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В Херсонской области рассказали о праздновании Дня флага России
Представитель Минкультуры Херсонской области Андрей Ищенко: День флага РФ – это день единения
Празднование Дня флага России в Херсонской области показало единение всех народов региона и нашей большой страны под одним государственным символом, сказал газете ВЗГЛЯД представитель Министерства культуры Херсонской области Андрей Ищенко. 22 августа Россия празднует День Государственного флага РФ.
«Сегодняшний праздник еще раз показал, как дружно живут под одним флагом все люди как в нашей области, так и в целом в России. В главной концертной части, которая проходила в парке Пушкина, были представлены украинские, русские, татарские народные коллективы. Важно понимать, что мы – части одной большой страны», – подчеркнул главный специалист отдела концертно-фестивально-гастрольных проектов министерства культуры Херсонской области Андрей Ищенко.
«В регионе праздник отмечали в разных населенных пунктах и муниципальных округах. Везде день начался с поднятия флага и приветственных речей властей, участников праздника. Затем проводились массовые мероприятия в библиотеках, дворцах культуры, на площадях, культурных, концертных и досуговых площадках. Все было торжественно и радостно», – рассказал он.
«Отдельно нужно отметить открытие мурала в Геническе, на котором изображены Екатерина II и Петр I – личности, которые стояли у истоков формирования русского Херсона. Нам важно помнить, что с остальной Россией нас объединяет общая история. Также мы признательны регионам, которые помогают восстанавливать регион. Поэтому их гербы мы также изобразили на мурале», – пояснил собеседник.
Патриотический мурал с изображением российского триколора, портретами Петра I и Екатерины II, а также геральдикой регионов-шефов Херсонской области открыли в День флага в центре Геническа, передает ТАСС.
Мурал исполнен на стене, где до вхождения региона в состав России был нанесен украинский текст и иллюстрации с искаженной интерпретацией событий начала Великой Отечественной войны. Около двух недель назад рисунки стерли, началась работа над созданием мурала.
День Государственного флага РФ отметили во всех регионах праздничными мероприятиями: флешмобами, концертами, автопробегами и фестивалями. В Архангельске, который считается родиной российского триколора, прошла реконструкция, во время которой подняли копию флага с яхты «Святой Петр», а в Псковской области 1,5 тыс. человек собрались в хоровод дружбы.
В видеообращении по случаю праздника президент РФ Владимир Путин отметил, что исторические флаги и символы России отражают непрерывность развития ее нации и государственности, они требуют уважения со стороны всех граждан, общественных сил и представителей власти.
«У наших знамен, как и у нашей державы, тысячелетняя история. Так, русские дружины поднимали своими полками стяги с образом Спаса Нерукотворного, а в XIX веке на официальных зданиях страны развевался черно-желто-белый флаг Российской империи, отметил президент. Больше 70 лет XX века страна прожила под красным флагом Советского Союза. Именно с этим знаменем была выстрадана победа в Великой Отечественной войне», – подчеркнул он.
Российский триколор получил статус национального флага 22 августа 1991 года. В 1994 году был установлен День Государственного флага России.