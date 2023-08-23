Медведев: Фашистский режим в Киеве ждет скорый и бесславный конец

Tекст: Ольга Никитина

Медведев в статье, опубликованной на сайте «Аргументы и факты», заявил, что сила России заключается не только в оружии и боеприпасах, но также и в защите справедливости и правды. «Мы считаем своей исторической миссией – как и 15, и 80 лет назад – разгромить и отправить в небытие фашистский режим», – подчеркнул он, отметив, что этот режим «усиленно кормят» и провоцируют на зверства враги нашей страны.

По его словам, как и всегда в случаях с «искусственными, марионеточными квазигосударствами», киевский режим «ждет скорый и бесславный конец». Жители Украинцы, уверен Медведев, просто скинут нынешнюю хунту, поскольку уже давно им надоело «пускать самих себя и своих детей на «пушечное мясо».

У Украины появятся нормальные, адекватные лидеры, для которых Россия будет доброжелательным соседом или «просто родным общим домом». При этом они не будут склонны к истерической зависимости перед Западом, выразил уверенность заместитель председателя Совета безопасности России.

Ранее Медведев заявлял, что переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет «молить о пощаде».