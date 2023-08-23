В США забеспокоились из-за российского танка Т-14 на Украине

Американский военный журнал MWM назвал танк Т-14 самым передовым в мире

Tекст: Александра Юдина

Так, отличительными особенностями танка T-14 назвали его систему датчиков, огромную дальность поражения, превышающую такой же показатель танков НАТО в три раза, передает РИА «Новости».

Кроме того, журнал отмечает мощный уровень броневой защиты танка, высочайшую мобильность и наиболее выгодное соотношение мощности и веса. «Сейчас это самый боеспособный танк в мире», – подчеркнуто в материале.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата».

Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы»: когда одна машина Т-14 отработала, вторая прикрывает ее отход с другой точки, ведя огонь по той же цели, но с другой позиции.

Вскоре обозреватель Le Figaro написал, что западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому Т-14 «Армата» в случае их боевых столкновений на Украине.