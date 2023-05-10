Le Figaro: Россия применила танк «Армата» в ходе спецоперации на Украине

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10 мая, среда | Последнее обновление — 21:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Бут решил подать в суд на создателей сиквела к фильму «Оружейный барон»
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Почему 9 мая в Москву приехали руководители постсоветских стран? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они присоединяться не намерены.
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В Сети и в жизни – две параллельные реальности. И происходящее на Украине – война таких реальностей. Где понимание происходящего приходит, только когда видишь лично трупы в воронке от взрыва и свежие могилы у дома.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Le Figaro: Россия применила танк «Армата» в ходе спецоперации на Украине
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Западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому танку Т-14 «Армата» в случае боевых столкновений на Украине, заявил в Le Figaro обозреватель французского издания Шарль Лекурье.
По словам Лекурье, о новом танке ВС России мало данных. Автор обзора напомнил мнение Международного института стратегических исследований о том, что Т-14 «Армата» станет основой в танковых войсках России, говорится в статье Le Figaro.
При этом Лекурье отмечает, что Т-14 обладает рядом особенностей. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса.
Кроме того, он назвал «Армату» прорывом в сравнении с другой бронетехникой и заявил, что танк уже применили в ходе спецоперации.
Также автор статьи назвал танк прорывом, если говорить о другой бронетехнике РФ. Лекурье напомнил, что данные танки на Украине уже применили для ведения огня по позициям ВСУ.
Советник офиса Зеленского ликвидирован в районе Артемовска
Военкоры сообщили о ликвидации советника офиса Зеленского в районе Артемовска
В ходе специальной военной операции России на Украине ликвидирован советник офиса украинского президента Алексей Титаренко, следует из сообщения главы офиса Андрея Ермака. Военкоры сообщают, что Титаренко был уничтожен в районе Артемовска.
Титаренко был главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.
Ермак заявил, что Титаренко «погиб на передовой Донбасса», пишет «Московский комсомолец».
По данным «Военкоров Русской Весны», Титаренко ликвидирован в результате артиллерийского удара по району Часова Яра, где «находились высокопоставленные офицеры и несколько политиков киевского режима».
Напомним, Часов Яр расположен к западу от Артемовска. Там находятся украинские силы, которые Киев использует для поддержки своих военных в Артемовске и попыток контратак на данном направлении.
Украинские военные насмерть отравились пельменями
Украинские военные сообщили о гибели 40 бойцов ВСУ в результате отравления переданными волонтерами пельменями
Подразделениям вооруженных сил Украины запретили принимать гумпомощь от «непроверенных» волонтеров после того, как 40 бойцов умерли в результате употребления полученных пельменей, сообщают СМИ.
Соответствующие голосовые сообщения были обнаружены в групповом чате в телефоне убитого бойца 70-й аэромобильной бригады ВСУ. Из них следует, что пельмени от «волонтеров» получила 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Не ясно, отравились ли украинские военные из-за плохого качества продуктов или же военнослужащих отравили намеренно, передает RT.
Напомним, в феврале сообщалось, что после массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области было запрещено принимать продукты и воду от местных жителей.
Стало известно о массированных ударах по позициям ВСУ в Запорожской области
Российские военные наносят массированные артиллерийские и ракетные удары по позициям бойцов ВСУ на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что на Запорожском фронте российские военные наносят массированные удары по украинским позициям, зафиксированы прилеты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и горюче-смазочным материалом.
Ранее Рогов заявил, что Запорожская область остается приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов. Он сообщил также, что российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, создано несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
Пентагон заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал»
Глава пресс-службы Пентагона Райдер заявил о якобы сбитой Украиной российской гиперзвуковой ракете «Кинжал»
Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер утверждает, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Райдер «подтвердил», что украинские войска «сбили российскую ракету» с помощью ЗРК Patriot. В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне, передает ТАСС.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Блинкен заявил о полной готовности Украины к контрнаступлению
Блинкен: Киев получил от Запада все вооружения для наступления
Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха при попытке контрнаступления, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам госсекретаря США, речь идет не только о вооружениях, но также об обучении, а также о верных планах по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными, передает ТАСС.
Он отметил, что нет оснований сокращать помощь Украине, потому что поддержка Киева со стороны Вашингтона и решение серьезных внутренних американских проблем взаимосвязаны.
Блинкен считает, что ситуация в США обстоит не так, как будто Америка стоит перед выбором «или – или». Работа, которой США занимаемся в различных регионах мира, и работа, которой занимаемся в Вашингтоне напрямую взаимосвязаны, подкрепляют друг друга, полагает Блинкен.
Между тем, в офисе Зеленского допустили, что «контрнаступление» может длиться месяцы.
Ранее британские СМИ писали, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ).
Бузова столкнулась с украинскими провокаторами в Швейцарии
Украинские провокаторы в Цюрихе попытались устроить скандал с Бузовой
Российская певица Ольга Бузова столкнулась в Цюрихе, предположительно, с украинцами, которые попытались спровоцировать скандал, сообщают СМИ.
Инцидент произошел в отеле. Пара украинцев принялась задавать Бузовой вопросы о специальной военной операции России на Украине, певица не стала отвечать. Тогда провокаторы оскорбили ее. Бузова, не вступая в спор, скрылась в лифте, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, осенью Бузова приезжала в Донбасс и помогала волонтерам. Украинские власти внесли Бузову в список поддерживающих спецоперацию на Украине.
Военкор не исключил попытки прорыва со стороны ВСУ в ближайшее время
Военкор Котенок не исключил попытки прорыва со стороны ВСУ в ближайшие сутки или часы
Вооруженные силы Украины подготовились к попытке совершить «прорыв сразу на нескольких направлениях», заявил военкор Юрий Котенок.
По словам военкора, приоритетным направлением для ВСУ является «южный (Приазовский) фронт», силы «уже накопились». Как заявил Котенок в Telegram, ясно, «где и какими средствами пойдут» ВСУ. Он считает, что «высока вероятность» попытки прорыва со стороны украинских войск в «ближайшие сутки (часы)».
Напомним, британские СМИ писали, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о полной готовности Украины к контрнаступлению.
National Interest назвал ЗРК Patriot легкой мишенью для российских ударов
National Interest счел поставку ЗРК Patriot Украине свидетельством «мнимой поддержки» со стороны США
ЗРК станут легкой мишенью для российских ударов, передача их Украине демонстрирует мнимую поддержку США, которая может лишь продлить конфликт, заявил военный аналитик Джефф Ламер.
Ламер пояснил, что Patriot уязвимы, так как их радар «выдает местоположение» ЗРК. По его словам, Patriot не станут «универсальным средством защиты военных объектов Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.
Он заявил, что Patriot – первоклассная система с технологической точки зрения, но им требуется поддержка других систем ПВО. Кроме того, он подчеркнул, что Россия использует «весь арсенал ракет и беспилотников», причем последние «варьируются от обычных разведывательных дронов до более совершенных дронов-камикадзе». По его словам, «сомнительно использовать перехватчики стоимостью 3 млн долларов для уничтожения беспилотников, стоимость которых в разы меньше».
Главной опасностью он считает ложное ощущение защищенности, которое может испытать Украина из-за Patriot. Эти ЗРК не «не положат конец» конфликту и «не позволят Киеву вести переговоры для возвращения Крыма или Донбасса», заявил Ламер.
Напомним, Пентагон подтвердил доставку на Украину ЗРК Patriot.
Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США
Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США на фоне конфликта на Украине
Вашингтон на фоне спецоперации на Украине активировал работу американского военно-промышленного комплекса, сообщил представитель Пентагона Джефф Юргенсен.
В частности, эксперт в комментарии Financial Times заявил, что Пентагон мобилизовал оборонную промышленную базу «невиданным до этого десятилетиями образом».
Кроме того, сообщил Юргенсен, в январе американское военное ведомство запустило программу, которая облегчает заключение контрактов в оборонной сфере для малого бизнеса, передает ТАСС.
Тем временем бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Киев готов «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Москвой.
Генерал ВВС США объяснил незаинтересованность Запада в победе Украины
Американский генерал Бридлав объяснил, что Запад не хочет победы Украины из-за опасений эскалации
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Страны Запада не заинтересованы в победе Украины на поле боя, поскольку опасаются, что это спровоцирует расширение зоны конфликта на страны Европы, заявил генерал американских ВВС в отставке, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.
В частности, Бридлав заявил, что Запад дает Украине достаточно поддержки, чтобы она не потерпела поражение на поле боя, но не оказывает Киеву помощь том в объеме, который мог бы решить исход конфликта. По словам военного, дело в том, что Запад боится эскалации конфликта. Так, руководство Североатлантического альянса официально запретило Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России, таким образом защитив Москву, заявил Бридлав на телеканале ABC Action News.
«Мы на Западе боимся победы Украины. … Боимся ядерной экспансии и опасаемся распространения этого конфликта на территорию Европы», – заявил Бридлав, добавив, что Москва якобы неоднократно предупреждала, что в случае поражения Россия применит ядерное оружие, передает канал «360».
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина готова «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Россией на своей стороне.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы произошли в ряде регионов Украины
В Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Во вторник вечером тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях, после чего поступили сообщения о взрывах в этих регионах. Тревога была отменена спустя примерно 20 минут. Затем сообщили о взрыве в Днепропетровской области, где также была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил во вторник днем, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по складам и резервам вооруженных сил Украины.
На Украине опровергли слухи о гибели командующих ВСУ
В Минобороны Украины опровергли слухи о гибели командующих ВСУ
Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр заявила, что все командующие ВСУ живы, сообщения об их гибели она опровергла.
По словам Маляр, сообщения о якобы ликвидации украинских командующих появлялись три раза за последние семь дней, написала она в Telegram-канале.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что сотрудник офиса Алексей Титаренко погиб в подконтрольной Киеву части ДНР, а в ряде СМИ Украины и России появлялись сообщения о ликвидации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный не будет присутствовать на заседании комитета на уровне начальников генштабов. Причиной была названа «напряженная ситуация» в стране.
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о сорванных попытках ротации ВСУ
В Харьковской области сорваны три попытки вооруженных сил Украины провести ротацию подразделений, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
На Купянском направлении авиация нанесла удары по скоплению войск и техники ВСУ. Артиллерия сорвала попытки ротации украинских подразделений в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Табаевка. Кроме того, российская РСЗО «Град» уничтожила артиллерийскую установку 2С-3 «Акация» ВСУ в районе урочища Волчий, передает РИА «Новости».
Бойцы спецназа Южной группировки войск под плотным огнем украинской артиллерии уничтожили до восьми украинских военных в окопах на Авдеевском направлении. Боец с позывным «Даг» рассказал, что российские силы вели огонь из АГС-17 при поддержке беспилотника.
Минобороны России в Telegram показало кадры боевой работы расчетов противотанковых ракетных комплексов «Корнет» Западного военного округа в ходе проведения спецоперации. Используя тактику кочующих орудий, российские военные уничтожили огневые позиции ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.
Напомним, накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России на шести направлениях за сутки уничтожили до 700 военных и различное вооружение.
В США заявили о желании Киева любыми способами втянуть их в конфликт с Россией
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о желании Киева втянуть США в конфликт с Россией на Украине
Украина готова «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Россией на своей стороне, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
На своем YouTube-канале Макгрегор назвал режим в Киеве «отчаявшимся». Он заявил, что украинские потери убитыми составили 300 тыс. военных, передает РИА «Новости».
Напомним, Макгрегор призвал США наладить отношения с Россией для получения взаимной выгоды и сохранения мира, а также избегать открытого противостояния с Москвой.
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Губернатор Старовойт сообщил о сбитом над Курской областью украинском беспилотнике
Российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник над деревней Толмачево, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, но повреждены «газовая труба и фасад дома».
В начале мая украинские националисты подвергли обстрелу поселок Теткино Глушковского района Курской области. В конце апреля Украина при помощи дронов попыталась нанести удар по Курской атомной электростанции.
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