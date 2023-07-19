В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»

Взгляд
19 июля, среда  |  Последнее обновление — 04:07  |  vz.ru
Разделы

Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

Россия разочаровалась в зерновой сделке ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
Зерновой сделки больше не будет. Россия ставит точку в этом вопросе. Однако для экспорта российских зерновых и доходов бюджета это не очень печальные новости. Более того, эта сделка изначально приносила России только ущерб, считают в Российском зерновом союзе. Почему отказ от зерновой сделки может оказаться даже выгодным нашим экспортерам? Подробности...
Перейти в раздел…

Исполнить обещание Трампа сможет только армия России

Трамп считает, что у него «очень хорошие отношения» и с Путиным, и с Зеленским Erin Schaff/Global Look Press
Бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп считает, что для завершения военного конфликта между Россией и Украиной ему нужны одни сутки, два телефонных звонка и слово «хватит», которое он скажет Владимиру Зеленскому в том случае, если выиграет президентские выборы. Можно ли верить Трампу? Подробности...
Перейти в раздел…

Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

Крейсер «Петр Великий» служит всего лишь с 1998 года Григорий Сысоев/РИА Новости
Вновь в СМИ попадают утечки о том, что самый мощный надводный корабль ВМФ России – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» – будет списан после того, как будут закончены работы по модернизации другого такого корабля – «Адмирала Нахимова». Однако есть и другие утечки – о том, что крейсер будет оставлен в составе флота. Официального решения на этот счет нет. А значит, стоит сказать, какой «Петр Великий» и почему Военно-морскому флоту он остро необходим. Подробности...
Перейти в раздел…

В Польше зреет ненависть к Украине

Польский национализм поднимается против Украины Global Look Press/Keystone Press Agency
Польша считается одним из самых близких и энергичных союзников Украины. Варшава неизменно поддерживает наиболее радикальные шаги киевского режима – и казалось бы, настроения польского населения этому полностью соответствуют. Однако в последнее время среди поляков набирает популярность совсем другая, антиукраинская сила, где даже заявляют, что хотят хороших отношений с Россией. Что происходит? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
Перейти в раздел…

Золото эмигрирует из США и Великобритании

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше. Подробности...

Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Трамп обещает завершить СВО за сутки

Конец зерновой сделки

«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

Перейти в раздел…

Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
Подробности...

Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
Подробности...

Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
Каким способом вы завариваете чай?
  • Чай в пакетиках

  • Заварочный чайник

  • Заварка в фильтр-пакете

  • Капсулы чая для кофемашин

  • Не пью чай
Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
    Названа стоимость восстановления Крымского моста Полянский: Россия не ставила задачу русифицировать Украину Пентагон назвал сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии
    СМИ: Пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке рассказали о гибели родителей В Минтрансе рассказали об альтернативном маршруте проезда из Москвы в Крым G20 не смогла принять совместное заявление из-за Украины Трампу пригрозили арестом по делу о штурме Капитолия
    В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России Захарова: Администрация Байдена признала Белый дом «проходным двором» Министр сельского хозяйства Чечни возглавил «Данон Россия» В Германии выступили «камни голода» в обмелевшей Эльбе

    Главная тема


    Политолог Суслов: Иран пытается склонить Россию сделать стратегический выбор в регионе в его пользу

    «номинальное воинское звание»


    Имя Исинбаевой решили убрать из названия стадиона в Дагестане

    новый транш


    Маск призвал раскрыть данные о тратах денег на Украину

    биологическое оружие


    Компанию Гейтса могли использовать для выращивания смертоносных комаров

    Видео

    оружие будущего


    СВО изменила мнение Британии о танках

    возмездие для Украины


    Три способа ответить Киеву за террор против Крымского моста

    «хватит» для Зеленского


    Исполнить обещание Трампа сможет только армия России

    Польский национализм


    В Польше зреет ненависть к Украине

    экспорт зерновых


    Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

    июльское выступление


    Тимур Шерзад: Почему провалилось первое восстание большевиков

    господство зла


    Дмитрий Орехов: Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

    саммит НАТО


    Тимофей Бордачев: Консолидация Запада становится его проблемой

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»

    ТАСС: Войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в боевых действиях
    		   
    19 июля 2023, 04:07
    Фото: кадр из видео «Россия 1»
    Текст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Источник ТАСС сообщил, что в боях участвовали несколько единиц, чтобы посмотреть, как техника проявит себя. После этого танки были выведены с передовой.

    Другой источник сообщил, что «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. По его словам, испытания еще продолжаются.

    О применении «Арматы» в ходе СВО официально не сообщалось. На прошлой неделе об этом писали западные СМИ. Кроме того, в апреле такие сообщения о том, что новейший танк начали применять для ведения огня по позициям украинских националистов, передавали российские информационные агентства.

    В конце прошлого года сообщалось, что экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.

    ВС России нанесли удар возмездия за теракт на Крымском мосту
    		   
    18 июля 2023, 12:20
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы, говорится в Telegram Минобороны.

    Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

    «Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», – заключили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту. Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».

    Коментарии (77)
    Минобороны опубликовало видео с ударом возмездия за теракт на Крымском мосту
    Минобороны показало кадры удара возмездия за теракт на Крымском мосту
    		   
    18 июля 2023, 14:29
    Фото: Скриншот из видео/Минобороны РФ
    Текст: Алина Власенко

    Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен момент пуска ракет для удара возмездия по украинским объектам за теракт на Крымском мосту.

    Целями стали объекты в Одессе, в частности судоремонтный завод, где готовились беспилотные катера для диверсии.

    Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.

    Коментарии (74)
    Крым ночью пытались атаковать 28 дронами
    Аксенов: Ночью на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, пострадавших нет
    		   
    18 июля 2023, 07:32
    Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.

    В результате попыток атаковать полуостров никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.

    Аксенов выразил российским военным благодарность за службу. «Отработали четко и слаженно», – отметил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

    По уточненным данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, уничтожены 17 беспилотников, которые пытались атаковать Крым. Еще 11 подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении. Там добавили, что в результате атаки украинских беспилотников жертв и разрушений на земле нет.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.

    Коментарии (35)
    Украина пожаловалась на оперативную реакцию ВС России на действия ВСУ
    WP: В Киеве пожаловались на быстрые действия войск России на замыслы ВСУ
    		   
    18 июля 2023, 15:07
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные быстро реагируют на приближение украинских войск и сразу же бьют по бронетехнике и противоминным средствам, заявили украинские чиновники Washington Post.

    Официальные украинские лица пожаловались, что российская армия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике, противоминным средствам, в том числе по системе дистанционного разминирования MICLIC, пишет Washington Post, передает РИА «Новости».

    Ранее обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада заявил, что ВСУ не смогут овладеть преимуществом на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны.

    Коментарии (9)
    Власти Одессы сообщили о повреждении объектов в порту
    В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
    		   
    18 июля 2023, 09:52
    Фото: Архип Верещагин/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    В результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

    По его словам, обломками сбитых ракет и взрывной волной были повреждены объекты портовой инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.

    Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».

    В ночь на вторник в Одессе произошла серия взрывов. Также сообщалось о взрывах в Николаеве и Харькове.

    Коментарии (11)
    Минобороны: Военные биологи США создают управляемые эпидемии
    		  
    18 июля 2023, 16:22
    Фото: H.Bilbao/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять, рост заболеваемости нехарактерными инфекциями в ЕС указывает на искусственные очаги, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    В докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран Кириллов отметил, что работа американских военных биологов направлена на формирование «искусственно управляемых эпидемий» и не контролируется в рамках КБТО и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кириллов также указал, что рост заболеваемости нехарактерными инфекциями в ЕС указывает на искусственные очаги из-за деятельности военных биологов США.

    По его словам, американские военные специалисты владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания, и могут в лабораторных условиях получать инфицированных комаров и клещей.

    «С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков, в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы», – отметил Кириллов.

    Ранее Кириллов сообщал, что США выводят популяции насекомых – переносчиков Эболы, гепатита B и ВИЧ.

    Коментарии (34)
    В Крыму призвали ударить по мостам через Днепр
    Глава крымского парламента Константинов предложил нанести удары по мостам через Днепр
    		   
    18 июля 2023, 08:59
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Российским военным стоит нанести удар по украинским мостам через Днепр, а также по Киеву, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, говоря о возможных ответных мерах Москвы на теракт на Крымском мосту.

    По его словам, нужно нанести удары по мостам через Днепр, по которым снабжается украинская армия. «Это надо было сделать давным-давно», –  сказал Константинов РИА «Новости», добавив, что Киев давно перешел все возможные линии и России уже «нечего стесняться».

    При этом, считает глава крымского парламента, одними мостами ограничиваться не стоит. По его мнению, ударить стоит также по украинской столице. «Коммуникации, поставки вооружений начинаются не в Одессе и не на мостах через Днепр. … Все начинается с Киева. … Нужно его лишить способности к управлению армией», – сказал Константинов.

    Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.

    Коментарии (49)
    В Германии назвали провалом обучение НАТО украинских военных
    		   
    18 июля 2023, 14:57
    Фото: EYEPRESS/Reuters
    Текст: Ольга Иванова

    НАТО провалило обучение ВСУ, считает немецко-финский предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России).

    Он считает, что НАТО и США прекрасно проявляют себя в информационных войнах, но ужасно в настоящем сражении. Обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО, заявляет предприниматель, провалилось, а военные расходы блока составляют 1,2 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Напомним, лидеры западных стран могут заставить Украину заключить мирное соглашение с Москвой из-за выпадов украинского президента Владимира Зеленского, считает обозреватель Politico Джейми Деттмер.

    Коментарии (11)
    Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии
    		   
    18 июля 2023, 21:09
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса, обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила жена военного.

    По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече. Адвокат полковника Алексей Першин подтвердил, что против Квачкова возбудили дело, передает РБК.

    Ранее в 2019 году Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Роснано Анатолия Чубайса.

    Коментарии (45)
    Передававший координаты охраняющих ЗАЭС российских сил шпион задержан в Энергодаре
    		   
    18 июля 2023, 17:27
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алина Власенко

    Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области задержали жителя Энергодара, который передавал украинской стороне координаты позиций российских военнослужащих, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

    По данным силовиков, информацию о позициях военнослужащих Минобороны России, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции, мужчина передавал своему родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении министерства обороны Украины, действующем на Запорожском направлении, передает ТАСС.

    Таким образом, добавили в ФСБ, задержанный способствовал нанесению артиллерийских ударов со стороны ВСУ по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены российские военнослужащие.

    Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим занялся подготовкой ядерной провокации в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), об этом говорят учения ВСУ по боевым действиям в зоне радиоактивного заражения.

    Коментарии (12)
    G20 не смогла принять совместное заявление из-за Украины
    Главы минфинов G20 не смогли согласовать совместное заявление из-за расхождения взглядов на украинский конфликт
    		   
    18 июля 2023, 20:21
    Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Министры финансов и руководители центральных банков стран G20 не приняли совместное заявление из-за расхождений по российско-украинскому конфликту, сообщила глава индийского Минфина Нирмала Ситараман.

    По ее словам, приняты только резюме председателя и итоговый документ.

    Ситараман пояснила, что в феврале было взято за основу заявление с саммита G20 на Бали, полномочий менять формулировки у глав минфинов нет, поэтому решение по этому вопросу должно быть предоставлено лидерам во время сентябрьского саммита «Двадцатки», передает ТАСС.

    В итоговом документе большинство стран резко осудили войну на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие недостатки в мировой экономике.

    Как отмечается в тексте, на встрече были и другие взгляды, и разные оценки ситуации и санкций. Такие же формулировки содержались в Балийской декларации, принятой в ноябре прошлого года по итогам саммита лидеров G20.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), но украинская тема будет там обсуждаться.

    Коментарии (0)
    В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
    Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
    		   
    18 июля 2023, 21:29
    Фото: Air National Guard/Tech. Sgt. Matt Hecht
    Текст: Вера Басилая

    Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.

    Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».

    По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.

    Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.

    Коментарии (14)
    Политолог: Ответ России на теракт на Крымском мосту будет взвешенным и сильным
    Политолог Мартынов: Россия не поддастся на провокации ВСУ и ответит на теракт на Крымском мосту взвешенно
    		   
    18 июля 2023, 13:20
    Фото: НАК РФ/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Противник пытается спровоцировать нас на резкий и необдуманный ответ на теракт на Крымском мосту. Но Россия не поддастся на провокации и примет взвешенное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту.

    «Атаке ВСУ на Крымский мост президент дал однозначную оценку – это террористический акт, причем абсолютно бессмысленный с военной точки зрения. Кроме того, в результате этого чудовищного преступления погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Россия, безусловно, ответит на это. Но наш ответ должен быть сильным, взвешенным и продуманным. Нет сомнений, что противник пытается спровоцировать нас на резкие и необдуманные действия. Да, у нас в стране есть те, кто даже придерживается такой логики, но Россия не может позволить себе таких решений», – отметил он.

    «Глава государства взял в свои руки координацию работы по ликвидации последствий теракта. Это отличительная черта нашего президента – он всегда быстро и эффективно организовывает работу государственных структур в зоне ЧП», – добавил политолог.

    «Несмотря на то что ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать Крымский мост, он все выдерживает. Наши инженеры и строители подтвердили свой высочайший профессионализм и доказали, что этот мост сделан на века. Движение транспорта уже запущено в реверсивном режиме. Властям Украины никогда не удастся отрезать наш Крым от континентальной части России», – заключил Мартынов.

    Накануне президент России провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам. Также Путин отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста. Глава государства подчеркнул, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту, необходимые предложения готовит министерство обороны.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин с места теракта доложил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. По его словам, один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движения поездов, а железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ.

    Он также заявил, что опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет. По словам Хуснуллина, для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров. Вице-премьер пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.

    В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.

    Напомним, в понедельник украинские власти организовали террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Крымского моста.

    Коментарии (43)
    В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России

    18 июля 2023, 22:37

    Текст: Ольга Никитина

    На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».

    Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.

    Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.

    Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.

    Коментарии (4)
    Военный эксперт Кнутов: Атаки ВСУ на Крым становятся все масштабнее
    		   
    18 июля 2023, 12:50
    Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков

    ВСУ пытались перегрузить российские системы ПВО при помощи нескольких малых групп БПЛА. Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили нападение противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские военные отразили ночную атаку украинских беспилотников по Крыму.

    «Ночной налет беспилотников на Крым – логическое продолжение атак на полуостров в воскресенье и понедельник. Предыдущие нападения носили разведывательный характер: ВСУ искали бреши в российских системах РЭБ и ПВО. Мы видим, что действия противника постепенно становятся все масштабнее, в частности, растет число задействованных БПЛА. Думаю, что украинские военные продолжат серию атак на Крым» – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    «Противник использовал 28 дронов, которые двигались в сторону полуострова малыми группами с разных направлений. Бороться с таким количеством целей сложно. ВСУ рассчитывали перегрузить российские системы ПВО за счет массовости аппаратов» – подчеркивает собеседник.

    «Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили атаку противника. Многие дроны были посажены силами РЭБ, что говорит о высоком технологическом уровне нашей армии. Однако России не следует останавливаться на достигнутом. Всегда есть аспекты, которые стоит улучшить» – отмечает эксперт.

    «В ближайшем будущем необходимо разработать устройства нового поколения, например, магнитное оружие, с помощью которого можно выжигать электронику внутри беспилотников на безопасном расстоянии. Это важная задача, которая потребует больших финансовых и временных вложений» – акцентирует собеседник.

    «Облегчить противодействие атакам противника «здесь и сейчас» позволят превентивные удары по местам сборки БПЛА ВСУ и по складам с вооружениями. Кроме того, необходимо менять дислокацию наших систем РЭБ, вводить ложные дивизионы и имитировать работу ПВО на некоторых участках полуострова. Тогда ВС РФ смогут обмануть противника, вынудив его бить по некорректным координатам» – резюмирует Кнутов.

    Ранее в ночь на вторник, 18 июля, ВС РФ отразили атаку БПЛА на Крым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что было уничтожено 17 беспилотников, еще 11 были подавлены средствами РЭБ. В ведомстве отмечают, что жертв и разрушений на земле нет.

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил российских военных. Кроме того, он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.

    За последние три дня ВСУ предприняли несколько атак по полуострову. В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.

    Тогда ВС РФ ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.

    В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за терактом стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. В ведомстве добавили, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала взаимосвязь атак БПЛА на Севастополь и удара по Крымскому мосту, а также писала о способах защиты Крымского моста.

    Коментарии (9)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •