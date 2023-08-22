Три девочки обнаружены в квартире с мертвыми родителями на Урале

В Асбесте три малолетние девочки остались в квартире с мертвыми родителями

Tекст: Антон Антонов

Горелых сообщил, что «информация о жуткой новости» поступила утром в понедельник. Трупы были обнаружены на кухне. При внешнем осмотре явных признаков криминала нет. Также отсутствуют сведения о том, что супруги умерли из-за противоправных действий третьих лиц, передает РИА «Новости».

«Комсомольская правда» пишет, что «33-летний мужчина 16 лет сидел за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков», а его «32-летнюю жену судили в 2018 году за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью».

При этом в квартире были трое детей – девочки пяти и четырех лет и годовалый ребенок. Старших девочек передали в местное социальное учреждение, младшую отправили в больницу для обследования.

Как сообщил Горелых, накануне у семьи в гостях были близкие родственники, которые заявили, что оставили супругов в адекватном состоянии. По его словам, вероятно, «что-то произошло поздним вечером или ночью, когда родственники ушли к себе домой».