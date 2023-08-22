Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.0 комментариев
Москва выразила готовность ответить на предложения по урегулированию на Украине
МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине
Российская сторона открыта к дипломатическому решению кризиса на Украине и готова ответить на действительно серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила бразильскому агентству Brasil de Fato, что Россия высоко ценит гуманитарные и посреднические инициативы, которые направлены на достижение мира, передает РИА «Новости».
При этом спикер российского внешнеполитического ведомства напомнила, что украинские власти прервали и запретили переговоры с Москвой.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что США и НАТО отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.