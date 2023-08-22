Эксперты: Воссоединение с Крымом и успехи в СВО укрепили любовь граждан к флагу России

Эксперт ЭИСИ Карпова: День флага олицетворяет величие России

Tекст: Илья Абрамов

«Флаг, как государственный символ страны, вызывает у россиян в преобладающем большинстве позитивные чувства – гордость и восхищение. Об этом свидетельствуют социологические данные ВЦИОМ. Так, с 2006 по 2022 год процент тех, кто испытывает гордость и восхищение при виде российского триколора, увеличился с 49 до 66%. А уровень безразличия снизился с 20 до 11%. То есть сам флаг, как символ России, становится все более эмоционально наполненным для наших граждан», – пояснила Виктория Карпова, политолог, эксперт ЭИСИ.

«Эта тенденция достаточно устойчива на протяжении последних лет, и ее природа связана не только с Крымскими событиями. Скорее, речь идет об изменении восприятия россиянами своего государства. Проводимая политика президента страны, стремительный экономический рост, преодоление внутренних конфликтов, восстановление позиций на международной арене, проведение крупных спортивных мероприятий, Сирийская кампания, подвиги наших бойцов в ходе СВО на Украине – все эти события новейшей истории прошли под бело-сине-красным флагом», – напомнила она.

«Россия из слабого государства на руинах Советского Союза превратилась в сильное консолидированное современное государство, вернув себе статус мировой державы, с национальными интересами которой нужно считаться», – подчеркнула собеседница.

«День флага – это еще и праздник, который олицетворяет величие страны, единение ее многонационального народа, стремление к построению нового справедливого миропорядка. В государственной символике отражаются история государства и народа, его традиции и менталитет. Наша страна не делит свою историю, не открещивается от какой-либо эпохи. На законодательном уровне президент фиксирует статус России как самобытной цивилизации, чье формирование шло на протяжении тысячелетий», – отметила аналитик.

«Сегодня мы бережно сохраняем память о различных формах российской государственности. Наглядный пример – поднятие трех флагов исторических эпох в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что само мероприятие проходило в присутствии главы государства, что в очередной раз демонстрирует вовлеченность руководства страны в вопросы сохранения исторической непрерывности и преемственности», – добавила спикер.

«Кроме того, российский триколор служит и целям воспитания у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности и ответственности за будущее Родины. Именно поэтому с 1 сентября 2022 года в российских школах учебные недели в обязательном порядке стали начинаться с поднятия флага и исполнения гимна РФ», – резюмировала Карпова.

Напомним, в июне в Санкт-Петербурге состоялась церемония поднятия исторических флагов России – Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, сообщает РИА «Новости». Три флагштока, высота каждого из которых – 179,5 м, были подняты в акватории Финского залива силами «Газпрома». Мероприятие было приурочено к датам учреждения каждого из символов. 165 лет исполнилось флагу Российской империи, 100 лет – красному знамени и 330 лет – триколору Петра Первого.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поднятие трех важных для нашей страны флагов – «символ преемственности российской государственности». «История современной России не ограничивается только новейшей историей. Это история и Советского Союза, и Российской империи. У нас очень древняя и богатая история», – отметил представитель Кремля.

В преддверии Дня Государственного флага РФ, который празднуется 22 августа, в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области развернули флаг России рекордной длины – 1588 м. Ширина полотна составила 4,5 м. В мероприятии приняли участие более 3 тыс. человек.