские авиакомпании решили к 2030 году на 80% обновить отечественными самолетами

    Tекст: Вера Басилая

    Доля самолетов отечественного производства в парках авиакомпаний Российской Федерации к 2030 году составит 81,3%, сообщили в Минпромторге.

    Согласно стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года, к 2025 году доля российских самолетов составит чуть более 53%, а к 2028 году увеличится до 66,8%, передает ТАСС. Планируется, что российские авиакомпании получат магистральные самолеты SSJ 100, МС-21, Ту-214, Ил-9, а также региональные Ан-24, Ан-26, Ил-114-300, «Ладога» и «Байкал». Кроме того, по прогнозам, к 2030 году пассажиропоток на внутрироссийских рейсах составит 104,5 млн пассажиров в год, на международных – 11,6 млн человек. Ранее сообщалось, что первый полет импортозамещенного пассажирского самолета SJ-100 в рамках испытаний запланирован на сентябрь 2023 года.
    Коментарии (2)
    17 августа 2023, 14:12
    Мишустин призвал молодежь работать на отечественных промышленных предприятиях

    Tекст: Вера Басилая

    Молодежь следует прийти на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектировать двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Глава кабмина по время рабочей поездки в Самару посетил ПАО «ОДК-Кузнецов», специализирующееся на авиационном и космическом двигателестроении. Мишустин обратился к молодежи с призывом идти работать на промышленные предприятия, которые в России развиваются, передает ТАСС. По его словам, у молодежи должно все получиться: можно проектировать двигатели, ракеты, самолеты, автомобили. Мишустин отметил, что на «Кузнецове» в цехах много молодежи,  в течение четырех лет 40% сотрудников обновилось, в основном молодые люди, что «не может не радовать». Также в ходе посещения ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре Мишустин отметил, что Россия полностью обладает собственными компетенциями в сфере газотурбинного двигателестроения, что является большим завоеванием. «Всего, наверное, можно насчитать пять стран, которые обладают компетенциями, сами могут производить  такого класса установки», – отметил глава правительства. Мишустин подчеркнул, что необходимо повышать спрос на российскую продукцию, вкладываться в новые научно-исследовательские и конструкторские разработки, чтобы заказчики приходили за решением в Россию. К решению этого вопроса, по словам премьера, необходимо подойти в том числе путем квотирования, возможности получения льгот, гарантированной помощи и поддержки от государства, нужно на 100% стимулировать использование отечественных высокотехнологичных решений. Он отметил, что поручит Минпромторгу и Минэнерго проработать этот вопрос. Мишустин назвал ПАО «ОДК-Кузнецов» легендарным предприятием, поблагодарил коллектив за сохранение компетенции и пожелал удачи. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре и пообещал распорядиться, чтобы на предприятии купили новые промышленные кондиционеры.
    Коментарии (2)
    17 августа 2023, 09:48
    Импортозамещающий комплекс по переработке мяса решили построить в Подмосковье

    Импортозамещающий комплекс по переработке мяса решили построить в Волоколамске

    Tекст: Вера Басилая

    В Волоколамске появится предприятие, импортозамещающее производство мяса, ежегодно комплекс будет выпускать до 30 тыс. тонн продукции.

    По словам зампредседателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, ООО «Раздолинка» получила льготный участок по программе «Земля за 1 рубль» и собирается открыть на новом предприятии около 120 рабочих мест, передает телеканал «360». В проект будет вложено около 150 млн рублей, его планируют запустить в 2026 году, оно будет производить до 30 тыс. тонн мяса и полуфабрикатов, частично заменив импорт в этом секторе. Ранее завод автокомпонентов в Москве приступил к импортозамещению.
    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 14:12
    «Москвич» решил открыть автодилерские центры в 16 городах

    «Москвич» решил открыть автодилерские центры в 16 городах России

    Tекст: Вера Басилая

    Автозавод «Москвич» откроет новые дилерские центры еще в 16 городах России, в ближайшее время начнется подготовка площадок, заявили в компании.

    Отмечается, что новые автосалоны откроются в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Магнитогорске, Новороссийске и Ярославле, передает ТАСС. Между тем глава АвтоВАЗа Максим Соколов на встрече президента России Владимира Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности сообщил об увеличении выпуска автомобилей на 70% в первом полугодии. Планируется, что в этом году всего будет произведено 400 тыс. автомобилей. Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях. До этого глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров.
    Коментарии (0)
    26 июня 2023, 12:59
    Назван востребованный за рубежом отечественный продукт

    Спрос на российский шоколад увеличился в Китае и государствах Таможенного союза

    Tекст: Вера Басилая

    Шоколад отечественного производства может в скором времени выйти на рынки Египта и Судана, 57% экспорта сладкой продукции приходится на Китай и государства Таможенного союза, сообщила гендиректор «Координационного экспертного совета» Оксана Волошина.

    По ее словам, шоколад в Китай ранее поставлялся из Бельгии, но с 2021 года наблюдается увеличение спроса именно на российский шоколад. Основными потребителями кондитерских изделий российского производства являются Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Саудовская Аравия, пишет «Вечерняя Москва». Также увеличились поставки сладостей из России в Молдавию, Нидерланды, Катар, Йемен, Австралию и Тайвань. Волошина отметила, что по итогам 2021 года Россия вошла в десятку стран-экспортеров шоколада в мире. За последние несколько лет в России появилось не менее 12 новых независимых марок, которые уделяют большое внимание качеству продукта, заявила Волошина. По ее словам, санкции создали сложности с поставкой какао-бобов, а также вывозом продукции, приходится искать обходные пути доставки сырья. Она отметила, что большая часть экспортеров ароматического какао не вводят санкции против России. Ранее московские пекари рассказали, как справляются с западными санкциями.
    Коментарии (0)
    1 июня 2023, 13:19
    Российские электрокары «Атом» захотели производить на автозаводе «Москвич»

    Tекст: Вера Басилая

    Разрабатывающая проект российского электромобиля «Атом» автомобильная компания «Кама» рассматривает автозавод «Москвич» в качестве площадки для его производства, сообщил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в кулуарах «ЦИПР-2023»

    Когогин также подтвердил, что выпуск электрокара на заводе Ford в Набережных Челнах менее перспективная площадка, поскольку оборудование распродано и необходимо вложить больше инвестиций, передает РИА «Новости». По словам главы «Камаза», решение по производственной площадке для выпуска «Атома» не принято. Ранее стало известно, что электромобили «Атом», разрабатываемые в России АО «Кама», смогут иметь беспилотный режим управления, а сам «Атом» в своем предсерийном варианте планируется подготовить в конце 2024 года.
    Коментарии (0)
    1 июня 2023, 11:52
    Минпромторг назвал стоимость импортозамещения софта в машиностроении

    Минпромторг: Импортозамещение софта в российском машиностроении стоит 39,7 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Общая стоимость проектов по импортозамещению программного обеспечения в машиностроении в различных индустриальных центрах компетенций составляет 39,7 млрд рублей, следует из презентации Минпромторга.

    Согласно данным в презентации, всего отобрано 23 проекта. Так, стоимость замещения программного обеспечения в автомобилестроении составляет 4,1 млрд рублей, в авиастроении – 4 млрд, в об ИЦК «Общее машиностроение» – 12,3 млрд рублей, замена софта в железнодорожном машиностроении  обойдется в 8,3 млрд рублей, передает ТАСС. Кроме того, в отраслевой комитет по машиностроению вошли 15 проектов второй очереди общей предварительной стоимостью 17 млрд рублей. Ранее первый российский веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО.
    Коментарии (0)
    15 мая 2023, 13:51
    Электрический микрокар решили выпускать на бывшем заводе Toyota в России

    «Алмаз-Антей»: На бывшем заводе Toyota планируется выпускать электрический микрокар

    Tекст: Вера Басилая

    На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, первый образец автомобиля представят в конце мая, сообщил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.

    По его словам, презентация маленьких машинок L-type состоится машины 25-26 мая на бывшем заводе Toyotа, передает РИА «Новости». Электрический микрокар L-type категории L7е – компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями, комплектующие производятся в России, развивает скорость до 90 км/ч, пробег – 183 километра на одной зарядке. Планируется, что производство электромобилей начнется в 2024 году. Отмечается, что к 2029 году выпуск составит до 10-12 тыс. в год. Ранее стало известно, что Минпромторг России и оборонный концерн «Алмаз-Антей» работают над возможностью организации на бывшем заводе Toyota производства электрокроссовера E-Neva. Напомним, президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA.
    Коментарии (0)
    2 мая 2023, 20:09
    На производстве трубопроводных систем в Щелкове наладили импортозамещение

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава подмосковного Щелково Андрей Булгаков посетил предприятие АО «Трубопроводные системы и технологии», где наладили импортозамещение: все разработки и программные обеспечения в компании отечественные.

    Компания участвует в проектах «Северный поток», «Северный поток-2», «Южный поток» и «Сила Сибири». На предприятии создают передовые системы, технологии и оборудование для противокоррозионной защиты и мониторинга технического состояния стальных трубопроводов, подводных и причальных сооружений, сообщает «360». В настоящее время на производстве работают более 200 человек. Булгаков осмотрел производство и новое оборудование, на приобретение которого предприятие получило субсидию из бюджета Московской области. В ближайшее время в компании планируют построить новый корпус, увеличить число сотрудников и закупить семь новых станков. Ранее депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом.
    Коментарии (0)
    19 апреля 2023, 11:43
    Депутат рассказал о спасении лифтостроительного завода в России

    Депутат Колунов: Серпуховский лифтостроительный завод возрождается

    Tекст: Ольга Никитина

    Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом.

    Колунов в комментарии каналу «360» отметил, что завод действительно поражает своими объемами – это 50 тыс. квадратных метров производственных помещений. Он рассказал, что объездил всю страну и «посмотрел все заводы», и считает, что Серпуховский завод – самый крупный и самый современный завод в России. По словам депутата, Серпуховский лифтостроительный завод только возрождается, однако там уже работают 200 человек. Мощность завода в настоящее время составляет около 5 тыс. лифтов в год, однако к 2025 году руководство завода планирует нарастить производство до 12 тыс. лифтов. Таким объемом этот завод может снабжать нашу страну, подчеркнул депутат Госдумы. По его словам, в рамках программы импортозамещения завод выполнял задачу по производству лебедок. Колунов рассказал, что на Серпуховском заводе «не стали изобретать велосипед», а «взяли немецкую лебедку, разобрали и по ее аналогии сделали нашу, отечественную лебедку». В результате она получилась меньше и компактнее, но такой же мощности и скорости, «вполне даже симпатичная», отметил парламентарий. Также Колунов рассказал, что Серпуховский лифтостроительный завод в настоящее время проводит испытания скоростных лифтов, которые планируется запустить в серию уже в октябре. По его словам, это будет первый завод, который делает еще и скоростные лифты в нашей стране. «Налицо импортозамещение, новый запуск завода. Дай бог им побольше заказов и развития», – добавил депутат. В ноябре директор по продажам Серпуховского лифтостроительного завода Владимир Самойлов рассказал, что предприятие решило построить мощности для производства новых лифтов и лебедок, новый конвейер позволит заменить иностранные аналоги.
    Коментарии (0)
    Главное
    Бывшего судью по делу Цапка осудили за фальсификацию доказательств
    В ДТП в Петербурге погибли военнослужащие Росгвардии
    Финские СМИ сообщили о «российской подлодке» у берегов Ханко
    На Украине заявили о создании аналога российского «Ланцета»
    Полиция задержала 76 мигрантов после дебошей у краснодарского ЖК
    Грабитель порезал вену и умер во время налета на аптеку в Москве
    Мишустин: Прогнозы о сложностях с бюджетом России не оправдались

    Единая валюта БРИКС поможет пережить кризис

    БРИКС делает активные шаги по снижению зависимости от доллара. Мало того, что страны начали активно торговать в местных валютах, банк БРИКС еще и переходит на кредитование в нацвалютах. И конечно, самый обсуждаемый вопрос – создание единой валюты стран БРИКС. Как она может выглядеть и как может помочь во время очередного финансового кризиса? Подробности

    Перейти в раздел

    БРИКС и «Большую семерку» готовят к соперничеству

    Пекин намерен превратить БРИКС в геополитического соперника G7, сообщают западные СМИ. Организация уже превзошла по экономическим показателям «Большую семерку», а о желании присоединиться к объединению заявило порядка 20 государств. Что еще предстоит сделать БРИКС на этом пути, все ли страны-участницы готовы к противостоянию с Вашингтоном и насколько этот путь соответствует интересам России? Подробности

    Перейти в раздел

    Ключевая российская магистраль снова потребовала героизма

    Срочные меры по восстановлению ключевого транспортного маршрута России оказались эффективными. В среду вновь начат пропуск поездов по участку БАМа, всего три дня назад разрушенному стихией. Что произошло, почему этот маршрут настолько принципиален и как удалось столь быстро восстановить движение? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Вучич унизил Зеленского в Греции

    Президент Украины Владимир Зеленский уговорил президента Сербии Александра Вучича встретиться с ним и поговорить «наедине». Эта встреча состоялась в Афинах, обе стороны оценили ее как «хорошую», но Зеленский о ней теперь наверняка жалеет. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............