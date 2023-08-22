В Херсонской области рассказали о праздновании Дня флага России

Представитель Минкультуры Херсонской области Андрей Ищенко: День флага РФ – это день единения

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сегодняшний праздник еще раз показал, как дружно живут под одним флагом все люди как в нашей области, так и в целом в России. В главной концертной части, которая проходила в парке Пушкина, были представлены украинские, русские, татарские народные коллективы. Важно понимать, что мы – части одной большой страны», – подчеркнул главный специалист отдела концертно-фестивально-гастрольных проектов министерства культуры Херсонской области Андрей Ищенко.

«В регионе праздник отмечали в разных населенных пунктах и муниципальных округах. Везде день начался с поднятия флага и приветственных речей властей, участников праздника. Затем проводились массовые мероприятия в библиотеках, дворцах культуры, на площадях, культурных, концертных и досуговых площадках. Все было торжественно и радостно», – рассказал он.

«Отдельно нужно отметить открытие мурала в Геническе, на котором изображены Екатерина II и Петр I – личности, которые стояли у истоков формирования русского Херсона. Нам важно помнить, что с остальной Россией нас объединяет общая история. Также мы признательны регионам, которые помогают восстанавливать регион. Поэтому их гербы мы также изобразили на мурале», – пояснил собеседник.

Патриотический мурал с изображением российского триколора, портретами Петра I и Екатерины II, а также геральдикой регионов-шефов Херсонской области открыли в День флага в центре Геническа, передает ТАСС.

Мурал исполнен на стене, где до вхождения региона в состав России был нанесен украинский текст и иллюстрации с искаженной интерпретацией событий начала Великой Отечественной войны. Около двух недель назад рисунки стерли, началась работа над созданием мурала.

День Государственного флага РФ отметили во всех регионах праздничными мероприятиями: флешмобами, концертами, автопробегами и фестивалями. В Архангельске, который считается родиной российского триколора, прошла реконструкция, во время которой подняли копию флага с яхты «Святой Петр», а в Псковской области 1,5 тыс. человек собрались в хоровод дружбы.

В видеообращении по случаю праздника президент РФ Владимир Путин отметил, что исторические флаги и символы России отражают непрерывность развития ее нации и государственности, они требуют уважения со стороны всех граждан, общественных сил и представителей власти.

«У наших знамен, как и у нашей державы, тысячелетняя история. Так, русские дружины поднимали своими полками стяги с образом Спаса Нерукотворного, а в XIX веке на официальных зданиях страны развевался черно-желто-белый флаг Российской империи, отметил президент. Больше 70 лет XX века страна прожила под красным флагом Советского Союза. Именно с этим знаменем была выстрадана победа в Великой Отечественной войне», – подчеркнул он.

Российский триколор получил статус национального флага 22 августа 1991 года. В 1994 году был установлен День Государственного флага России.