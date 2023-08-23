Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.3 комментария
Володин: Власти Польши разыгрывают карту внешней угрозы
Володин: Власти Польши разыгрывают карту внешней угрозы для спасения рейтинга
Руководство Польши, пытаясь спасти собственный рейтинг, разыгрывает карту внешней угрозы перед предстоящими парламентскими выборами, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин напомнил, что в октябре в Польше пройдут парламентские выборы, но проамериканские настроения и политика в отношении Киева президента Анджея Дуды негативно сказалась на рейтингах партии власти «Право и справедливость» – за нее готовы проголосовать всего 33% поляков.
По словам спикера Госдумы, для спасения своего рейтинга Варшава заявила о наличии якобы внешней угрозы со стороны Белоруссии. «В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии?» – пишет Володин в Telegram.
Спикер Госдумы также пришел к выводу, что «сумасшедшие у власти – самая большая проблема сегодняшней Польши».
Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.