В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»

Военный эксперт Кнутов: Атаки ВСУ на Крым становятся все масштабнее

ВСУ пытались перегрузить российские системы ПВО при помощи нескольких малых групп БПЛА. Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили нападение противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские военные отразили ночную атаку украинских беспилотников по Крыму.

«Ночной налет беспилотников на Крым – логическое продолжение атак на полуостров в воскресенье и понедельник. Предыдущие нападения носили разведывательный характер: ВСУ искали бреши в российских системах РЭБ и ПВО. Мы видим, что действия противника постепенно становятся все масштабнее, в частности, растет число задействованных БПЛА. Думаю, что украинские военные продолжат серию атак на Крым» – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

«Противник использовал 28 дронов, которые двигались в сторону полуострова малыми группами с разных направлений. Бороться с таким количеством целей сложно. ВСУ рассчитывали перегрузить российские системы ПВО за счет массовости аппаратов» – подчеркивает собеседник.

«Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили атаку противника. Многие дроны были посажены силами РЭБ, что говорит о высоком технологическом уровне нашей армии. Однако России не следует останавливаться на достигнутом. Всегда есть аспекты, которые стоит улучшить» – отмечает эксперт.

«В ближайшем будущем необходимо разработать устройства нового поколения, например, магнитное оружие, с помощью которого можно выжигать электронику внутри беспилотников на безопасном расстоянии. Это важная задача, которая потребует больших финансовых и временных вложений» – акцентирует собеседник.

«Облегчить противодействие атакам противника «здесь и сейчас» позволят превентивные удары по местам сборки БПЛА ВСУ и по складам с вооружениями. Кроме того, необходимо менять дислокацию наших систем РЭБ, вводить ложные дивизионы и имитировать работу ПВО на некоторых участках полуострова. Тогда ВС РФ смогут обмануть противника, вынудив его бить по некорректным координатам» – резюмирует Кнутов.

Ранее в ночь на вторник, 18 июля, ВС РФ отразили атаку БПЛА на Крым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что было уничтожено 17 беспилотников, еще 11 были подавлены средствами РЭБ. В ведомстве отмечают, что жертв и разрушений на земле нет.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил российских военных. Кроме того, он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.

За последние три дня ВСУ предприняли несколько атак по полуострову. В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.

Тогда ВС РФ ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.

В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за терактом стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. В ведомстве добавили, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала взаимосвязь атак БПЛА на Севастополь и удара по Крымскому мосту, а также писала о способах защиты Крымского моста.