Русская империя возрождается

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21 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:49  |  vz.ru
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Российские компании удивили квадриллионным заработком

Налоговая впервые столкнулась с квадриллионом рублей от российских компаний Павел Лисицын/РИА Новости
Больше квадриллиона рублей – такую сумму с 15 нулями – задекларировали российские компании в ФНС в 2022 году. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России. Как удалось достичь такой необычной цифры и о чем это может говорить? Подробности...
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Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

ВСУ прощупывают обороноспособность белорусских границ кадр из видео
Украина продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией и прощупывать оборону республики. При этом во главе этих сил оказались представители белорусских радикалов, воевавшие на стороне ВСУ с 2014 года. Чего тем самым добиваются Украина и белорусские радикалы и чем на это может ответить Минск?  Подробности...
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Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

Солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен ВС России, однако масштабов их сдачи пока недостаточно Минобороны РФ/РИА Новости
Активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.  Подробности...
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Главные новинки мировой авиации связаны только с беспилотниками

Салон во французском Ле-Бурже подтверждает очевидный тренд на роботизацию авиации Michel Euler/AP/ТАСС
На этой неделе во Франции открылся авиасалон Ле-Бурже. Среди экспонатов доминируют беспилотники – не только военные, но и гражданские. Тренд очевиден – профессия летчика уходит в прошлое. Россия на выставке по понятным причинам не представлена, но авиасалон дает понимание – насколько российские БПЛА соответствуют мировым трендам и даже опережают их. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Русская империя возрождается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Империя ведет большие войны ради большой идеи. В Российской империи эта идея звучала как Православие, Самодержавие, Народность. В Советской империи – как новый мир социальной справедливости и антиколониализма. За что мы воюем сегодня? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Куда идет отечественно-китайский автопром

Олег Чередниченко
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn. Подробности...

Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Изнасиловали 11-летнюю девочку. Преступника быстро задержали – им оказался ублюдок, который отсидел за шесть подобных преступлений. То есть он насилует ребенка, его сажают, выпускают, он насилует ребенка, его сажают, и так до бесконечности. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

Обсуждение: 5 комментариев

Чехи задумались о концлагерях для русских

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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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  • Затрудняюсь ответить
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    Владимир Можегов

    Русская империя возрождается

    Владимир Можегов
    публицист
    21 июня 2023, 09:00

    Слова «империя» мы все еще боимся (надеюсь, больше не будем), при том, что наши враги об «имперских амбициях Москвы» говорят в полный голос. Ну так и зачем нам настаивать на обратном? Да, империя. Да, амбиции.

    В своей новой внешнеполитической доктрине (Концепция внешней политики Российской Федерации от 31 марта 2023 года) Россия названа государством-цивилизацией. А государство-цивилизация – это и есть империя.

    Что значит империя? Это прежде всего суверенитет, обширность, традиция. А что есть традиция? Это прежде всего – большая культура.

    Мир империи именно тем и отличается от мира демократии, что основывается не на власти банков, олигархии и транснациональных корпораций, а на утверждении имперского самосознания. То есть осознания себя большой цивилизацией с огромной историей, традицией и культурой.

    31 марта 2023 года это положение дел было принято в качестве государственной доктрины. Сегодня появились инсигнии, утверждающие имперские вехи: из прошлого в будущее.

    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

    Нужно также хорошо понимать и то, что империя империи рознь. Сегодняшний так называемый свободный мир под англосаксонским игом центробанков и ТНК тоже ведь империя. Только империя либеральная. Сердцевиной которой стал в свое время тандем Банка Англии и Ост-Индской компании, нещадно эксплуатировавший колонии, прежде всего Индокитая. Это империя колониальная, империя капитала, империя наживы.

    Традиционная империя имеет совершенно иной смысл – это империя, несущая свет культуры, мира и просвещения. Такой была персидская империя Кира Великого (которого священные еврейские книги даже объявили мессией), империя Александра Македонского, империя Октавиана Августа, империя Константина и Юстиниана Великих. Наконец, царство Ивана Третьего, которое стало символом нашей культурной преемственности от Византии.

    Все это были воинские империи. Да, завоевывавшие земли порой огнем и мечом, но следом приносящие на них мир и благоденствие. Таков парадокс империи. Воюя, империя приносит мир, кладя конец бесконечному насилию средних стран и народов над малыми. А следом принося культуру и цивилизацию.

    Либеральная империя приносит смерть. Традиционная империя приносит жизнь.

    И вот еще важный признак империи: ее границы всегда неустойчивы, на этих границах все время идет война. Да, мир в центре, война на окраинах – таково типичное свойство империй. Русская православная империя всегда расширялась и всегда воевала, решая свои геополитические задачи. То же происходит и сегодня. Обновление мира всегда происходит через войну. Возрождение империи всегда происходит через войну.

    Но как империя империи рознь, так и война войне рознь.

    Двадцатый век стал веком уничтожения традиционных империй. Могущественная тайная империя либерально-масонского торгового мира уничтожила конкурентов посредством трех мировых (двух горячих и одной холодной) войн.

    Торжество однополярного мира либеральной империи англосаксов превратило мир в арену бесконечных войн, бесконечного уничтожения жизни: распавшаяся Югославия, Северная Африка, Ближний Восток стали обращаться в зону хаоса. Был объявлен даже конец истории. Фактически – конец жизни. Но, как оказалось, преждевременно.

    Сегодня русская империя возрождается, останавливая смертоносное движение либерального хаоса. Несущего уничтожение большой культуры, уничтожение народов и среды их обитания, уничтожение уже и самого человека, который распыляется сегодня в десятках гендеров, предельной атомизации и трансгуманистическом смешении с цифрой.

    И вот еще важнейшее свойство империй: империя ведет большие войны ради большой идеи. В Российской империи эта идея звучала как Православие, Самодержавие, Народность. В Советской империи – как новый мир социальной справедливости и антиколониализма. За что мы воюем сегодня? Я бы сказал так: за сохранение самой идеи человека, сохранение человека как вида, человека как образа Божия. 

    Три флага, поднявшиеся в парке 300-летия Санкт-Петербурга – знаки большого пути России, знаки становления. Да, становления через трагедию, становления через войну. Иначе в нашем мире и не бывает.

    Советский Союз вступал в свою большую войну еще как большевистский анклав, мечтавший разнести большевизм по всему миру. Но завершал войну уже почти как традиционная империя. Еще не утратившая до конца большевистских черт, но уже вспомнившая свою миссию катехона: силы, удерживающей мир от его поглощения злом. Так, в 1945-м свершался переход империи.

    Это было настоящее чудо. И еще большего чуда мы вправе ожидать сегодня. Вправе ожидать нового перехода, нового возрождения империи: да, решая свои собственные геополитические задачи, да, решая проблемы внутреннего своего очищения, но в конечном счете, как это всегда и оказывалось, ведя войну за обновление и возрождение мира. 

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