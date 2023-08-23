При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.0 комментариев
Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото в Дании
Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото на фоне гобелена с Лениным в Дании
Украинский президент Владимир Зеленский нарушил закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики, опубликовав фото на фоне гобелена с изображением Владимира Ленина во время поездки в Данию.
Экс-премьер-министр Украины (в 2010-2014 годах) Николай Азаров в своем Telegram-канале заметил эту нестыковку и задался вопросом, как теперь накажут Зеленского.
«На Украине даже за хранение портретов Ленина давали тюремные сроки!» – отметил Азаров.
Напомним, 20 августа на сайте Зеленского был опубликован фотоотчет о его визите в Данию. В частности, там есть кадры из королевского дворца, на которых виден гобелен, посвященный событиям XX века. Среди размещенных на нем портретов деятелей столетия есть изображение Ленина.
Также внешний вид Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией стал предметом обсуждения в соцсети X.