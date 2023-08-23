Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.11 комментариев
В США забеспокоились из-за российского танка Т-14 на Украине
Американский военный журнал MWM назвал танк Т-14 самым передовым в мире
Доказавшие свою мощь в ходе спецоперации на Украине российские танки Т-14 «Армата» являются более совершенными, чем танки производства западных стран, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
Так, отличительными особенностями танка T-14 назвали его систему датчиков, огромную дальность поражения, превышающую такой же показатель танков НАТО в три раза, передает РИА «Новости».
Кроме того, журнал отмечает мощный уровень броневой защиты танка, высочайшую мобильность и наиболее выгодное соотношение мощности и веса. «Сейчас это самый боеспособный танк в мире», – подчеркнуто в материале.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата».
Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы»: когда одна машина Т-14 отработала, вторая прикрывает ее отход с другой точки, ведя огонь по той же цели, но с другой позиции.
Вскоре обозреватель Le Figaro написал, что западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому Т-14 «Армата» в случае их боевых столкновений на Украине.