Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.0 комментариев
Медведев предрек скорый конец фашистского режима в Киеве
Медведев: Фашистский режим в Киеве ждет скорый и бесславный конец
Фашистский режим на Украине ждет скорый и бесславный конец, выразил уверенность заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в статье, опубликованной на сайте «Аргументы и факты», заявил, что сила России заключается не только в оружии и боеприпасах, но также и в защите справедливости и правды. «Мы считаем своей исторической миссией – как и 15, и 80 лет назад – разгромить и отправить в небытие фашистский режим», – подчеркнул он, отметив, что этот режим «усиленно кормят» и провоцируют на зверства враги нашей страны.
По его словам, как и всегда в случаях с «искусственными, марионеточными квазигосударствами», киевский режим «ждет скорый и бесславный конец». Жители Украинцы, уверен Медведев, просто скинут нынешнюю хунту, поскольку уже давно им надоело «пускать самих себя и своих детей на «пушечное мясо».
У Украины появятся нормальные, адекватные лидеры, для которых Россия будет доброжелательным соседом или «просто родным общим домом». При этом они не будут склонны к истерической зависимости перед Западом, выразил уверенность заместитель председателя Совета безопасности России.
Ранее Медведев заявлял, что переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет «молить о пощаде».