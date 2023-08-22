Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.21 комментарий
Три девочки обнаружены в квартире с мертвыми родителями на Урале
В Асбесте три малолетние девочки остались в квартире с мертвыми родителями
В Асбесте обнаружены тела мужа и жены, также в квартире находились трое малолетних детей, сообщил руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Горелых сообщил, что «информация о жуткой новости» поступила утром в понедельник. Трупы были обнаружены на кухне. При внешнем осмотре явных признаков криминала нет. Также отсутствуют сведения о том, что супруги умерли из-за противоправных действий третьих лиц, передает РИА «Новости».
«Комсомольская правда» пишет, что «33-летний мужчина 16 лет сидел за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков», а его «32-летнюю жену судили в 2018 году за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью».
При этом в квартире были трое детей – девочки пяти и четырех лет и годовалый ребенок. Старших девочек передали в местное социальное учреждение, младшую отправили в больницу для обследования.
Как сообщил Горелых, накануне у семьи в гостях были близкие родственники, которые заявили, что оставили супругов в адекватном состоянии. По его словам, вероятно, «что-то произошло поздним вечером или ночью, когда родственники ушли к себе домой».