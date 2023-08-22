Путин: Российский флаг всегда будет вдохновлять нас идти вперед, до победы

Путин выступил с обращением в честь Дня государственного флага России

Tекст: Антон Антонов

Путин заявил, что уважение должны проявлять как граждане и общественные силы, так и представители власти. По его словам, эти флаги и символы «отражают непрерывность развития нашей нации и государственности», сообщается на сайте Кремля.

Президент напомнил, что «у наших знамен, как и у нашей державы, – тысячелетняя история». Русские дружины ходили под стягами с образом Спаса Нерукотворного, в XIX веке был черно-желто-белый флаг Российской империи, в XX веке страна жила под красным флагом, «и именно с этим знаменем была выстрадана Победа в Великой Отечественной войне», сказал Путин.

Он отметил «особое отношение к бело-сине-красному знамени». «Это наш официальный государственный флаг, который был утверждён в этом качестве Петром Великим», – отметил президент, указав, что «трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года». С тех пор страна «преодолела немало трудностей и испытаний», но смогла восстановить свой суверенитет, заявил он.

Путин подчеркнул, что «Россия – тысячелетняя страна и цивилизация», а государственный флаг является «символом нашего единства», который «всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России».

Напомним, в Оренбургской области в честь Дня государственного флага развернули флаг России рекордной длины. Был развернут триколор длиной 1588 м и шириной 4,5 м.