Русский всегда воюет со смертью

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2023-й перестроит российскую экономику

2023 год ставит главные вызовы перед экономикой России Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Предстоящий 2023 год с точки зрения экономики может стать еще более сложным, чем 2022-й. С большой вероятностью мы увидим падение объемов экспорта самых прибыльных товаров России, нефти и газа – а значит, пострадает и бюджет. Однако у нашей страны есть ответ и на этот вызов. Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания» и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений – и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте

Обещанием поставить Украине легкие танки AMX-10 RC Запад грозит усугубить конфликт с Россией MARKEVICH/Légion étrangére/Défense
Запад намерен переступить красную линию с поставками тяжелой бронетехники Украине. Эта тема уже обсуждается Британией и Германией со своими партнерами. Президент Франции Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, но украинские власти настаивают на передаче более тяжелых машин, в том числе американских M1 Abrams и немецких Leopard 2. Почему Украина выпрашивает натовские танки и как они могут повлиять на ход боевых действий? Подробности...
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Военные приготовления вызвали массовое бегство поляков

Поляки не слишком рады перспективе попасть в армию NURPHOTO/REUTERS
«Они ведут себя как трусливые крысы... это позор и предательство Польши». Такими гневными словами некоторые польские политики комментируют массовое бегство из страны тех, кого могут мобилизовать – нет, не на военные действия, а просто на военные сборы. Почему же поляки оказались такими трусами? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Русский всегда воюет со смертью

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодняшняя СВО – война с миром агрессивно антихристианским, миром, отрицающим человека даже как биологический вид, не говоря уже об уникальном духовном организме. Поэтому это совершенно русская война. Подробности...

Россия может извлечь пользу из проблем с мигрантами в Европе

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Провалившийся европейский мультикультурализм может позволить России решить две задачи – и самой не наступить на миграционные грабли, и использовать выступления арабов и африканцев в свою пользу, чтобы заставить власти европейских стран меньше помогать Украине. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Обострять конфликты вокруг России будут три группы игроков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В следующем году Россию ждет обострение целого ряда кризисов вдоль ее границ. И не только по причине происков внешних сил, но и по совершенно объективным причинам. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Насколько успешным для вас был 2022 год?
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    Владимир Можегов

    Русский всегда воюет со смертью

    Владимир Можегов
    публицист
    		9 января 2023, 12:06

    В русском строе души есть черта, которая с трудом определяется и на Западе, и на Востоке. Это – устремленность всегда и во всем к последним вопросам, прямо по экспоненте. «Любить так любить, стрелять так стрелять». Достоевский назвал это «всечеловечностью», вкладывая в это определение, правда, более узкий смысл. В своей «Пушкинской речи» он так назвал способность русской души, русского гения проникать в души любых народов. То есть речь шла скорее о всепонимании. Но, конечно, у этого всепонимания есть и другие измерения, которые тоже Достоевский прекрасно описывал. Потому что так же точно русский относится и к жизни, и к смерти, и ко времени, и к вечности. Он всегда стремится дойти до предела, и уж если воевать – то за самое запредельное, за саму жизнь, за саму вечность. Если уж умирать – то за все человечество разом.

    Именно этим запредельным стремлением исполнена великая русская литература (которую Томас Манн потому и назвал последней христианской литературой Европы), да и сама русская история. Даже в своем трагическом революционном изломе. Русские народники-эсеры жили, по свидетельству Леонида Андреева, желанием «пострадать за все человечество». Русские крестьяне у Андрея Платонова говорят: «нет, это не настоящий социализм», когда на их глазах умирает ребенок. Потому что настоящий социализм упраздняет смерть.

    Конечно, здесь перед нами прежде всего сознание глубоко христианское. Сознание, складывавшееся веками, сознание, на которое спроецировались и бесконечные русские просторы, и эсхатологическая тревога ожидания конца мира, тоже очень рано заброшенная в русское сердце. Причем это христианство, которое воспринято даже не через Книгу, а через созерцание, через тысячелетние переходы времени Великого поста и Пасхи. Одним словом, это христианское сознание по максимуму, без оговорок. Отношение к войне у русских такое же. Война не просто «отец всего», как утверждал Гераклит. Война лежит в начале начал творения, когда первые свободные вечные духи определись в своем бытии: одни – в радости и согласии, другие – в отрицании и злобе.

    «Между землей и небом война», как пел об этом уже совсем современный поэт, однако почти так же, как и две тысячи лет назад. Понятно, что в такой оптике англосаксонский политический пацифизм выглядит просто нелепо. Если война идет между жизнью и смертью, как ты можешь быть в стороне? «Здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей», говорит герой Достоевского. И вот это уже отлично понятно любому русскому человеку.

    Разве слова Христа: «Не мир Я принес, но меч» – это лишь об обоюдоостром разделяющем слове? Разве не слово (мысль, логос, истина) кладет начало всякой войне? Разве всякая настоящая война – это не война за истину? Как будто Священные войны Крестовых походов – это о чем-то другом. Первые крестоносцы шли на Святую землю как в паломничество, как в Крестный ход, многие даже без оружия, с одними хоругвями, желая одним огнем веры отвоевать Крест Господень. Да, земная реальность оказалась сильнее мечты. Но ведь – лишь в этом мире, лишь по его земному меркантильному счету. Разве не сказал Пушкин: «Тьме низких истин нам дороже нас возвышающий обман»? И разве не всякое русское сердце согласилось с ним? То есть с тем, что ключевое слово здесь – именно «нас возвышающий», и потому – где же «обман»? Истина – это то, что делает нас возвышенными, вдохновенными и свободными.

    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Один священник, полгода проведший на передовой под Донецком, сказал мне: «На войне как в раю». Имея в виду, что ощущение близкой смерти на войне дает одновременно и ощущение запредельного праздника, торжества духа. Это ощущение («есть упоение в бою и бездны мрачной на краю») знакомо было и Пушкину. Крестоносцы отвоевывали святыни христианского мира. Сегодня нам приходится воевать за само право оставаться христианами, оставаться самими собой. Кто скажет, что что-то здесь принципиально изменилось? Потому под пацифизмом русский безошибочно распознает духовный яд, будь он даже формально и не христианин – память предков стучит в его сердце.

    В свое время Сергей Аверинцев написал книгу «Поэтика ранневизантийской литературы», которая стала знаковой книгой христианского возрождения 70-х годов 20-го века. В этой книге он открывает тонкие и важные вещи, связанные с понятием веры в христианстве, которое оказывается тождественным понятию «верность». Верность же напрямую связана с воинской верностью.

    Верящий – значит верный, верный – прежде всего верный воин, участник космической войны, дружинник Бога. «Да не врагам Твоим тайну повем» – говорит христианин перед причастием (то есть – да не поведаю врагам твоим тайну), и это не только и не столько «эзотерическая тайна», сколько оберегаемая от врагов военная тайна. Это уже не та старая «мистериально-гностическая» оппозиция «посвященных–непосвященных», но совсем новая оппозиция: «соратники–противники». Ибо настоящее состояние бытия этого мира есть священная война, «меч и разделение» во всем «видимом и невидимом» космосе. И в ней ты обязан занять свою сторону.

    «Мир» – и правда, одно из ключевых понятий христианства, но… «мир ваш есть война с диаволом». В этой системе, замечает Аверинцев, «строго необходима фигура Иуды: возможность падения в бездну предательства и вероломства, подобного воинской измене…». Это, кстати, отлично поняли древние германцы, викинги, принимая христианство. Древнесаксонский эпос «Гелианд» (ок. 830 года) описывает Христа как раздающего дары конунга, апостолов – как верных дружинников, Иуду – как воина-изменника. И снова речь здесь прежде всего идет о «верности» и «вероломстве».

    Кто эти пушкинские «тридцать три богатыря», предводительствуемые дядькой Черномором, выходящие из вод морских? Вечная дружина, стоящая на страже в вечной Священной войне: войне добра и зла, войне жизни и смерти. Вот что такое Русь. Вот как она себя мнит. Ничем иным она никогда не была и ничем иным уже никогда не будет. Каждая русская война – это война жизни со смертью, прежде всего. Пусть даже внешне она видится чем-то иным. Но чем ближе время конца истории, тем все более явственно и напряженно звучит эта мелодия, эта тема в русских войнах.

    Сегодняшняя СВО – война с миром агрессивно антихристианским, миром, отрицающим человека даже как биологический вид, не говоря уже об уникальном духовном организме. Поэтому это и совершенно русская война, война с самой смертью, война за саму жизнь.

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