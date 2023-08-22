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    Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с теми, кто против СВО

    Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эти проявления.

    25 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС

    Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.

    3 комментария
    22 августа 2023, 12:25

    Боевика «Азова» осудили за попытку убийства мирных жителей Мариуполя

    Боевика «Азова» осудили за попытку убийства мирных жителей Мариуполя
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор участнику нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Вадиму Гуменюку по делу о покушении на убийство мирного жителя Мариуполя, сообщил Следственный комитет.

    Гуменюк признан виновным по статьям «Жестокое обращение с гражданским населением» и «Покушение на убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Его приговорили к 20 годам колонии.


    Установлено, что обвиняемый в составе группы в ходе исполнения преступного плана по блокированию Мариуполя не допускал выхода мирных жителей из города и использовал людей в качестве прикрытия.

    В марте 2022 года боевики «Азова» занимали позиции в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры этого города. Гуменюк служил водителем автомобильного взвода. Вместе с боевым медиком и другими лицами он дежурил в квартирах подъезда одного из жилых домов.

    Гуменюк вместе с другим боевиком обстрелял машину мирного жителя, полагая, что водитель «может придерживаться пророссийских взглядов». Всего было произведено не мене 30 выстрелов. Водитель смог сбежать из машины и скрыться.

    До этого в августе другого боевика нацбата Андрея Богдана осудили за убийство военнопленного в Мариуполе.

    21 августа 2023, 17:01
    Рогов заявил о боях сверхвысокой интенсивности в Работино

    Рогов: Противник ввел в Работино в бой дополнительные подразделения из стратегического резерва

    Рогов заявил о боях сверхвысокой интенсивности в Работино
    @ Dmytro Smolienko/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    ВСУ предпринимают попытки забросить в центр Работино свои лучшие резервы, однако такая тактика не приносит им успеха. За населенный пункт идут интенсивные бои. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении.

    «В северной и центральной части Работино продолжаются тяжелые кровопролитные бои сверхвысокой интенсивности. Противник ввел в бой дополнительные подразделения из стратегического резерва 10-го армейского корпуса ВСУ. Часть из них попытались забросить в центр села на бронетехнике, не менее пяти единиц техники ВСУ тут же были уничтожены», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Ради сохранения жизней бойцов Российской армии было принято решение оставить несколько наших опорников в районе населенного пункта Вербовое. После того как боевики ВСУ зашли на эти позиции, их накрыла артиллерия ВС РФ. Наше преимущество в том, что военные успели хорошо изучить и пристреляться на этом ландшафте», – отметил он.

    В ночь на понедельник Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что информация о переходе населенного пункта Работино под контроль противника не соответствует действительности. «Я специально проверил данную информацию в нескольких источниках, три из которых физически находятся на переднем крае Ореховского направления. Все они ее опровергают», – написал он.

    «Русские воины продолжают удерживать позиции в Работино, по позициям ВСУ постоянно наносятся массированные артиллерийские удары, а также удары фронтовой авиации, включая прилеты «умных» бомб ФАБ-500. Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование украинской армии держало в резерве для главного этапа контрнаступа», – подчеркнул Рогов.

    Кроме того, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские силы уничтожили три штурмовые группы ВСУ, которые в ночь на понедельник пытались атаковать село Вербовое в Запорожской области. Он отметил, что в составе трех штурмовых групп было до 40 человек. Они пытались прорвать оборону севернее села. Также была уничтожена РСЗО «Град», которую украинские военные пытались замаскировать в лесополосе.

    В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Ореховском направлении присутствует большое количество живой силы НАТО и западной боевой техники. Как он написал в своем Telegram-канале, украинские атаки ВС РФ отбивают успешно, а подразделения БПЛА батальона «Юг-Ахмат» МО РФ делятся результатами своих трудов.

    Накануне в Минобороны РФ рассказали, что ВС России на Запорожском направлении при поддержке артиллерии отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Как сообщают в ведомстве, потери ВСУ составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, две боевые машины пехоты, САУ Krab, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Коментарии (25)
    21 августа 2023, 14:34
    Минобороны сообщило об успехах на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» при поддержке оперативно-тактической авиации активными действиями улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Возле Стельмаховки ЛНР уничтожен склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, пять бронемашин, американская артсистема М777, самоходные артиллерийские установки: польская Krab, американская М109 Paladin и «Акация», а также две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки при поддержке ракетных войск и артиллерии отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ рядом с Работино Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Под Омельником Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 80 военнослужащих, три машины пехоты, гаубицы – британская FH-70, Д-20 и Д-30, два американских орудия M119, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    На Донецком направлении профессиональными действиями подразделений Южной группировки, ударами армейской авиации отражены три атаки ВСУ у Красногоровки и Невельского Донецкой народной республики (ДНР).

    За минувшие сутки потери противника составили порядка 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, три бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 110 военнослужащих, две бронемашины, самоходные артиллерийские установки – британская AS-90 Braveheart и «Нона-С», а также американская артсистема М777, сообщил Конашенков.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации отразили две атаки около Червоной Дибровы ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки, Серебрянки и Григоровки ДНР. Ликвидированы около 75 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки потери противника составили до 45 военнослужащих и два 120-мм миномета.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 167 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (24)
    22 августа 2023, 06:35
    Авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ

    Истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины

    Авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Катер был уничтожен в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в понедельник два украинских БПЛА были подавлены российскими средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря.

    Коментарии (3)
    21 августа 2023, 20:30
    Военкор рассказал о преимуществах эвакуационной тележки для военных

    Военкор Филатов: Эвакуационная тележка позволяет сохранить жизни российских бойцов в СВО

    Военкор рассказал о преимуществах эвакуационной тележки для военных
    @ t.me/tretyakov_n

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эвакуационная тележка позволяет частично решить так называемую проблему последней мили. На ней можно вывозить раненных с поля боя без привлечения большого числа бойцов, рассказал газете ВЗГЛЯД военкор Андрей Филатов. Ранее на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» была представлена эвакуационная тележка с электроприводом.

    «Мне на фронте неоднократно приходилось помогать эвакуировать раненых. На переднем крае много людей не бывает. Вообще, чтобы донести одного пострадавшего, нужно в среднем пять–семь человек», – рассказал военкор Андрей Филатов.

    «И я решил помочь ребятам, как-то упростить им задачу. В итоге нашел энтузиаста в Красногорске, который восстанавливает военную технику. Он по чертежам времен Второй мировой создал прототип телеги», – продолжил собеседник.

    «Но на фронте она очень быстро сломалась. Под весом солдата в 110 кг конструкция просто рассыпалась. Еще и катить ее было сложно. Тогда возникла мысль об электрификации. Но к первой версии тележки прикрутить мотор не получилось», – отмечает эксперт.

    «Тогда мы с моими друзьями-инженерами сами доработали чертежи, усовершенствовали конструкцию. В частности, поставили колеса от велосипеда и, собственно, сам мотор с аккумулятором. При этом никакого стороннего финансирования у нас нет. Все собираем на основе прямых заказов и донатов. Всего сделали и отправили на фронт около 150 устройств», – указывает Филатов.

    «Конечно, есть и скептические отзывы. Так, одно подразделение взяло тележку на испытания в тылу и вернуло. Но она и не предназначена для тыла. На фронте мы фактически при помощи этого устройства решаем проблему последней мили», – объясняет собеседник.

    «В прошлых конфликтах было проще – можно было подъехать на БМП и эвакуировать раненых. Сейчас любая машина мгновенно становится целью дронов-камикадзе. А тележкой могут пользоваться всего два человека. То есть как минимум не создается толпа, снижаются риски», – рассуждает военкор.

    «Кроме того, в какой-то момент ко мне пришел ПТУРщик одной из бригад ВДВ и попросил тележку для перевозки боекомплектов и ПТУР. Тогда мы с ребятами разработали еще одну тележку – она может перевозить пять-шесть ракет, вес каждой из которых 38 кг», – добавил он.

    «Конечно, конструкция в идеале требует доработки. Так, ее было бы хорошо сделать из алюминиевого сплава, но тогда и стоить она будет как крыло самолета. А сейчас это вполне подъемные деньги. Также надо бы поставить на тележку более мощный аккумулятор, потому что нынешний может пройти на одном заряде семь-восемь километров», – перечислил он.

    «При этом я не гонюсь за патентом – все чертежи выложены в Интернете. Главное сейчас – насытить фронт. Идею уже подхватили в Омске, Казани и еще нескольких городах. То есть волну я запустил, посмотрим, продолжит ли она расти», – заключил Филатов.

    Ранее в подмосковной Кубинке прошел Международный военно-технический форум «Армия-2023». Там были представлены новые виды отечественной военной техники.

    Среди прочего, на форуме на отдельном стенде были показаны и разработки военкора Андрей Филатова. Эвакуационная тележка вызвала волну обсуждений в социальных сетях. Так, сооснователь гуманитарного проекта «Буханка» в Донбассе Никита Третьяков в своем Telegram-канале рассказал об опыте использования оборудования.

    «Результат превзошел все ожидания! Всего за одну боевую задачу телега, управляемая одним лишь солдатом, помогла  эвакуировать около десяти раненых и тел погибших, подвезти на позиции множество ящиков с боеприпасами, доставить бесчисленные термосы с неоценимой для фронтового быта горячей пищей», – перечислил он.

    «Эта простая по сути штуковина сэкономила несметное количество солдатских сил и, что важнее, позволила бойцам меньше покидать укрытия и меньше подвергаться опасности обстрела. Неудивительно, что теперь и все соседние подразделения захотели себе такую же», – подчеркнул он.

    Коментарии (17)
    22 августа 2023, 02:25
    США поставили условия для согласия на передачу Украине F-16

    Заместитель представителя Пентагона Сингх перечислила условия согласия США на трансфер истребителей F-16 Украине

    США поставили условия для согласия на передачу Украине F-16
    @ Brooke Moeder/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США дадут согласие на трансфер истребителей F-16 Украине, когда та будет соответствовать ряду условий, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх пояснила, что «трансфер третьей стороне» предполагает выполнение ряда критериев, «включая обучение английскому языку и другие вещи, например логистику на земле». По ее словам, США смогут «одобрить трансфер», когда «эти критерии будут выполнены», передает РИА «Новости».

    Пентагон заявил, что США готовы помочь в обучении украинских пилотов, если страны Европы не смогут справиться с этой задачей своими силами. Как сообщили в ведомстве, Киев все еще не определился с количеством пилотов, которых собирается отправить на обучение. При этом подчеркивается, что для полетов на F-16 требуется «значительное» владение английским, обучение займет «некоторое время».

    NBC News со ссылкой на представителей Украины сообщил, что украинские власти оказались расстроены и в замешательстве из-за отложенных поставок F-16. Однако в Киеве «не решаются публичного обсуждать объяснение США», поскольку тема считается «чувствительной».

    В США заявляют, что Украине также необходимы механики и инженеры, ответственные за эксплуатацию F-16. Кроме того, нет определенности по вопросу о том, какие вооружения получат истребители американского производства. NBC News считает, что самолеты «будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже».

    Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды еще не решили, сколько истребителей F-16 передадут Украине. До этого сообщалось, что Киев достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16. Минобороны Дании объявило о решении передать Украине 19 истребителей F-16.

    Коментарии (7)
    22 августа 2023, 09:10
    Forbes: Киев захотел получить ракеты JASSM для захвата Крыма
    Forbes: Киев захотел получить ракеты JASSM для захвата Крыма
    @ Alik Keplicz/AP/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Киевский режим намерен получить от США крылатые ракеты JASSM, которые, как считают украинские власти, помогут вернуть контроль над Крымом, пишет Forbes.

    Как отмечает Forbes, истребители F-16 не совместимы с британскими ракетами Storm Shadow или Scalp, но совместимы с американскими JASSM. Объединив F-16 и JASSM, ВСУ могут удвоить силы и попытаться осуществить долгосрочный план по захвату Крыма «без боя», считает аналитик американской исследовательской корпорации RAND Бринн Таннехилл.

    Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США дадут согласие на трансфер истребителей F-16 Украине, когда та будет соответствовать ряду условий.

    Коментарии (17)
    21 августа 2023, 16:31
    ФСБ задержала в Ростовской области гражданку Украины за шпионаж

    Гражданка Украины, собиравшая военные данные в Ростовской области, задержана сотрудниками ФСБ

    Tекст: Вера Басилая

    Силовики задержали в Ростовской области гражданку Украины, собиравшую сведения о местах расположения средств ПВО и перемещении военной техники, сообщила УФСБ России по региону.

    Украинка, приехав в Россию, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей сообщать о местоположении воинских подразделений, о перемещении техники и личного состава ВС России, передает РИА «Новости».

    Женщина неоднократно приезжала в Ростовскую область и записывала сообщения о перемещениях танков и военных машин,  а также расположения ПВО. В УФСБ отметили, что собранная ею информация могла быть использована ВСУ для нанесения ударов по российским военным.

    Сейчас она задержана, у нее изъяли средства связи, при помощи которых она созванивалась с СБУ, ей грозит до 20 лет лишения свободы за шпионаж. Возбуждено уголовное дело.

    Ранее ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон.

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    22 августа 2023, 08:57
    Властям США посоветовали урегулировать конфликт на Украине до полной победы России

    NI: США следует урегулировать конфликт на Украине, пока Россия не одержала полную победу

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтону следует начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, пока Россия не одержала победу, заявили консультант Госдепартамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

    Вашингтону следует начать процесс переговоров по завершению конфликта на Украине, пока Россия не одержала победу, заявили консультант Госдепартамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

    Как заявили эксперты в комментарии National Interest, если российские силы смогут занять украинские регионы, которые Москва наметила в качестве своих целей, то конфликт закончится победой России. В этом случае, считают аналитики, ущерб репутации Вашингтона и альянса НАТО будет огромным, передает Ura.ru.

    По мнению экспертов, лучшим вариантом развития событий стал бы отказ Киева от четырех областей в пользу Москвы.

    Ранее СМИ сообщили, что представители западных стран в настоящий момент прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, однако их условия не отвечают интересам как Москвы, так и Киева.

    Коментарии (10)
    22 августа 2023, 06:56
    Батальон мотострелков удержал позиции после нескольких суток атак ВСУ

    Минобороны России сообщило об ожесточенных боях в течение нескольких суток на Южно-Донецком направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Батальон мотострелков под руководством майора Александра Минеева в течение нескольких суток отражал атаки превосходящих сил противника на одном из участков Южно-Донецкого направления, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    Чехов сообщил о «нескольких сутках ожесточенных боев», в течение которых мотострелки вели позиционную оборону. Было отражено «три атаки превосходящих сил» противника, удалось «выявить и подавить два опорных пункта» вооруженных сил Украины. ВСУ не смогли продвинуться вперед, передает ТАСС.

    Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что штурмовые подразделения ведут наступление в районе населенного пункта Ольшана. ВСУ предприняли шесть контратак у Петропавловки и Новоселовского, но потеряли свыше 40 человек в результате «упреждающего огня артиллерии», украинские атаки были отражены, передает РИА «Новости».

    Кроме того, авиация нанесла 12 ударов по тактическим резервам ВСУ и по подразделениям территориальной обороны. Также по ним отработала тяжелая огнеметная система. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли две САУ M109 у населенных пунктов Песочная и балка Шевцов Яр, а также минометные расчеты у населенных пунктов Крахмальное и Табаевка.

    Напомним, Минобороны России сообщило об успехах Западной группировки российских войск на Купянском направлении. Также сообщалось, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.

    Коментарии (0)
    22 августа 2023, 09:41
    Энергетическая инфраструктура повреждена в Кривом Роге после ракетного удара

    Tекст: Алина Власенко

    В результате ракетного удара в Кривом Роге повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил мэр украинского города Александр Вилкул.

    По словам градоначальника, несколько больниц и водопроводная система перешли на питание от генераторов. Кроме того, частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Запорожье.

    Коментарии (0)
    22 августа 2023, 11:57
    Командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца под Купянском

    Tекст: Алина Власенко

    Командир отделения ВСУ под Купянском расстрелял бойца, испугавшегося наступления группы российских сил, рассказал знакомый с ситуацией источник, также предоставивший видеозапись с телефона военнослужащего ВСУ.

    Источник уточнил, что в ходе наступления российских сил погибли все бойцы отделения ВСУ, при этом у одного военнослужащего были специфические ранения – сзади сбоку, а лежал он в направлении своего тыла.

    В кармане бронежилета одного из военнослужащих также нашли телефон, который вел видеозапись происходящего. На кадрах видно, как украинский боец бежит, а его сослуживец стреляет в его сторону.

    «По документам, испугавшийся оказался мобилизованным, моральный дух которых уже давно носит отрицательный характер», – добавил источник РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что готовых сдаться в плен украинских военнослужащих можно опознать по алой листовке в руках и автоматом с отстегнутым магазином, рассказал оператор дрона «Писатель».

    Коментарии (2)
    22 августа 2023, 05:31
    Губернатор рассказал об атаке беспилотников в Московской области

    Губернатор Московской области Воробьев сообщил о последствиях атаки беспилотника в Красногорске

    Tекст: Антон Антонов

    В Красногорске силами ПВО перехвачен беспилотник, взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Воробьев в Telegram сообщил, что ПВО перехватила беспилотники в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске в Павшинской пойме. По его словам, основное внимание оперативных служб направлено на ситуацию в Красногорске. Воробьев подтвердил, что никто не пострадал, возгораний не было.

    Напомним, киевский режим предпринял попытки осуществить террористические атаки с использованием беспилотников. Два беспилотника были обнаружены и уничтожены средствами ПВО над Московской областью. Еще два беспилотника были подавлены комплексами РЭБ в Брянской области.

    Коментарии (6)
    22 августа 2023, 03:51
    Украинские беспилотники уничтожены в Московской и Брянской областях

    Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО и подавлении средствами РЭБ БПЛА в Московской и Брянской областях

    Украинские беспилотники уничтожены в Московской и Брянской областях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытки осуществить террористические атаки с использованием беспилотников в Московской и Брянской областях, никто не пострадал, сообщило Минобороны России.

    Два беспилотника были обнаружены и уничтожены средствами ПВО над Московской областью. Еще два беспилотника ПВО обнаружила над территорией Брянской области, они были подавлены комплексами РЭБ и потерпели крушение, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один беспилотник был сбит в районе Красногорска, второй – в районе Часцов.

    Коментарии (2)
    22 августа 2023, 08:30
    Daily Mail: Американский наемник ВСУ перед смертью обещал отцу раскрыть задание

    Tекст: Алина Власенко

    Воевавший на Украине 48-летний американский наемник Джефф Джонс перед гибелью в результате минометного удара в районе Артемовска пообещал отцу рассказать о задании, пишет Daily Mail.

    По словам отца наемника, Говарда Джонса, в день гибели, 31 июля, мужчина отправил отцу сообщение о том, что он вызвался выполнить миссию, которую «все остальные группы боялись выполнять», и пообещал рассказать подробности позже, пишет Daily Mail.

    После этого наемник перестал выходить на связь. Через несколько часов Говард Джонс узнал о гибели сына, передает РИА «Новости».

    В мае сообщалось, что не менее 16 американских наемников, участвовавших в конфликте на Украине на стороне ВСУ, ликвидированы.

    Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, на стороне киевского режима воюют более чем 2,5 тыс. иностранных наемников.

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    22 августа 2023, 00:19
    Украинские беспилотники подавлены средствами РЭБ над Черным морем

    Минобороны сообщило о крушении украинских беспилотников под воздействием средств РЭБ у Крыма

    Украинские беспилотники подавлены средствами РЭБ над Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием двух беспилотников, БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны России.

    Попытка атаки произошла около 23.00 мск. ПВО засекла два украинских беспилотника самолетного типа. БПЛА были подавлены средствами РЭБ и «потерпели крушение над акваторией Чёрного моря в 40 км северо-западнее полуострова Крым», сообщает ведомство в Telegram.

    Напомним, на прошлой неделе средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией полуострова.

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