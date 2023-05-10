Le Figaro: Россия применила танк «Армата» в ходе спецоперации на Украине

Западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому танку Т-14 «Армата» в случае боевых столкновений на Украине, заявил в Le Figaro обозреватель французского издания Шарль Лекурье.

По словам Лекурье, о новом танке ВС России мало данных. Автор обзора напомнил мнение Международного института стратегических исследований о том, что Т-14 «Армата» станет основой в танковых войсках России, говорится в статье Le Figaro.

При этом Лекурье отмечает, что Т-14 обладает рядом особенностей. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса.

Кроме того, он назвал «Армату» прорывом в сравнении с другой бронетехникой и заявил, что танк уже применили в ходе спецоперации.

Также автор статьи назвал танк прорывом, если говорить о другой бронетехнике РФ. Лекурье напомнил, что данные танки на Украине уже применили для ведения огня по позициям ВСУ.